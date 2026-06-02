Алёна Яковлева: «Прошел период легкомыслия, сейчас стараюсь включать мозги»

Актриса Алена Яковлева на радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне дня рождения мы побеседовали с Алёной Яковлевой на радио «Комсомольская правда» на разные темы: о непростой ситуации в Театре сатиры, в котором она служит более 40 лет. Из труппы уходят ведущие артисты, срываются запланированные премьеры…

Но не только о делах театра… Но и о жизни актрисы, наполненной и интересной, в которой есть любимая работа, обожаемая внучка Иванна, в июле ей исполнится 4 года. Есть дача, куда Алёна любит приезжать…

— Если выпадает свободный день, для меня нет ничего более позитивного, светлого и радостного, чем общение с Ивашей, — говорит Алёна Яковлева. — Она настолько обаятельна и интересна. И уже маленькая личность.

— Как она вас называет?

— Бабушка, бабулька… Если я долго не появляюсь, она скучает и обижается. В нашей семье все взрослые — люди очень занятые. Мой зять — композитор Иван Замотаев — работает в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Он играет в десяти спектаклях. Кроме того, пишет музыку. У него своя группа «Замотаев Бэнд». Много гастролирует. Плюс снимается в кино. Моя дочка (актриса Мария Козакова — Ред.) тоже много работает, играет в Театре сатиры, Театре комедии, снимается…

— На ком же ребенок?

— Ребенок ходит в детский сад и ещё есть няня. Иногда внучку подкидывают мне, она любит у меня ночевать. Я не классическая бабушка, которая печет пироги, но сказку на ночь рассказать, поиграть, порисовать — это с удовольствием. Внучка, конечно, требует внимания. Она говорит мне: «Что-то мы давно с тобой не прошвыривались». У нас свой ритуал — «прошвырнуться по Детскому миру» или по игровым комнатам.

Накануне дня рождения мы побеседовали с Алёной Яковлевой на радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Как ваша «ближняя дача» под Химками, которую вы долго строили?

— Дачу я обожаю. Она очень уютная, не пафосная, без Версаче, золота и хрусталя. Зато с теплом, уютом и атмосферой. У меня деревянный дом из клееного бруса. Участок в 23 сотки, и на нём всё растет — цветы, ягоды, яблоки. Каждый год я сажаю бегонии-однолетки — для красоты. У меня есть помощница, без которой я бы не справилась. С апреля она живет на даче с моими собаками. Это помощь в решении бытовых вопросов, но контролировать всё приходится мне. Дом требует внимания и затрат. Правда и удовольствие от загородной жизни получаешь. Надеюсь, в июле, когда Театр сатиры будет в отпуске, удастся пожить на даче. Хотя в это время у меня будут спектакли в Театре комедии. Придется выкраивать дни.

— По личному опыту знаю: на даче нужна мужская поддержка. Раньше вы откровенно рассказывали про своих поклонников, молодых и не очень… Есть на кого опереться сейчас? Замуж не собираетесь?

— Замуж — нет! Поддержки у меня достаточно и от друзей, в том числе мужчин, с которыми я могу поделиться переживаниями, посоветоваться. Я дружу со своим бывшим мужем режиссером Кириллом Мозгалевским. Мы каждый день перезваниваемся, общаемся и т. д. Со всеми своими бывшими мужчинами стараюсь сохранить хорошие отношения. Поговорить, выслушать, поддержать — это пожалуйста. Но вместе жить — нет. А зачем?.. Мне говорят мои поклонники: будем вместе стареть… Зачем вместе? Мы можем стареть на расстоянии. Вставать рано утром и готовить мужу завтрак, я уже не хочу. Материально себя обеспечиваю.

2 июня народная артистка России отмечает круглую дату Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мой отчим Николай Константинович (Николай Иванов — журналист-международник — Ред.) умер в 55 лет. Маме было под 60, когда она овдовела. Её подруги говорили ей: Кира, у тебя столько поклонников, можешь выбирать. «А зачем? — спрашивала мама. — Чтобы друг друга лечить?». Она, кстати, была врачом. Я-то и не врач…

Во всем должна быть логика и здравый смысл. И в личной жизни тоже. У меня давно прошел период легкомыслия и порывов. Сейчас я стараюсь включать мозги. Все порывы теперь сублимируются в творчестве.

— Много работы?

— Работы хватает. Я занята в трёх названиях в Театре сатиры — в спектаклях «Лес», «Пигмалион», «Горгоны». В этом сезоне ожидалась премьера спектакля «Визит дамы», где я должна была играть главную героиню — Клару Цаханассьян. Но у театра не нашлось на меня денег. Очень жаль.

Но я много играю на стороне. В Театре Гоголя у меня прекрасный спектакль «Дядюшкин сон» режиссера Александра Марина. И партнеры замечательные — Александр Семчев, Кирилл Ковбас… Я играю «Пиковую даму», за этот спектакль получила приз в номинации «лучшая женская роль» на фестивале «Амурская осень». С Сашей Самойленко играю в Театре комедии «Скамейку» по пьесе Александра Гельмана. Там же вышел спектакль по Оскару Уайльду «Как важно быть серьезным». Играю в спектакле «Банкет» (взрослые игры). Иногда по 18–20 спектаклей в месяц.

— И ещё снимаетесь?

— Летом будут съемки второго сезона «Химкинских ведьм».

Актриса Алена Яковлева на радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Вы наверняка слышали про громкую премьеру в МХТ им. Чехова: спектакль «Гамлет» с Юрой Борисова вызвал большой резонанс, его обсуждают. Олег Меньшиков жёстко раскритиковал эту постановку, к нему присоединились и другие, мол, это не столько театральное искусство, сколько хайп. И скандал.

— Я не видела этот спектакль. Но слышала, что собираются компании и платят тем, кто был на премьере и может рассказать, что происходит на сцене. Не все же могут посмотреть «Гамлета» — очень дорогие билеты. Олег Меньшиков высказал своё мнение. Это его право. Мне непонятно, почему его обвинили в том, что он «выносит сор из избы». Он болеет за театральное искусство. Я тоже болею за свой Театр сатиры. Поэтому публично рассказала о том, что происходит у нас. В спектакле должен быть смысл, какое-то высказывание. А не только хайп и скандал.

Хотя понимаю логику руководства МХТ — деньги-то они зарабатывают. А вот как совместить зарабатывание денег и хороший, качественный театр с талантливой режиссурой — это сложный вопрос.

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