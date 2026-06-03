При атаке БПЛА ВСУ на автобус «Москва – Симферополь» в ДНР погибли 7 человек, еще 11 ранены. Фото: Штаб обороны ДНР

3 июня, раннее утро. По трассе в ДНР едет большой пассажирский автобус - в салоне 46 человек. Всего на рейс было зарегистрировано 543 пассажира, но часть выходили по дороге. Рейс Москва-Симферополь, из Подольска, Московской области. Кто-то едет домой, большинство – на отдых. Началось лето, активный курортный сезон. И вдруг – удар, хлопок и огонь. Удар ВСУ по автобусу «Москва – Симферополь» в Енакиево ДНР 3 июня 2026 стал для всех неожиданностью – многие пассажиры мирно дремали в своих креслах, ожидая окончания поездки. KP.RU собрал всю информацию, что известно о вероломной атаке Украины по мирным людям и последствиях ее.

Следователи осмотрели место атаки на автобус «Москва - Симферополь» в Енакиево

Удар ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026: что известно о ЧП с рейсом «Москва – Симферополь»

Все произошло ранним утром 3 июня. Удар ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026 оказался мгновенным- дрон-камикадзе атаковал едущее по дороге транспортное средство. В этот момент автобус проезжал мимо парковки. Сам момент атаки попал на камеры наблюдения. Огонь мгновенно охватил пассажирский автобус, в салоне стало буквально нечем дышать.

Автобус выгорел практически полностью. На фото видно, что повреждена внешняя обшивка, вылетели стекла, сгорели сиденья. И самое жуткое – наверняка оператор дрона точно видел, что атакует гражданский автобус, на котором написано название компании-перевозчика.

Погибшие и пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026: последние новости

О ЧП и его последствиях сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По предварительным данным в салоне было 46 пассажиров. Восемь человек погибли, по некоторым данным в их числе – водитель. Еще 11 человек ранены, 10 пассажиров госпитализированы с различными ранениями, один получил амбулаторную помощь. По словам Дениса Пушилина, тела пока не опознаны, так как документы сгорели.

.Автобус был пассажирским. И явно целились именно в мирных людей Фото: Штаб обороны ДНР

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026. По его словам госпитализированы 10 человек, среди них есть один ребенок.

- По ребенку готовятся к проведению телемедицинских консультаций с привлечением специалистов федеральных медицинских центров, - уточнили в Минздраве.

В Минздраве уточнили, что девять пострадавших из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» остаются в больнице на лечении. Состояние здоровья одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Последствия удара ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026

После удара ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026 СК РФ завел уголовное дело. Произошедшее назвали терактом.

- По факту удара ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиево ДНР Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт), - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Также соблюдение прав пострадавших проверяет прокуратура.

- Для оперативной правовой помощи пострадавшим и их родственникам в прокуратуре Донецкой Народной Республики организована горячая линия: тел: +78563002405

Реакция на удар ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026

Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026 очередным актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, - написал он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в свою очередь назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР проявлением жестокости и зверства. И добавила, что этому не может быть оправдания.

- Когда целью становятся гражданские, когда под удар попадают обычные пассажиры, женщины, пожилые люди, семьи, - это проявление жестокости, которая выходит за рамки любых человеческих и нравственных норм, - написала она в своем канале.

Военный корреспондент KP.RU Дмитрий Стешин в свою очередь объяснил удары ВСУ по автобусам и колледжам - то есть по мирным жителям - желанием Киева торговаться на переговорах с Россией.

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