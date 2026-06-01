Геннадий Онищенко: Слишком большая опека – это инфантильный ребенок

Геннадий Онищенко, заявил, что не нужно быть такими родителями, которые дыхнуть ребенку не дают Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

1 июня, в Международный День защиты детей, в студии Радио «Комсомольская правда» (в прямом эфире) побывал академик Российской академии наук, отец троих детей и 12 внуков Геннадий Онищенко.

Вот самые примечательные фрагменты нашей беседы…

…- Геннадий Григорьевич, сегодня, готовясь к интервью с вами, мы обратили внимание на такую новость… Психолог сочла идеальных родителей «самыми небезопасными» для ребенка. «Отсутствие недостатков может вызвать у детей неврозы и стресс». Вы согласны с таким утверждением, что идеальные родители - это не лучший выход? А тогда - какие?

- Ну, смотря какие критерии применять к идеальным папам и мамам.

Есть такие, которые дыхнуть ребенку не дают. Эта тенденция у нас, к сожалению, прослеживается, в том числе, и в медицине, когда там какие-то ужасы друг другу рассказывают относительно вакцинации и так далее.

Поэтому, конечно, здесь должен быть баланс.

Слишком большая опека – это инфантильный ребенок. Отсутствие достаточного внимания к нему – это высочайший риск…

- Почему?

- Когда он уйдет, ну, будем говорить, в не совсем принятую в обществе логику поведения, отношения к жизни, к образованию и так далее… Всякое с ним может произойти.

Да, нужно любить, нужно беречь тех детей, которые у нас есть. Но ведь мы с вами, несмотря на то, что очень высоко себя ценим, даже переоцениваем, скорее всего… Приходим в этот мир только для того, чтобы продлить свой род… Воспитать здоровых, образованных детей.

И вот с этим у нас, несмотря на то, что много хороших цифр – и внимание к беременным, и выплаты матерям, и так далее… Но статистика - она ведь неумолима. И если будем говорить о рождении детей, здесь мы сейчас находимся в общем-то в демографической яме.

Самый высокий уровень рождаемости – больше трех миллионов детей в год – у нас был в 1954-м.

- Правда?

- В это время страна еле-еле выползала после той разрушительной катастрофической Великой Отечественной войны, но - родили 3.5 миллиона детей. Больше трех миллионов!

Потом начался спад.

- А какие цифры?

- В 1961-м – 2.7 миллиона, в 1966-м – вообще 1.5 миллиона детей, почти как сейчас.

Это очень мало.

У нас детей до 18 лет – всего 30 миллионов. 17 миллионов из них школьников. А другие страны имеют и до 30-40.

Да, мы очень серьезную, системную работу проводим… И с 2000-х годов у нас - почти по 2015 год, шел рост рождаемости.

Сейчас, с 2015-го, отрицательный прирост населения.

Поэтому давайте поговорим и о тех детях, которые есть, и о тех, которые не родились, в том числе, и с нашим вмешательством…

- То есть?

- Я имею в виду аборты. В 90-х у нас статистика была – сколько родилось, столько и абортов сделали.

Но это не потому, что - плохие женщины. Не потому, что у нас они забыли о своем основном предназначении, как и мужчины, кстати.

- А в чем же проблема?

- А в том, что для них не создали условий.

И вот давайте так. Дети пусть радуются, мы будем в том сегменте, где их восхваляем, воспитываем и так далее, будем уделять внимание. Но - и думать о том, как нам сохранить численность в этой огромной стране.

Но все-таки - пожелаем нашим детям… А у них еще сегодня первый день каникул…

- И первый день ЕГЭ.

- Это для 800 тысяч человек. А 30 миллионов отдыхает. Давайте пожелаем нашим детям здоровья и хорошего отдыха. Чтобы они пришли к 1 сентября здоровенькими, умненькими и защищенными от нас, взрослых.

- Геннадий Григорьевич, огромное вам спасибо!

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