Вопрос дня: Какой экзамен запомнился вам больше всего? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку:

- Я поступал в МГУ, сдавал математику, у нас был письменно-устный экзамен. И я подслушал, как два преподавателя обсуждали меня: «Вон тот парень из Крыма (а я крымский же) - толковый!» И это для меня сигнал был: уф, прохожу!

Андрей Туманов, председатель общественной организации «Садоводы России»:

- Главный экзамен - тот, который у нас принимает жизнь. В школе я все сдал. Но, увы, по жизни потом пришлось «досдавать». В свое время я плохо изучал химию, поставили тройку. Но потом всю жизнь жалел не о тройке, а потому что мне все время нужна была эта самая химия. Пришлось наверстывать. Сейчас я химию знаю хорошо, но сколько времени потрачено! То же и с английским. Если бы я слушал преподавателя, а не прогуливал, потому что английский мне «не нравился», сейчас бы у меня была совсем другая сумма знаний...

Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства:

- В 1984 году я поступал в Суворовское училище в Казани. Конкурс был колоссальный, больше 15 человек на место. Я ехал туда из Оренбурга - далеко, с документами на руках. И это тогда для меня был главный экзамен: на самостоятельность, просто добраться до места. Не потеряться и ничего не потерять.

Максим Свиридов, психолог:

- Когда сдавал выпускной экзамен на психологическом факультете педагогического колледжа, мне достался билет по направлению в психологии, про которое я вообще ничего не знал. Ну что делать? Списал со шпоры, ответил. Прошло несколько лет, институт… И знаете чем закончилось? Именно это направление — гештальттерапию (цель этого направления - помочь человеку осознать свои истинные потребности и чувства и жить гармонично, - Ред.), я и выбрал в качестве основного направления своей деятельности.

Карен Даллакян, ветврач, зоозащитник (Челябинск):

- Мне запомнился госэкзамен по хирургии в Вологодском молочном инситуте, это был 1992 год. Я учился на 4 курсе ветеринарного факультета. Будущие ветеринары носили халаты. У мужских и женских пуговицы на разные стороны были. И вот преподаватель, профессор ветеринарной хирургии Александр Кашин, выгнал моего однокурсника с экзамена за то, что тот был в женском халате! Он к девчонкам в общагу забежал и взял у них, а преподаватель заметил. И это при том, что однокурсник был хорошо готов. Меня это настолько впечатлило, я до сих пор за этим слежу. Спецодежда обязательно должна соответствовать требованиям.

Леонид Ардалионов, директор по аналитике компании NTech:

- Устный экзамен по математике при поступлении на физтех — и я получил пять! Из самого экзамена ничего не помню. Но я готовился к поступлению года три. А когда узнал оценку, понял, что смогу осуществить свою мечту — учиться в МФТИ!

Олег Кивокурцев, основатель компании по производству умных роботов Promobot (Пермь):

- Дело было перед Новым годом, и наш профессор пришел на экзамен в костюме Деда Мороза. У студентов сразу пропала нервозность и появилось хорошее настроение. Я сдал тот экзамен на «отлично»!

Алина Бачурина, актриса воронежского ТЮЗа

- В театральном институте сдавала сценическое движение. Мы усваивали телесные навыки: от парной акробатики и жонглирования до фехтования. А в конце семестров – показывали этюды. Я жонглировала в образе восточной наложницы, потом в роли современной девушки делала трюки с селфи-палкой, а еще мы изображали «Людей в черном», и инопланетный вирус меня превращал в пришельца.