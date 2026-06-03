«Отравляет жизнь подъезду, всю квартиру забил мусором»: найден брат Геннадия Хазанова, который «бесследно пропал» год назад

Андрей Лукачер, брат Геннадия Хазанова. Фото: Кадр из видео youtube.com/@SerzhioGuardians

На днях соцсети взорвала новость: в Москве пропал брат юмориста Геннадия Хазанова! Причем, пропал он еще год назад, но об этом стало известно только теперь - забеспокоилась племянница и подала заявление в полицию. Якобы 69-летний Андрей Лукачер перестал выходить на связь, дверь не открывает, а соседи по многоэтажке на юго-востоке столицы не видели его уже много месяцев.

Геннадий Хазанов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы разобраться в этой запутанной истории, корреспондент KP.RU выехал на место.

ВНЕБРАЧНЫЙ

Но сначала нужно рассказать о кровных узах, связывающих пропавшего мужчину с Геннадием Хазановым. Лукачер приходится народному артисту РСФСР единокровным братом. То есть, у них общий отец, но разные матери.

Правда, сам Геннадий Викторович своего отца никогда не видел, воспитывала его только мама. У Ираиды Моисеевны был роман с женатым инженером и ученым-связистом Виктором Лукачером. Когда женщина забеременела (в 1945 году), возлюбленный ушел от нее и вернулся к семье, где уже росла 8-летняя дочь. Через год законная жена родила Виктору сына Юрия, а еще через 11 лет - сына Андрея.

Геннадий Хазанов узнал правду о своем отце уже после его смерти, а сам он был известным на весь Советский Союз артистом эстрады. И вот ведь ирония судьбы: в 1977-м Хазанов получил квартиру в доме на Большой Якиманке, а в 1982-м ему сообщили, что скончавшийся сосед по дому (живший в том же подъезде!) - его настоящий отец. Судьба распорядилась так, что в течение пяти с лишним лет они жили в одном доме, этот пожилой много раз встречал внебрачного сына с внучкой, видел их, но никогда не заговорил с ними, ни разу ничем себя не выдал.

И лишь когда Виктор Лукачер скончался, его жена решилась написать артисту Хазанову, которого они всей семьей видели по телевизору, переслав фотографию родителя в молодости. С этим снимком Геннадий Викторович отправился к матери, и та все подтвердила: да, Гена, это твой отец…

Брат Юрий, насколько известно, пытался встретиться с Геннадием, но тот от общения отказался. Предательство матери и свое безотцовое детство юморист Виктору Лукачеру не простил, с его второй семьей не хотел иметь ничего общего.

Как стало известно KP.RU, несколько лет назад один из федеральных каналов снял большую программу с единокровными братьями Геннадия Хазанова, но ее выход в эфир оказался заблокирован какими-то высшими силами.

МЛАДШИЙ БРАТ

После смерти родителей Юрий и Андрей Лукачеры продали «семейное гнездо» на Большой Якиманке и купили квартиры в соседних домах на Белореченской улице в Марьино. Это было еще в конце 2000-х.

Жильцы многоэтажки знают Андрея Лукачера как человека, который тащит в свою квартиру мешки с мусором. Фото: Александр Рогоза

Три года назад Юрий Лукачер скончался, а его Андрей продолжал проживать в своей однушке.

И вдруг - новость. Единокровный брат Геннадий Хазанова пропал! Тревогу забила племянница Андрея Лукачера, дочь Юрия. Женщина заявила журналистам, что дядя уже год не выходит на связь, дверь его квартиры всегда закрыта, а соседи не встречали мужчину уже много месяцев.

Правда сами соседи от этой новости немного, мягко говоря, обалдели.

- Да я же его только вчера видела в подъезде! - округлила глаза одна из жительниц дома.

Оказалось, что Андрей Викторович в своей многоэтажке личность «знаменитая».

- Всему подъезду жизнь отравляет! - говорят местные жители. - От него тараканы бегут по всем соседям. Всю квартиру забивает мусором, который тащит с улицы. Куда мы только ни жаловались – толку нет!

Об Андрее Викторовиче известно немного. Говорят, пошел в отца - с детства обожал точные науки и шахматы. Закончил с красным дипломом НИЯУ МИФИ (один из ведущих технических вузов России, центр ядерной науки), но потом что-то не заладилось… Говорят, что блестящий выпускник был уверен, что ему тут же дадут хорошую должность в престижном институте, а предложили лишь место лаборанта в родном МИФИ.

Была у молодого человека еще одна проблема.

- Юрий когда-то рассказывал, что их мать с младшего сына с самого его рождения буквально сдувала пылинки, - сообщила KP.RU одна из знакомых семьи. - Окружила его такой гиперопекой, что буквально продыху не давала - он даже взрослым должен был являться домой в точно указанное время, она не давала ему даже встречаться с девушками. Окружила таким контролем, что он пытался покончить с собой…

ВОДУ И СВЕТ ОТКЛЮЧИЛИ ЗА ДОЛГИ

Андрей Лукачер никогда не был женат. Детей не имеет. К сожалению, с годами у него обнаружились признаки психиатрической болезни. Уже много лет мужчина стоит на учете у психиатра, имеет инвалидность. Так что маниакальное захламление собственной квартиры - последствия болезни.

- Мы много раз пытались с ним договориться миром, по-соседски, - говорит старшая по дому Лариса Кабанова. - Но это ни к чему не привело. Куда только не писали. Максимум что нам сделали - потравили тараканов. В подъезде! Потому что в квартиру он никого к себе не пускал, а без его разрешения никто не имеет права входить.

Почтовый ящик Андрея Лукачера распух от долговых квитанций. Фото: Александр Рогоза.

Надежда появилась, когда историей братьев Геннадия Хазанова заинтересовались телевизионщики (Юрий был еще жив). Канал оплатил вывоз мусора из квартиры Андрея Викторовича, услуги клининговой компании и ремонт.

- Думали, что теперь все будет хорошо. Договорились с Андреем, что он больше не станет мусор домой носить. Он пообещал, а на следующий день снова побежал по мусоркам, - разводит руками Лариса Ивановна.

По словам женщины, Лукачер внешне выглядит относительно опрятно, бреется, не агрессивен. Но общения с людьми старается избегать.

Квартира Андрея Викторовича - дверь налево. Фото: Александр Рогоза

И хотя получает пенсию, уже несколько лет не оплачивает счета за электричество и воду - их ему отключили за долги. Почтовый ящик плотно забит квитанциями. Хорошо еще, что батареи не отрезали…

«ПРИЕЗЖАЙТЕ К ПЯТИ»

Более того, у мужчины уже несколько лет сломан замок входной двери. Соседи говорят, что Лукачер когда-то потерял от нее ключи, попросил МЧС взломать дверь, однако ставить новый замок так и не стал. Брать внутри все равно нечего. Кроме мусора.

Соседи божатся, что Андрей Викторович никуда не пропадал и что его регулярно видят. Правда, на стук дверь нам никто не открыл.

- Если хотите его застать, приезжайте рано утром, часикам к пяти, - советуют жильцы дома. - Он обычно в это время выходит из квартиры, идет собирать непонятно что по мусоркам. Иногда ездит в центр социального обслуживания - там бесплатно кормят.

Лариса Ивановна отмечает, что за почти двадцать лет, что Андрей Лукачер живет в их многоэтажке, никто не видел, что б его навещал кто-то из родственников.

- С Юрием они вообще не общались, хотя тот жил в доме через дорогу, - продолжает Лариса Кабанова. – А о существовании племянницы мы никогда не слышали до вчерашних новостей из интернета. Юрий Викторович ведь тоже один много лет жил. Говорил, что семья его переехала в Германию…

Словом, жильцы дома на Белореченской обсуждают между собой, что загадочная племянница могла появиться спустя много лет (женщина говорит, что в последний раз видела дядю еще в детстве) не просто так. Ведь именно она является единственной наследницей бездетного Андрея Лукачера. Соседи на всякий случай уточняют: однушка в их доме стоит 12-13 миллионов рублей.

Балкон брата Геннадия Хазанова - практически единственный незастекленный на большой дом. Фото: Александр Рогоза

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«В действиях племянницы пока нет ничего противоправного»

- Я бы призвал пока не делать скорые вводов. Само по себе обращение с заявлением о розыске человека —нормальное и законное действие при обстоятельствах, на которые ссылается племянница мужчины: отсутствие связи, закрытая квартира, сведения соседей и отключенное электричество, - комментирует эту историю KP.RU адвокат Андрей Мишонов. - При этом нельзя не учитывать, что у подобных ситуаций иногда бывает и имущественный фон. Если человек одинок, не имеет супруги, детей, родителей, а у него есть квартира или иное имущество, то у дальних родственников теоретически может возникать наследственный или иной имущественный интерес. Но наличие такого потенциального интереса еще не означает злоупотребления, корысти или противоправной схемы.

Адвокат уточняет, что по закону невозможно просто так «оформить» квартиру родственника только потому, что он не выходит на связь.

- Если человек отсутствует более года и по месту его жительства нет сведений о нем, заинтересованные лица могут обратиться в суд с заявлением о признании его безвестно отсутствующим, - продолжает Андрей Мишонов. - Но это не открывает наследство автоматически. Наследственные последствия возникают только после смерти гражданина либо после объявления его судом умершим. А для этого требуется гораздо более длительный срок отсутствия сведений. Поэтому возможный имущественный интерес в такой ситуации может выражаться не в немедленном получении наследства, а в попытке зафиксировать юридический статус человека, чтобы получить возможность решать вопросы с его имуществом, коммунальными платежами, долгами, квартирой, сохранностью документов. И вот здесь уже важно смотреть на фактическое поведение родственников: ограничивается ли человек поиском пропавшего, либо параллельно начинает предпринимать действия, связанные с имуществом. Но, повторюсь, я бы не стал делать скоропалительные выводы.

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