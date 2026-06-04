У пользователей устройств Apple пропадут уведомления в «Максе»: что советуют разработчики Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владельцы iPhone и iPad столкнулись с проблемой: уведомления мессенджера «Макс» перестанут приходить на устройства Apple начиная с 4 июня 2026 года. Это случилось из-за того, что американский цифровой магазин App Store компании Apple исключил российское приложение из своего каталога. Что изменится для пользователей «яблочной» системы?

Почему мессенджер Макс удалили из App Store: что известно на 4 июня 2026 года

В пресс-службе мессенджера «Макс» уточнили, что все функции приложения остаются доступными. Оповещения перестанут приходить только на айфоны, тогда как на смартфонах с системой Android всё будет функционировать как прежде. Проблему с американским магазином приложений не пустят на самотёк, а будут добиваться возврата приложения для пользователей iPhone.

Не приходят уведомления MAX на айфоне: что делать

Разработчики «Макса» объяснили пользователям операционной системы IOS, как не пропустить важные сообщения и звонки в мессенджере:

«В связи с исключением Max из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Мax останутся доступными», — сообщили разработчики.

Приложение MAX, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме.

Создатели уже направили официальный запрос в корпорацию Apple, чтобы получить разъяснения о причинах удаления софта. Команда мессенджера сообщила, что работает над оперативным решением возникшей проблемы и ищет способы вернуть сервис в магазин приложений.

Пока неизвестно, сколько времени займет восстановление доступа к скачиванию. Специалисты советуют владельцам iPhone следить за новостями, а также предупреждать родных и коллег, что ответ в «Максе» может прийти с задержкой из-за отсутствия пуш-уведомлений. Сама команда мессенджера обещает держать пользователей в курсе и найдёт способ решить вопрос с американской платформой.

Комментарий Минцифры по решению Apple удалить приложение MAX

В Министерстве цифрового развития России отреагировали на удаление приложения «Макс» из App Store 4 июня 2026 года. В ведомстве обратили внимание, что американская компания никак не прокомментировала причины такого шага.

«Apple без объяснения причин ограничила доступ более 20 миллионов пользователей её устройств к приложению Макс» — подчеркнул глава Минцифры Максут Шадаев. При этом он добавил, что ежедневная аудитория платформы уже больше 60 миллионов человек.

Напомним, разработчики приложения MAX работают над развитием функционала приложения. Вскоре пользователям будет доступна бесконтактная оплата. Важный нюанс — все платежи будут защищены биометрией, включая отпечатки пальцев или Face ID.

Реализовываться функционал будет при помощи генерации QR-кодов, которые можно будет показать кассиру в магазине. Деньги будут списываться при помощи Системы быстрых платежей (СБП).

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