Вступивший в силу с 1 июня федеральный закон должен сделать онлайн-шопинг безопаснее и прозрачнее. Фото: Jo Panuwat D/Shutterstock/Fotodom

Признайтесь, вы тоже так делали? Сели вечером, завернувшись в пледик и, уставившись в смартфон, открыли маркетплейс просто «посмотреть». А через полчаса уже оформляете тостер с подсветкой, три футболки по цене одной и беспроводные наушники с подозрительно щедрой скидкой. Все кажется таким выгодным, что мысль «это какая-то ловушка» приходит последней. Примерно в тот момент, когда посылка уже на руках и вместо фирменных кроссовок внутри лежит нечто с запахом гаража и ошибкой в логотипе бренда. Или когда спустя день после заказа звонит «служба поддержки» и просит продиктовать код из СМС. Или когда с карты вдруг списывается сумма, которой вы не планировали.

Это не случайность, а новая реальность онлайн-шопинга. Обидно терять деньги и время там, где все должно быть просто и безопасно. Но есть и хорошая новость: от большинства схем можно защититься, если знать, как работает «кухня» обмана, и не наступать на одни и те же грабли.

Дмитрий Модель, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», напомнил: привычный мир онлайн-шопинга в 2026 году переживает серьезную трансформацию.

- С одной стороны, государство вводит механизмы, призванные навести порядок на цифровых платформах, с другой - мошенники продолжают изобретать новые схемы обмана, - предупреждает он.

KP.RU вместе с Дмитрием Моделем разбирается, что ждет покупателей и как защитить себя уже сегодня.

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ЗАРАБОТАЮТ С 1 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА

С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон № 289-ФЗ. Если коротко - он должен сделать онлайн-шопинг безопаснее и прозрачнее. Повод для этого давно назрел: Роспотребнадзор получает все больше жалоб на контрафакт, несоответствие товара описанию, скрытые условия оферты и другие нарушения.

Теперь у маркетплейсов появятся новые обязанности, и вот главные из них.

1. Сертификаты.

В карточке товара появятся ссылки на сертификаты соответствия, декларации и свидетельства о регистрации. Сертификат соответствия - это официальный документ, который подтверждает, что товар прошел проверки и отвечает требованиям безопасности и качества. Проще говоря, это паспорт качества. Раньше эти документы были скрыты от глаз покупателя, теперь их можно будет проверить самостоятельно.

2. Запрет на продажу опасных товаров.

Платформы перестанут размещать товары, изъятые из оборота, а также незарегистрированные лекарства, медицинские изделия, БАДы, пестициды и агрохимикаты. Изъятые из оборота товары - это продукция, которую государство признало незаконной или опасной и запретило к продаже. Например, БАД с истекшей регистрацией или продукт без обязательной сертификации.

3. Удобный механизм жалоб.

Маркетплейсы должны дать покупателю возможность пожаловаться на продавца прямо через платформу и вернуть товар с деньгами через пункты выдачи заказов. Не нужно будет искать контакты продавца или писать бумажные письма - все должно работать внутри сервиса.

4. Прозрачность и отчетность.

С октября 2026 года платформы будут заключать с продавцами и владельцами ПВЗ (пункта выдачи заказов) только электронные договоры, проверять контрагентов через государственные реестры, отслеживать сертификаты и маркировку, а также ежемесячно передавать данные об оборотах в налоговую службу. Все это направлено на обеление рынка и защиту покупателей от недобросовестных продавцов.

У маркетплейсов появился целый ряд новых обязанностей. Фото: AnnaStills/Shutterstock/Fotodom

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ

Мошенники давно не просто воруют деньги - они охотятся за аккаунтами и личными данными. Вот четыре схемы, с которыми можно столкнуться уже сегодня.

Схема 1.

Вы искали товар, а потом «продавец» сам вас нашел. Злоумышленники взламывают аккаунты и смотрят историю поиска и корзину. Затем пишут жертве под видом продавца: «Видели, вы интересовались нашими кроссовками - держите персональную скидку, оплатите по ссылке». Ссылка ведет на поддельную страницу оплаты. Это называется фишинг - когда мошенники создают сайт, который внешне не отличается от настоящего, и воруют данные карты, как только вы их вводите.

Схема 2.

Товар с огромной скидкой, который нельзя купить на платформе. В описании написано: «Для оформления заказа напишите в мессенджер». Там покупателю присылают ссылку якобы для оплаты, но на деле - снова фишинг. Простое правило: маркетплейс - безопасная среда, мессенджер - зона риска.

Схема 3.

Звонок из «службы поддержки» с просьбой назвать код из СМС. Цель - получить доступ к вашему аккаунту и оформить покупки в рассрочку с привязанной карты. Как только код назван - аккаунт в чужих руках. Настоящая поддержка никогда не просит коды из сообщений.

Схема 4.

Сообщение о кешбэке, которого вы не ждали. Вам приходит письмо или СМС: «Вам начислен кешбэк 10 000 рублей за прошлые покупки». Переход по ссылке ведет на поддельный портал, где крадут личные и платежные данные. Бесплатный сыр - даже в 2026 году - все еще не родился.

Общее у этих схем одно: мошенники играют на желании сэкономить или получить что-то быстрее и проще. Официальные представители маркетплейсов НИКОГДА не звонят с предложениями купить товар вне платформы и не отправляют ссылки на оплату через мессенджеры.

Роспотребнадзор получает все больше жалоб на маркетплейсы, основные поводы - контрафакт, несоответствие товара описанию и скрытые условия оферты. Фото: Bukandikaa/Shutterstock/Fotodom

КАК НЕ КУПИТЬ ПОДДЕЛКУ

Чтобы не получить вместо брендовой вещи фальсификат, достаточно взять за привычку несколько простых действий.

1. Начните с продавца.

Самый безопасный вариант - покупка у самого маркетплейса или официального дистрибьютора бренда. Отметки «Бренд», «Проверенный продавец» или «Оригинал» - хороший знак, но не абсолютная гарантия. Загляните в негативные отзывы и проверьте, как давно продавец на площадке и сколько сделок он совершил. Аккаунт, созданный вчера, и люксовые товары по бросовым ценам - повод насторожиться.

2. Читайте отзывы внимательно.

Слишком восторженные комментарии без деталей, одинаковые фразы и десятки отзывов, оставленных в один день, - скорее всего, накрутка. Настоящие покупатели не стесняются описывать недостатки и прикладывают живые фотографии.

3. Сравнивайте цены и не теряйте бдительности. Скидка 15-20% еще может быть реальной, но минус 70-90% - это не акция, а ловушка.

4. Запросите сертификат. Если товар подлежит обязательной сертификации, продавец обязан показать разрешительный документ. Увиливает - сомневайтесь и отказывайтесь от покупки.

5. Проверьте маркировку через приложение «Честный знак». Сканируете код Data Matrix (это квадратный штрих-код, похожий на маленький черно-белый лабиринт из квадратиков. Внешне напоминает пиксельный рисунок или миниатюрную шахматную доску неправильной формы. Обычно его печатают прямо на упаковке товара, рядом с обычным линейным штрих-кодом) на упаковке - и видите всю историю товара: где и когда произведен, прошел ли сертификацию. Красный статус означает, что товар нелегален. Проверить подлинность можно и через «Госуслуги» - функция «Госкан» находится на главной странице в правом верхнем углу.

6. Осмотрите товар в пункте выдачи. Не забирайте заказ, пока не проверите его. Резкий химический запах, кривые швы, искаженный логотип, ошибки в названии бренда или неполная комплектация - признаки подделки. Обнаружили что-то подозрительное - оформляйте возврат прямо на месте.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДДЕЛКА УЖЕ У ВАС

- Первым делом зафиксируйте все на фото и видео. Снимите дефекты, признаки контрафакта, сохраните скриншоты карточки товара и переписку с продавцом.

- Оформите возврат через платформу. По Закону «О защите прав потребителей» у вас есть минимум семь дней после получения, а если о порядке возврата не предупредили, - три месяца. В заявке обязательно укажите категорию «подделка» - тогда товар изымут из оборота и он не достанется другому покупателю.

- Если продавец отклонил заявку - направьте письменную претензию с требованием вернуть деньги по вашим реквизитам. По закону на возврат дается десять дней. Юридические реквизиты продавца можно найти через открытые сервисы ФНС по ОГРН или ОГРНИП, указанным в карточке товара. ОГРН и ОГРНИП - это государственный регистрационный номер компании или предпринимателя, своего рода цифровой паспорт продавца.

- Не помогло - обращайтесь в Роспотребнадзор. Ведомство уполномочено проводить проверки и привлекать нарушителей к ответственности. Подать жалобу можно через официальный сайт.

- Крайняя мера - суд. Через суд можно взыскать не только стоимость товара, но и неустойку, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Все сделки - только внутри платформы. Не переходите по внешним ссылкам и не уходите в мессенджеры.

С сентября 2026 года платформы обязаны размещать ссылки на сертификаты. Нет ссылок - есть повод усомниться.

Никому не сообщайте коды из СМС и push-уведомлений, даже если собеседник представляется службой поддержки.

Включите двухфакторную аутентификацию. Это когда для входа в аккаунт помимо пароля нужно подтверждение через код из СМС или приложения. Небольшое усложнение для вас - серьезный барьер для мошенников.

Заведите отдельную карту для онлайн-покупок с ограниченным лимитом на списание.

Помните: доставка маркетплейсов никогда не просит код из СМС для подтверждения посылки.

Появились сомнения в продавце или товаре - возьмите паузу и свяжитесь с официальной поддержкой маркетплейса самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если "Госуслуги" взломали, и зачем они мошенникам: Шесть шагов, которые нужно знать всем

Банк заблокировал мою карту: Пошаговая инструкция, что делать в такой ситуации

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На карту неожиданно пришли деньги от незнакомца: в чём суть мошенничества и как не попасться на эту уловку