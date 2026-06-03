Вдова Алексея Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти супруга: Ольга Погодина похоронила отца

Ольга Погодина принимает соболезнования, но не готова говорить о смерти отца. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

На долю Ольги Погодиной выпало немало испытаний. Муж актрисы Алексей Пиманов в возрасте 64 лет внезапно скончался от инфаркта 23 апреля. В начале июня было 40 дней со дня смерти известного продюсера. И по стечению обстоятельств именно в этот день умер отец Ольги Станислав Бобович. Об этом рассказал друг семьи Эдгард Запашный.

Буквально на днях в беседе с журналистами Запашный поделился, что дружил с семьей Алексея Пиманова и Ольги Погодиной. Известный дрессировщик признался, что до сих пор не может смириться с кончиной друга. Также Эдгард добавил, что вдову продюсера настигло новое горе — на 40-й день со смерти Пиманова умер отец актрисы.

Мы связались с Ольгой Погодиной и принесли ей свои соболезнования.

«Спасибо. Но я смогу об этом всем говорить где-то через полгода», — рассказала нам Ольга.

Добавим, что отец актрисы Станислав Бобович был главным инженерном завода в Люберцах. Мама Ольги Лия Погодина играла в Горьковском драматическом театре. Актриса взяла фамилию матери, чтобы продолжить творческую династию.

Напомним, что в апреле Ольга похоронила мужа Алексея Пиманова. Внезапная смерть продюсера и ведущего программы «Человек и закон» стала для всех шоком. На похоронах Пиманова выяснилось, что у него и его жены Ольги Погодиной осталась маленькая дочка, которая родилась около трех лет назад.

«Я очень надеюсь, что я смогу воспитать нашу доченьку так, чтобы тебе понравилось. Больше, чем она сейчас любит тебя, и чем ты ее любишь — любить невозможно. Для меня ты никогда никуда не уйдешь. Мой любимый, единственный, мой человечек», — сквозь слезы обратилась к любимому мужу Ольга Погодина на прощании.

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