Владимир Путин - многодетным матерям: Вы совершаете подвиг каждый день, каждый день!

Владимир Путин во время церемонии вручения орденов "Мать-героиня" и "Родительская слава" в Кремле в Международный день защиты детей. Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПЕРЕПОЛОХ И ЛЮБОВЬ В КРЕМЛЕ

В пышных коридорах резиденции Владимира Путина в Кремле - Сенатского дворца - раздавался детски смех. По мраморному полу зала для гостей топали маленькие ножки. На белоснежных столах, за которыми обычно президента ждут министры и высокие чиновники, были разложены краски, кисточки, мозаики и другие поделки. Рядом стояли коляски с младенцами. Но крика журналисты так и не услышали - опытные мамы знают, как успокоить малыша.

Конечно же, матерей-героинь пригласили вместе со всей шумной семьей.

- С каждым ребенком становится проще, - откровенничала с журналистами рекордсменка среди награжденных, мать 15-ти детей Сима Каркусова. - А что могу сказать о звании? Конечно, это почетно. Но я героиней себя не считаю. Потому что я мама их. Я сделала все это не для ордена, а с любовью…

«ВЫ ТАКИЕ КРАСИВЫЕ!»

- Вы совершаете свой подвиг каждый божий день. Каждый день вы совершаете подвиг, - сказал, любуясь детьми, Владимир Путин. - Очень много эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать - вы такие красивые! И внешне, и внутренне!

Президент добавил, что воспитание требует колоссального труда, колоссальной любви и ангельского терпения. И именно поэтому государство награждает женщин такой особенной наградой.

- Своим жизненным выбором вы вновь доказываете: нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надёжную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем, изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети, - заявил президент.

Владимир Путин добавил - сегодня Россия стала флагманом сбережения традиционных ценностей. Они стоят на трех столпах: защите детства, сохранении традиций и уважении к старшим.

Владимир Путин: "Сегодня Россия стала флагманом сбережения традиционных ценностей". Фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Особо отмечу, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. И мы готовы оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать! - пригласил глава государства.

Президент заметил - в нашей стране для молодых семей есть специальные программы, меры поддержки, льготы. Вся политика государства строится вокруг крепкой семьи.

- Отрадно, что количество таких семей, как ваши, растёт. Как растет число молодых людей, кто хотел бы, чтобы в их собственных будущих семьях обязательно было двое, трое, четверо и более детей. И уверен, что ваш пример, – а это, вновь повторю, настоящее человеческое, родительское счастье, - станет для многих и многих вдохновляющим! - подытожил Путин.

КТО НАГРАЖДЕН

Званием «Мать-героиня»

Сима КАРКУСОВА - мать 15 детей из Северной Осетии.

Татьяна КОЛОТУН - мать 13 детей из Херсонской области, занимается волонтерством, организовала вместе с мужем и детьми в доме пекарню, чтобы кормить бойцов на передовой.

Александра ПАЛЮТИНА - мать 13 детей из Псковской области, является прислужницей одного из православных приходов Пскова, супруг - кадровый военный.

Изабэлль ЛАРОШЬ-СОРЛИН - первая иностранка, получившая высокую награду. Переехала в Россию в 2015 году, воспитывает 10 детей.

Бурлият МЕДЖИДОВА - мама семьи мальчишек и пяти девчонок из Дагестана.

Наталья АВТАЕВА - мать 10 детей из Мордовии.

Орденом «Родительская слава»

Елена и Николай СОЛОВЬЕВЫ из Ростовской области - 10 детей, родители более 13 лет трудятся в приходе Донской иконы Божией Матери города Волгодонска.

Ольга и Юрий ВЛАСОВЫ – родители 8 детей из Тюменской области

Евгения и Михаил ДЕРЯГИНЫ из Новосибирской области - 8 детей.

СПРАВКА «КП»

Звание «Мать-героиня» учреждено в 2022 году по инициативе президента. Его, вместе с выплатой в 1 миллион рублей, получают женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. А с 1 января 2026 года лауреаты награды приравнены а «Героям труда» и получают право на аналогичную льготу: ежемесячное пособие (в этом году - 76,5 тысяч рублей, - ред.), освобождение от оплаты коммунальных услуг и право раз в год съездить на отдых в санаторий.

Орден «Родительская слава» учрежден указом президента в 2008 году. Награды удостаиваются семьи, воспитавшие 7 и более детей. Также предусмотрена выплата - 500 тысяч рублей.

«СПАСИБО» ЧИТАТЕЛЯМ «КОМСОМОЛКИ»

Получившая звание матери-героини француженка Изабэлль Беатрис Маргерит Ларошь-Сорлин хорошо нам знакома. В самый тяжелый период, когда многодетная семья искала кров, именно читатели KP.RU помогли иностранцам.

Уроженец Бордо Фабрис Эммануэль Сорлин решил перевезти семью в Россию в 2015 году. На родине мужчину буквально затравили. С 2000-х годов он открыто выступал против однополых браков*. Да еще к тому же очень любил нашу страну и в 2008-м создал на родине общество франко-российской дружбы. Оказалось, такого во Франции не прощают.

Владимир Путин и семья Фабриса и Изабель Сорлин во время награждения в Кремле. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- В 2010 году я стал получать письма с угрозами из-за моего русофильства и поддержки традиционной семьи. Во Франции за такое сразу начинают демонизировать: мол, раз ты за брак только как союз мужчины и женщины - значит, правый экстремист и прочее. Я потерял работу… Мы съездили пару раз в Россию, осмотрелись и решили - уедем из Франции от греха годика на два, переждем, - рассказал «Комсомолке» Фабрис.

«Комсомолка» с семьей Сорлин дружит уже давно. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вот только переехав, возвращаться Сорлины не захотели. Шаг за шагом они строили свою жизнь: приживались в новой стране, рожали детей, после начала спецоперации всегда активный Фабрис поехал на Донбасс - возить «гуманитарку».

- Мы стараемся помогать бедным семьям, - объяснял Сорлин. - Возим генераторы, чтобы у людей были тепло и свет, медикаменты и игрушки в детские больницы.

Несмотря на это, в 2025 году у семьи возникли трудности. Хозяин арендованной квартиры решил ее продать, а «русских французов» попросил на выход. Бросились искать новое жилье - но люди только качали головой, когда видели девять детей и беременную Изабэлль. Тогда-то семья и познакомилась с «Комсомолкой». Мы тут же опубликовали их историю.

- Я очень признателен вам и вашим читателям, вы буквально нас спасли, - говорит Фабрис. - Хозяин согласился отложить срок переселения. Узнав о нашей ситуации через газету, собственник домика буквально в нескольких сотнях метров от места, где мы жили, разрешил нам его снять! Не побоялся довериться необычным жильцам… Спасибо!

Да и стартовый капитал для покупки собственной недвижимости начал копиться - читатели «КП» собрали на специальном счете пять с лишним миллионов рублей!

Прошло еще несколько месяцев - и история о влюбленных в Россию французах дошла до самого верха. Владимир Путин своим указом дал семье гражданство. И вот - уникальная и заслуженная государственная награда.

Поздравляем!

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