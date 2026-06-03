57-летний беженец с Украины выловил в местном озере гигантского сома, местную достопримечательность. Сом этот радовал местных жителей последние двадцать лет. Фото: A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

Поразительно, насколько какие-то незначительные события, которые многие совершенно обоснованно считают мелочами, могут произвести тектонические сдвиги в массовом сознании целого народа. Причем, даже если речь идет о другом народе. Конечно, для этого должна накопиться некая критическая масса, без нее все это – мертвому припарки, но когда этой массы уже достаточно, достаточно лишь мелкого камешка, чтобы сдвинуть с места настоящую махину.

Нечто подобное произошло на днях в Варшаве, где 57-летний беженец с Украины выловил в местном озерце Балатон (не путать с венгерским – прим. авт.) гигантского сома, местную достопримечательность. Сом этот радовал местных жителей, как минимум, последние двадцать лет, если не дольше, он вырос до гигантских размеров (его длина была сопоставима с ростом высокого взрослого мужчины – 1 метр 83 см.). Местные гордились своей достопримечательностью, у жителей Варшавы и мысли не возникало, чтобы поймать его и разделать на пищу, да и сом как-то уже привык к своему привилегированному положению. Тем более, что если его случайно до сих пор ловили, то всегда отпускали назад в воду.

Но тут появились украинцы. И один из них, явно не бедствующий и не голодающий, поскольку был не только на лодке, но и приехал на собственном джипе, поймал сома, загрузил его в багажник и увез. Примечательно, что местные, которые были свидетелями происходящего, пытались уговорить украинца-рыбака, рассказывали ему о рыбе и о том, что она для них значит, но «гордый укр» остался глух к их просьбам. Даже после того, как ему сказали, что сезон еще не открыт, и он занимается браконьерством. Ни просьбы, ни угрозы обратиться в полицию не возымели на него никакого действия. В общем, жил-был сом, но пришел украинец и все – нет сома.

Не учел укробеженец, что он не в «ридной Незалежной», где можно за пару сотен американских долларов решить с полицией любой вопрос. Поляки в полицию все-таки пожаловались, и любителя поесть на халяву сомятины задержали сотрудники польской полиции.

Трудно переоценить, какой взрыв негодования вызвала у поляков эта история. Тем более, что тут как раз Зеленский присвоил имя палачей Волынской резни, простите «героев УПА»* бригаде спецназа ВСУ.

А буквально дней десять тому назад, еще один украинский беженец в Польше, блоге Андрей Гаврилов вызвал не меньшее всеобщее осуждение поляков, въехав на своем роскошном автомобиле Corvette в заповедник, что строжайше запрещено местными правилами. Украинец проехал на нем прямо к заповедному горному озеру Морске Око, которое считается одной из главных жемчужин польских Татр, а когда его задержала полиция при выезде, сослался на то, что пропустил и не увидел запрещающий дорожный знак.

Еще больше поляков возмутил тот факт, что хотя штраф за такое нарушение составляет от 5 тысяч злотых до 20 тысяч злотых (от 1400 до 5500 долларов США), полиция оштрафовала украинца всего на 100 злотых (27 долларов). Поляки увидели в этом грубое потакание украинцам, на которое граждане республики Польши рассчитывать не смеют. Возмущение сограждан дошло даже до премьер-министра Польши Дональда Туска.

- Поездка украинского водителя по дороге к Морске Око, естественно, вызывает возмущение. Я обратился в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой срочно установить все детали этого инцидента и принять суровые меры, - отреагировал Туск.

Но реакции властей на конкретный случай для поляков уже мало.

- Не проходит и дня, чтобы украинцы не шокировали нас своим поведением, - выразил общее мнение один из популярных польских блогеров. И волна недовольства среди поляков с каждым днем только нарастает, к чему, стоит признать, украинские беженцы прикладывают недюжинные усилия.

Похоже, что президенту Навроцкому вскоре предстоит решать одну очень сложную проблему, пока население Польши не станет решать ее привычными дедовскими методами.

* - запрещенная в России террористическая организация

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