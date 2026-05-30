Геннадий Онищенко дал советы Трампу, который поправился на 6 кг

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире Радио «КП» побеседовал с политобозревателем Александром Гамовым.

…- Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко. Вот Трамп прошел медосмотр, все в порядке – его врач сообщает об этом. А изменения такие – он потолстел на шесть килограммов за один год.

- Да, я понял…

- Вот как бы вы это прокомментировали? Чего бы вы Трампу посоветовали?

- Во-первых, надо понимать, что его здоровье соответствует его возрасту.

Это не спецназовец, это не человек, который может сейчас штурмовать какие-то физические рекорды, ставить их, и так далее. Поэтому его здоровье соответствует его возрасту и он способен по своим умственным и физическим возможностям руководить страной.

Это, конечно, хорошая информация, по той причине, что от здоровья Трампа и от стабильности Соединенных Штатов во многом зависит, в том числе, стабильность не только на североамериканском континенте, но и в мире.

- А вот про физический вес…

- Что касается набора веса. Конечно, шесть килограммов за год - это многовато, даже для такого крупного мужского организма, каким является организм Трампа. И раз там нет никаких упоминаний об эндокринной системе…

- То есть?

- Если бы были - можно было бы связать с тем, что у него там не все в порядке с сахаром, говоря простым языком…

- С чем не все в порядке?

- Не все в порядке с сахаром, можно было говорить. Но раз этой информации нет, а ранее, когда появлялись известия о здоровье Трампа, о неблагополучии каком-то в его эндокринной системе, - тоже не было никаких таких известий… Значит, дело не в том, что у него вышла из-под контроля поджелудочная железа или - будем говорить, так?

- Так.

- Значит, я думаю, что это больше связано с тем, что все-таки подвижность Трампа сейчас резко уменьшилась в связи с загруженностью по основному месту работы.

Он каждую субботу и воскресенье улетает, и улетает не в Кэмп-Дэвид, где государственная дача. А улетает к себе в Калифорнию, а в Калифорнии у него есть поля для гольфа.

Так вот - аппарату Трампа стоило бы все-таки скорректировать его график и вернуться, а, может быть, даже и усилить его время жизнедеятельности, когда он занимается гольфом.

- То есть, больше заниматься гольфом. А еще что? От мучного отказаться?

- Что касается объема калорий, которые Трамп потребляет… Ну, не знаю, он находится в таком возрасте, когда каких-то резкий изменений в культуре питания, в структуре питания вряд ли нужно вводить. Может быть, калорийность пищи уменьшить?

- Может быть…

- И это вполне можно сделать без ущерба для его комфорта пищевого. Поэтому в принципе вот такие могут быть только рекомендации. И даже не рекомендации, а предположения, что нужно было бы сделать, все-таки шесть килограммов веса…

- За год поправился на 6 кг!

- Это абсолютно ненужное достижение для него.

- Ну, и побыстрее закончить конфликт вокруг Ирана.

- Это - само собой.

- Понял, спасибо, Геннадий Григорьевич.

- Пожалуйста.

Читайте также:

Зюганов: без сложения потенциалов РФ и КНР не будет гарантированной безопасности

Европа не хочет принять поражение, а Трампу нужны красивые жесты: что мешает сделке по Украине