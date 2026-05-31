В детских разделах книжных магазинов представлены тысячи наименований. Как не утонуть в этом книжном океане? Как выбрать только самое лучшее, проверенное и, что важно, предельно захватывающее - чтобы ребенок предпочел книгу, а не гаджет? «Комсомольская правда», совместно с Союзом писателей России, подготовила актуальный Топ-100 лучших детских книг России.

Наше жюри - это профессионалы книжной отрасли: детские писатели, книгоиздатели, редакторы и критики. Каждый из них назвал по три детские книги российских или зарубежных авторов, изданных за последние пять лет и достойных внесения в список лучших. Получился топ-100, который мы для вашего удобства разбили на возрастные категории.

Читайте на здоровье всей семьей!

0+

1. «100 окошек - открывай ка!» (илл. Тони Вульфа).

2. Аверина Марьям. «Жили-были прищепки».

3. «Волшебный мир дагестанской сказки».

4. Гончарова Анна. «Еня и Еля. Растем вместе».

5. Гримм Сандра. «Якоб - лучший друг Конни» (серия).

6. Дубиковская Мария. «Один прекрасный Валенок» («Самокат», 2025).

7. Жукова Надежда. «Букварь».

8. Кадзуо Ивамура. «14 лесных мышей» (серия).

9. Кирюшатова Татьяна. «Где водятся агрономы?».

10. Киселев Александр. «Приключения Храброго Ослика и его друзей».

11. Кривошлыкова Светлана. «Сказочная энциклопедия России».

12. Крылова Татьяна. «Стоит только захотеть».

13. Купырина Анна. «Семья. Моя история».

14. Маленький красный Трактор и победа над страхом» (илл. Ф. Госсенса).

15. Назарова Лариса. «Лес рассказывает сказки».

16. Обине Мари, Бур Даниэль. «Медвежонок Тёпа» (серия).

17. Отто Наталия. «Сказки от всех напастей».

18. Павленко Татьяна. «Аппетитная история».

19. Пушкин Александр. «Сказка о царе Салтане».

20. «Самоцветная шкатулка. Зарубежные сказки».

21. Симбирская Юлия. «Слон-сыночек».

22. Солнцева Василиса. «А вот и бегемот!».

23. Татур Виктория. «Железяка, или Случайности не случайны».

24. Ульева Елена. «Я побеждаю страхи».

25. Усачев Андрей. «Всё-всё-всё об умной собачке Соне».

26. Чижма Катя. «История одного лета».

27. Яковлева Нюта. «Гусик».

28. Якунина Мария. «Брысь! Вокруг света».

29. Якунина Мария. «Плюхтер Плюх».

6+

30. Аксаков Сергей. «Аленький цветочек».

31. Бабанская Марина, Пряничникова Мария. «Атлас народов Сибири и Дальнего Востока. Мир видимый и невидимый».

32. Барский Кирилл. «Зверюшкина азбука».

33. Бутенко Ирина. «Вокруг света с кошками. География в конвертах».

34. Гаглоев Евгений. «Охотники за мифами. Тайна призрачного поезда».

35. Гармс Евгения. «Птичий блог, или Когда твой папа - орнитолог».

36. Горбунова Ксения. «Кто ты, няня Ву?».

37. Емец Дмитрий .«Древняя Русь. История в рассказах для школьников».

38. Кандыбович Лилия. «Папа вернется».

39. Кривошлыкова Светлана, Матюшкина Екатерина. «Детективы из отряда звезд».

40. Кривошлыкова Светлана. «Призрак в школьной библиотеке».

41. Лунин Виктор. «Слоны в небе».

42. Матюшкина Екатерина. «Кот да Винчи и волшебный дракон».

43. Мист Магнус. «Маленькая злая книга».

44. Орлова Ольга, Лаврова Дарья. «Пожарный. Кем я стану, когда вырасту?».

45. Петрова Анна. «Подвиги богатырей».

46. Постников Валентин. «Мармеладная бабушка».

47. Рогоза Александр. «Добруши и Кошули. Тайна башни».

48. Русинова Евгения. «Письмо из прошлого».

49. Свестен Ника. «Калан, звезда и кок Калоша».

50. Симбирская Юлия. «Школа шпионов Хамелеона Незаметнова».

51. Татур Виктория. «Ульрик, где же ты?».

52. Теплюк Лилия. «Главное, живи!».

53. Холли Вебб. «Загадка закрытого ящика».

54. Щеглова Ирина. «Кто украл енота?».

55. Юдина Ольга. «Колдунья Огненного театра».

12+

56. «Башкирские народные сказки и легенды».

57. Абдеева Гульшат. «Шкатулка Шульгана».

58. Амраева Аделия. «Лабиринт Агелены».

59. Афанасьев Александр. «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в иллюстрациях русских художников».

60. Барбанель Ирина. «Стражи Байкала».

61. Бояринов Денис, Шишова Маша. «Цой. История рок звезды в буквах и картинках».

62. Бундур Олег. «Груманланы: история поморских робинзонов».

63. Горячок Кирилл, Журко Анна. «Немое кино: Магия кинематографа в буквах и картинках».

64. Дёрст Сара Бет. «Девочка, которая не видела снов».

65. Ищенко Дмитрий. «Неудачники» - команда мечты».

66. Кандыбович Лилия. «Координаты «Вернусь».

67. Киршина Ульяна. «Под твоей защитой».

68. Клишина Елена. «ШОТ, или Кое кто в моем рюкзаке».

69. Литоренко Алла. «Очень странные каникулы».

70. «Мальчики и девочки, прославившие Россию. Большая энциклопедия от А до Я».

71. Молчанов Дмитрий, Лобов Андрей. «По дороге к мамонтам».

72. Ованесян Светлана. «Туман».

73. Панкова Надежда. «Про кабанов, бобров и выхухолей».

74. Панюхина Елена. «Формула горизонта».

75. Потапова Светлана. «Зеленая война».

76. Родионов Игорь. «Хронолинза».

77. Стрельникова Кристина. «Мадам Пэн и ее крыс».

78. Тихонов Андрей. «Битвы и главные сражения Великой Отечественной войны 1941 - 1945».

79. Шойнеманн Фрауке. «Агент на мягких лапах».

16+

80. Асланова Юлия. «Загадка планеты Терра».

81. Бисерова Ульяна. «Таракан из Руанды».

82. Веркин Эдуард. «Облачный полк».

83. Емец Дмитрий. «Пегас, лев и кентавр».

84. Ким Лорри. «Северус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара Хогвартса».

85. Колотилина Октавия. «Терранавты».

86. Кузина Екатерина. «КиберАрена».

87. Логинов Михаил. «Экипаж. Площадь. Флейта».

88. Льюис Клайв Стейплз. «Хроники Нарнии» (илл. П. Бейнс).

89. Макеев Сергей. «Клуб знаменитых персонажей. Рассказы о прототипах любимых литературных героев».

90. Мансон Мэтти. «Разломы».

91. Мартин Ида. «Лето лунных лебедей».

92. Мая Сара. «Терра и тайна созвездий».

93. Мая Сара. «Эллиот».

94. Прилепин Захар. «Собаки и другие люди».

95. Райбер Влад. «Темная Сеть».

96. Рудашевский Евгений. «Книга будущего путешественника».

97. Савина Екатерина. «Возьми на ручки. Первая книга по рукоделию в формате сказки»

98. Скрипко Валерия. «За руку с лесом. Жизнь в ритме природы, янтарный мед и деревенское крыльцо».

99. Смышляева Анастасия. «Олений завет».

100. Судакова Ирина. «Книга Крыма. Путешествие по городам и монастырям Крыма».

Экспертный совет детского книжного рейтинга «КП»:

Ольга Архипова, главный редактор издательства «Альпина.Дети»;

Алексей Боровиков, главный редактор издательства «Феникс-Премьер»;

Мария Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки;

Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная индустрия»;

Людмила Кондрашова, директор детской редакции «Эксмодетство»;

Светлана Кривошлыкова, председатель Союза детских и юношеских писателей;

Наталья Казначеева, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания;

Ольга Ларина, директор ЦГДБ им. А. П. Гайдара;

Екатерина Матюшкина, российская детская писательница, художник, сценарист;

Олеся Носова, генеральный директор, главный редактор «Комсомольской правды»;

Екатерина Оковитая, российская детская писательница, иллюстратор и художественный редактор;

Александр Олешко, народный артист РФ;

Александр Рогоза, писатель, журналист «Комсомольской правды»;

Константин Чеченев, президент Ассоциации книгоиздателей России.

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