«Двери были закрыты, но окна выбило взрывной волной»: Бывший водитель автобуса «Москва-Симферополь», попавшего под атаку БПЛА в Енакиево, рассказал о его маршруте

Судя по маршруту обратного автобуса «Симферополь-Москва» в Енакиево, недалеко от места взрыва, у автобуса как раз должна была быть остановка Фото: REUTERS.

Ночью 3 июня 2026 года украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус «Москва – Симферополь», проезжавший город Енакиево в ДНР. В результате погибли 7 человек, еще 11 пострадали.

Известно, что пассажиры были из разных регионов страны, а перевозкой занималась крымская компания «Большой мир». Данный автобус числился за ними с 2022 года. KP.RU удалось найти одного из его водителей.

- Мне прислали утром фотографию обгоревшего автобуса, я его сразу узнал, - рассказал KP.RU Андрей Белов (имя изменено, - прим. Ред). – Я с 2022 года на нем ездил из Крыма в Москву и обратно, в том числе, пока не уволился из-за переезда. Вообще «Большой мир» - это один из самых крупных перевозчиков в Крыму с огромным автопарком. Но за каждым автобусом нет какого-то постоянно закрепленного маршрута, они могут меняться, плюс автобусы могут заказывать для частных рейсов. Так, видно, звезды сошлись, что он в эту ночь оказались именно на этом маршруте.

У многих возникли вопросы, как автобус оказался в Енакиево, ведь есть и другая дорога на Крым – через мост.

Ночью 3 июня 2026 года украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус «Москва – Симферополь» Фото: REUTERS.

- Раньше мы только так и ездили. Автобус сначала шел на Краснодар, где высаживал и забирал пассажиров, а уже потом по Крымскому мосту на Симферополь. Видимо, сейчас маршруты разнообразили. В любом случае у водителей был паспорт маршрута со всеми остановками, сойти с него они не могли, за это огромные штрафы, - продолжает Андрей. – У нас были даже прописаны остановки в туалет, хотя в самом автобусе он тоже был, но туда не пускали, чтобы не создавать неприятные запахи в салоне. Остановки должны быть каждые 4-5 часов на оборудованных стоянках.

Судя по маршруту обратного автобуса «Симферополь-Москва» в Енакиево, недалеко от места взрыва, у автобуса как раз должна была быть остановка. Там же останавливаются и автобусы других маршрутов этого перевозчика, например, «Москва - Ялта», «Санкт-Петербург – Севастополь».

Известно, что пассажиры были из разных регионов страны, а перевозкой занималась крымская компания «Большой мир» Фото: REUTERS.

По словам бывшего сотрудника компании, все перевозки в компании оформляют официально, водителям предоставляют все необходимые документы и одобренные, согласованные маршруты.

- В этом автобусе должны были быть два водителя. Так положено, если путь больше 500 километров. Они меняются каждые 4 часа. Один спит, другой едет, - говорит мужчина. – Двери, конечно, во время движения были все закрыты, но если внутри взрыв, то открывается все – все стекла сразу вылетают от взрывной волны.

По информации KP.RU, пострадавших пассажиров доставили в больницу Горловки.

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