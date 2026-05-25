Алёна Яковлева о конфликте в Театре сатиры: «Уходят ведущие артисты, а постановки спектаклей осуществляет сын худрука»

Алена Яковлева взорвала Интернет своим видеобращением, в котором рассказала о непростой ситуации в родном для неё Театре сатиры. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавно народная артистка России Алена Яковлева взорвала Интернет своим видеобращением, в котором рассказала о непростой ситуации в родном для неё Театре сатиры. Она ведущая актриса этого театра. Служит в нём более 40 лет.

Мы пригласили Алену Яковлеву на радио «Комсомольская правда», чтобы из первых уст узнать, что происходит в легендарном театре с великими традициями, в котором играли когда-то Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ольга Аросева, Вера Васильева, Спартак Мишулин, Михаил Державин, Александр Ширвиндт…

- К сожалению, многие наши артисты, которых принимал в театр ещё Валентин Николаевич Плучек, а позже - Александр Анатольевич Ширвинд, в этом сезона из театра ушли. Это Андрей Барило, Юрий Нифонтов, Олег Кассин, Константин Карасик, Александр Чевычелов… Ушла талантливая, популярная Ангелина Стречина. 8 ведущих артистов ушли из-за невозможности работать. А я не хочу уходить. Я человек неконфликтный, но всегда считала, должна отстаивать свои права и убеждения. Поэтому записала видеобращение, разлетевшееся по Сети.

Алена Яковлева в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Смысл вашего видео в том, что худрук театра Евгений Герасимов пообещал вам новый спектакль к вашей круглой дате (2 июня Алене Яковлевой исполнится 65 лет- Ред.). Но не сдержал обещания…

- Дело не только в моём частном случае. Хотя действительно в начале сезона наш художественный руководитель, народный артист и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов пригласил режиссера Антона Яковлева на постановку спектакля к моему 65-летию. Выбрали «Визит дамы» по Дюрренматту. Везде в своих публичных выступлениях Евгений Владимирович об этом заявлял. Он говорил, что в этом сезоне Театр сатиры готовит три «бомбы»: два спектакля с его участием - «Невиновный» в постановке Игоря Миркурбанова и «Свадьба Кречинского» в постановке его сына - Владимира Герасимова. И «Визит дамы» со мной. Даже было распределение ролей. Антон Яковлев написал инсценировку, для которой выкроил время, всё-таки Антон Юрьевич тоже руководитель Театра Гоголя. Несколько месяцев он потратил на то, чтобы сделать спектакль у нас. Даже была назначена дата премьеры в апреле. И вдруг тишина… Каждый раз, когда я спрашивала у нашего руководства, в чем дело, мне говорили, на мой спектакль нет денег.

А как же планы на три постановки в начале сезона? Значит, деньги были... Более того, вместо трёх в этом сезона было выпущено 9 (!) премьер. И почти во всех участвует наш художественный руководитель Евгений Владимирович Герасимов. Большинство этих спектаклей поставил его сын Владимир Евгеньевич Герасимов. Ну а нас с Антоном Юрьевичем, что называется, «кинули». Мне кажется, если человек соглашается на должность худрука, он должен заниматься театром, а не только своими спектаклями.

- Этому было посвящено собрание труппы, которое прошло недавно?

- На собрании было несколько вопросов. Например, о профессиональных компетенциях Владимира Герасимова. Есть ли у него режиссерское образование? Этот вопрос постоянно задает коллектив.

Евгений Владимирович Герасимов в интервью говорил, что его сын закончил МГИМО, что он юрист-международник, работает в «Лукойле». Но почему-то большинство вопросов в театре решает именно он, он ставит практически все спектакли, пишет инсценировки...

Другой вопрос: у нас в театре много приглашенных артистов. Например, Янина Студилина, которая пришла с Евгением Владимировичем Герасимовым из Театра на Малой Ордынке (этим театром ещё недавно руководил тоже Евгений Герасимов, а сейчас Эдуард Бояков – Ред.) играет в 10 названиях, получает солидные гонорары. Если она такая ценная для театра актриса, почему её не взять в труппу? Пусть она, как и все штатные артисты, получает оклад. Но оклады у нас маленькие, особенно для московского академического театра. У нас никогда не было таких низких зарплат, как сейчас. А труппа большая -120 артистов, несколько лет назад нас объединили с Театром Джигарханяна. Мне кажется, правильно в первую очередь занимать своих, а уже потом – приглашать артистов со стороны. И в Сатире, и в Театре Джигарханяна работают очень хорошие артисты.

Народная артистка РФ Алена Яковлева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В феврале накануне своего 75-летия Евгений Герасимов рассказывал мне в интервью, что подарил себе к юбилею несколько новых ролей в театре. С 20 по 28 февраля у него был юбилейный марафон: каждый вечер он играл спектакли в Сатире или шли спектакли в его режиссуре...

- Совершенно верно. Я работаю в этом театре больше 40 лет, мне казалось, что я тоже заслужила… Видимо нет, но проблемы нашего театра вышли за рамки моей частной истории. На собрании были подняты совершенно другие вопросы.

У театра тоже был недавно юбилей - 100-летие, который прошёл почти незамеченным. Создается впечатление, что наш театр начался с прихода нового руководителя (Евгений Герасимов был назначен в Сатиру два года назад – Ред.). Но это не так. Мы, кстати, Евгения Владимировича поддержали, когда он к нам пришел. Он обещал нам худсовет, потом сказал, что категорически против. Как я уже сказала, почти все инсценировки пишет его сын Владимир Герасимов, в спектаклях играют Евгений Владимирович и Янина Студилина.

- Может быть, она талантливая актриса?

- Возможно. Её актерские компетенции не мой вопрос.

- Да и Евгений Владимирович начинал творческую биографию как театральный артист - 8 лет работал в Московском Театре Маяковского. Правда потом 36 лет вообще не выходил на сцену в спектаклях… Может, хочет восполнить то, что не сыграл. Мне он говорил: «25 лет я работаю депутатом Мосгордумы. Все остальное – это хобби, радость и счастье. Я могу наслаждаться творчеством, играть в спектаклях, работать худруком театра Сатиры…».

- Театр сатиры - Академический театр. Странно слышать, что для нашего худрука это хобби. Артисты не приложение к зданию, мы все-таки коллектив, который формировался годами, который существует по тем законам, которые прививал Валентин Николаевич Плучек. Кстати, в нашем театре всегда была благостная, семейная атмосфера. У нас работает талантливая молодежь, которую надо развивать хорошей режиссурой. Если вы взяли на себя ответственность осуществлять художественное руководство, вы должны заниматься театром, репертуарной политикой, а не личными успехами и тем, что 8 дней празднуете свой юбилей.

- Алёна, с другой стороны, вы хотите, чтобы спектакль с вашим участием поставил ваш брат режиссер Антон Яковлев. Тут тоже возникает некоторая… коллизия.

- Если бы Евгений Владимирович предложил мне интересного режиссера, интересную работу, я бы согласилась работать не только с Антоном Яковлевым.

Дело же не в том, что Антон Яковлев мой брат. А в том, что он хороший режиссер, мне с ним интересно работать, он поставил у нас спектакль «Лес», который пользуется успехом. Пожалуйста, предложите другого достойного режиссера.

- Я соглашусь с вами, что Герасимов-отец, Герасимов-сын и их любимая актриса Студилина – спорная история. Но в театрально тусовке говорят, что вы хотите, чтобы Антон Яковлев пришел в Сатиру худруком. Антон Юрьевич - человек интеллигентный, неконфликтный, мягкий, и все вопросы в театре будете решать вы...

- Во-первых, Антон Юрьевич совсем не такой покладистый и компромиссный, как вы думаете. Он любит повторять: интеллигентность не значит слабость. Антон достаточно твердо отстаивает свои взгляды, когда это касается творчества.

Во-вторых, я не хочу руководить театром. Я могу чем-то помочь, если потребуется. Но работать я хочу только артисткой. Наш театр сейчас в сложном состоянии. Да, я хотела бы чтобы нами руководил человек, который будет театр развивать. Антон Юрьевич Яковлев из таких людей. Но у него есть Театр Гоголя, который он не бросит. Вот, собственно, и все...

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