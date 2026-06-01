Вопрос дня: Как отметим? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Лана Истомина, мама 15 детей, юрист:

- Поедем с детьми на тренировку по верховой езде.

Виктор Похмелкин, экс-депутат Госдумы:

- В родной Перми заранее отметили - запретили 1 июня торговать спиртным. Наверное, чтобы не смущать «главных потребителей» этих напитков - детей и их родителей. Я не сторонник расширения числа праздничных дат.

Светлана Попова, член Союза писателей России:

- Хотела пойти с дочкой на одно мероприятие в Елабуге, посвященное Дню защиты детей, но мы с мужем работаем, поэтому днем доча будет праздновать в садике. А вечером вручим ей подарок и сходим в кафе.

Александр Пашутин, народный артист России:

- А зачем отмечать День защиты детей, если мы их и так опекаем всегда? А вот к родителям надо со вниманием относиться - порой, когда они в возрасте, дети на них плюют. И День родителей - это по-христиански. Родители же тебя воспитали и вырастили, да еще бабушки и дедушки. Для меня и мама была важна, и папа, который с фронта пришел.

Наталья Коняева, победитель Всероссийского конкурса «Семья года - 2025»:

- В нашей семье воспитываются 20 детей. Младшему три года, старшему - 27. 1 июня для нас особенный праздник, всегда отмечаем его дружно. Поучаствуем в сельской спортивной эстафете. Выйдем на старт с мужем и пятью детьми. А вечером чаепитие с ягодным пирогом. Печем всей семьей, с малиной и смородиной с нашего участка.

Василий Мельниченко, фермер:

- Размышлением. Вот если бы этот день у нас был посвящен детям и родителям в плане развития и просвещения, чтобы это был общий культ любви к детям, понимания, почему это важно для продолжения рода, - да, вот такой день можно было бы делать праздничным. Ну вот что, мне надо напоминать, что я слишком люблю внуков, и правнуков обожаю, и трепетно отношусь к детям, хотя они взрослые и хорошие?

Екатерина Каренина, автоледи:

- Я не так давно стала мамой и еще не вкусила всех прелестей этого состояния. У меня 1 июня выходной - пойдем гулять в парк.

Елена Царева, сомнолог:

- Лучший способ отметить и детям, и родителям - отоспаться! Восхищаюсь людьми, которые решились на родительство, особенно в зрелом возрасте. Как сомнолог, знаю, что вопросы детского сна первые два года стоят остро почти у всех родителей.