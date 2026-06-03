ВКонтакте обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта на 25%

Пользователи веб-версии ВКонтакте сразу видят шапку, навигацию и структуру страницы, а контент подгружается параллельно. В результате страницы открываются на 25% быстрее, а среднее время перехода между разделами ускорилось в 3,5 раза.

Обновление стало частью масштабной технологической трансформации ВКонтакте. Изменения внедряются поэтапно с сохранением стабильности сервиса. Модернизация повысила скорость работы сайта и значительно сократила цикл разработки: обновления и новые функции выходят быстрее.

«Обновление архитектуры веб-версии ВКонтакте — это не только про скорость загрузки страниц. Такие изменения создают фундамент для дальнейшего развития сервиса, помогают ускорять разработку и быстрее запускать новые возможности для пользователей», — прокомментировал технический директор ВКонтакте Юрий Кочарян.