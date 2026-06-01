Задержание танкера для французов сродни пиар-акции. Им важно показывать, что Франция - европейский лидер по противодействию России Фото: REUTERS.

АРЕСТ В НЕЙТРАЛЬНЫХ ВОДАХ

ВМС Франции 31 мая задержали в нейтральных водах Атлантического океана следовавший из Мурманска в Камерун под флагом Мадагаскара нефтяной танкер Tagor. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон в своем блоге в Х.

Макрон объявил о задержании шедшего из России танкера в Атлантике Военно-морские силы Франции захватили в Атлантическом океане шедший из России танкер. Согласно заявлению, судно Tagor находится под санкциями

«Эта операция проводилась в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с морским правом. Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право», - написал он.

В заявлении атлантической морской префектуры говорится, что целью военнослужащих ВМС Франции была проверка гражданства судна, поскольку было подозрение, что оно шло под ложным флагом.

«После того, как инспекционная группа поднялась на борт судна, изучение документов подтвердило подозрения относительно нарушения правил использования флага», - приводится в сообщении. После этого, танкер был направлен в порт для последующей проверки.

Капитаном Tagor, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили в посольстве РФ в Париже. Париж не уведомлял о своих действиях в отношении танкера российских дипломатов.

- Задержание танкера для французов сродни пиар-акции. Им важно показывать, что Франция - европейский лидер по противодействию России, - объясняет в разговоре с KP.RU ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. - Кроме того, европейцы пытаются сформировать некий токсичный образ России, создавая для судовладельцев видимость рисков при перевозке российской нефти. Таким образом они подталкивают собственников танкеров к поднятию ставки за перевозку нашего сырья, чтобы РФ всегда несла издержки.

Эксперт заметил, что чаще всего задержания носят краткосрочный характер: танкер встает на якорь на день-два, после чего его отпускают.

- Да, танкеры могут попадать в санкционные списки, но, согласно Конвенции ООН по морскому праву, которую европейцы ратифицировали, они не имеют права арестовывать суда с российской нефтью в международных водах. Если есть подозрение в подмене флага, судно можно лишь задержать до выяснения обстоятельств, - подчеркивает Юшков. - Главная цель - запугивать собственников танкеров.

С сентября прошлого года Франция задержала три подсанкционных танкера. Однако все они были отпущены после того, как их судовладельцы уплатили штрафы.

НЕФТЯНОЙ КАЗУС

Между тем в Евросоюзе рассматривают возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. На сегодня цена марки Urals установлена на уровне 44,10 долларов за баррель, напоминает Bloomberg. Пересмотр ценового лимита запланирован на июль. Согласно принятому правилу, он должен быть ниже рыночной ставки на 15%.

- Евросоюз оказался в казусной ситуации. Когда они это принимали, то рассчитывали, что предложение будет отвечать спросу и нефть сильно не подорожает. Поэтому все будут соблюдать ценовой потолок. Но теперь, когда стоимость баррели колеблется вокруг $100 и сырье из-за перекрытия Ормузского пролива в дефиците, то потребители готовы платить за российскую нефть более высокую цену. Европейцам приходится тоже поднимать ценовой потолок - пусть он и ниже рыночной цены на те самые 15%. Однако на практике это выглядит как послабление для России, — отмечает Юшков. — Поэтому ЕС может просто проигнорировать необходимость индексации.Также рассматривается ужесточение санкций в отношении банков, нефтяных трейдеров, нефтеперерабатывающих заводов и криптовалютных сервисов, которые, как считают в ЕС, Москва использует для обхода санкционных ограничений.

Сейчас цены на российскую нефть превышают европейский порог на 40 долларов, и западные компании продолжают ее транспортировку, несмотря на существующий запрет.

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