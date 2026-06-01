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Общество1 июня 2026 18:41

Геннадий Онищенко: Слишком большая опека – это инфантильный ребенок

Об этом Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования заявил в эфире Радио «КП» в день защиты детей
Авторы (2):
Александр ГАМОВ
Мария БАЧЕНИНА
Геннадий Онищенко, заявил, что не нужно быть такими родителями, которые дыхнуть ребенку не дают

Геннадий Онищенко, заявил, что не нужно быть такими родителями, которые дыхнуть ребенку не дают

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

1 июня, в Международный День защиты детей, в студии Радио «Комсомольская правда» (в прямом эфире) побывал академик Российской академии наук, отец троих детей и 12 внуков Геннадий Онищенко.

Вот самые примечательные фрагменты нашей беседы…

…- Геннадий Григорьевич, сегодня, готовясь к интервью с вами, мы обратили внимание на такую новость… Психолог сочла идеальных родителей «самыми небезопасными» для ребенка. «Отсутствие недостатков может вызвать у детей неврозы и стресс». Вы согласны с таким утверждением, что идеальные родители - это не лучший выход? А тогда - какие?

- Ну, смотря какие критерии применять к идеальным папам и мамам.

Есть такие, которые дыхнуть ребенку не дают. Эта тенденция у нас, к сожалению, прослеживается, в том числе, и в медицине, когда там какие-то ужасы друг другу рассказывают относительно вакцинации и так далее.

Поэтому, конечно, здесь должен быть баланс.

Слишком большая опека – это инфантильный ребенок. Отсутствие достаточного внимания к нему – это высочайший риск…

- Почему?

- Когда он уйдет, ну, будем говорить, в не совсем принятую в обществе логику поведения, отношения к жизни, к образованию и так далее… Всякое с ним может произойти.

Да, нужно любить, нужно беречь тех детей, которые у нас есть. Но ведь мы с вами, несмотря на то, что очень высоко себя ценим, даже переоцениваем, скорее всего… Приходим в этот мир только для того, чтобы продлить свой род… Воспитать здоровых, образованных детей.

И вот с этим у нас, несмотря на то, что много хороших цифр – и внимание к беременным, и выплаты матерям, и так далее… Но статистика - она ведь неумолима. И если будем говорить о рождении детей, здесь мы сейчас находимся в общем-то в демографической яме.

Самый высокий уровень рождаемости – больше трех миллионов детей в год – у нас был в 1954-м.

- Правда?

- В это время страна еле-еле выползала после той разрушительной катастрофической Великой Отечественной войны, но - родили 3.5 миллиона детей. Больше трех миллионов!

Потом начался спад.

- А какие цифры?

- В 1961-м – 2.7 миллиона, в 1966-м – вообще 1.5 миллиона детей, почти как сейчас.

Это очень мало.

У нас детей до 18 лет – всего 30 миллионов. 17 миллионов из них школьников. А другие страны имеют и до 30-40.

Да, мы очень серьезную, системную работу проводим… И с 2000-х годов у нас - почти по 2015 год, шел рост рождаемости.

Сейчас, с 2015-го, отрицательный прирост населения.

Поэтому давайте поговорим и о тех детях, которые есть, и о тех, которые не родились, в том числе, и с нашим вмешательством…

- То есть?

- Я имею в виду аборты. В 90-х у нас статистика была – сколько родилось, столько и абортов сделали.

Но это не потому, что - плохие женщины. Не потому, что у нас они забыли о своем основном предназначении, как и мужчины, кстати.

- А в чем же проблема?

- А в том, что для них не создали условий.

И вот давайте так. Дети пусть радуются, мы будем в том сегменте, где их восхваляем, воспитываем и так далее, будем уделять внимание. Но - и думать о том, как нам сохранить численность в этой огромной стране.

Но все-таки - пожелаем нашим детям… А у них еще сегодня первый день каникул…

- И первый день ЕГЭ.

- Это для 800 тысяч человек. А 30 миллионов отдыхает. Давайте пожелаем нашим детям здоровья и хорошего отдыха. Чтобы они пришли к 1 сентября здоровенькими, умненькими и защищенными от нас, взрослых.

- Геннадий Григорьевич, огромное вам спасибо!

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