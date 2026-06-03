Александр Домогаров внезапно подтвердил роман с молодой танцовщицей: она младше актера на 22 года

Александр Домогаров опубликовал фото с женой, которая младше его на 22 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Александр Домогаров, который много лет предпочитал не обсуждать личную жизнь публично, похоже, решил сделать исключение. В своих соцсетях 62-летний артист опубликовал видео, составленное из совместных фотографий с танцовщицей Татьяной Степановой, с которой ему уже давно приписывали роман.

В ролик вошли кадры, сделанные во время прогулок, путешествий и отдыха пары в разные годы. Для многих поклонников публикация стала фактически первым официальным подтверждением отношений с женщиной, которая на 22 года моложе артиста.

О романе Домогарова и Степановой говорили не первый год. По данным СМИ, они познакомились в Театре Моссовета. Однако сам актер предпочитал не раскрывать подробностей. Лишь несколько лет назад он коротко говорил о любимой женщине: «Она мой помощник, друг, жена», не называя ее имени.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Осенью прошлого года артист впервые появился вместе с Татьяной на премьере военной драмы «Август» в кинотеатре «Октябрь». Тогда многие обратили внимание, что рядом со своей избранницей Домогаров выглядел заметно посвежевшим и счастливым. Незадолго до этого режиссер Сергей Гинзбург рассказывал журналистам, что слышал о тайной свадьбе актера, однако сам Домогаров никаких комментариев на этот счет не давал.

Личная жизнь артиста всегда вызывала повышенный интерес. В разные годы вся страна обсуждала его отношения с Мариной Александровой и Натальей Громушкиной. Еще одна громкая история была связана с Ларисой Черниковой, с которой Домогарова неоднократно подозревали в тайном браке. Сам актер эти слухи отрицал, хотя и не скрывал, что девушка была для него очень близким человеком.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Домогарова, уже на четвертый день знакомства Лариса рассказала ему о тяжелом диагнозе. Она восемь лет боролась с онкологическим заболеванием, а в 2015 году скончалась.

Теперь же, судя по опубликованному видео, артист больше не намерен скрывать женщину, с которой у него многолетние отношения. И если раньше о романе Домогарова и Степановой говорили в основном знакомые и коллеги актера, то теперь главные доказательства показал сам народный артист.

«Красивая девушка, желаю вам счастья и добра»; «Когда вы счастливы, мы счастливы вместе с вами»; «Какая красивая пара», — пишут под милым роликом поклонники.

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