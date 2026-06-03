Зеленский угрожает кадровыми решениями из-за срыва поставок Patriot. Фото: IMAGO/Domenico Cippitelli / Live/www.imago-images.de/Global Look Press

Минула неделя с того момента, как украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский отправил «срочное» письмо американскому президенту Дональду Трампу, в котором умолял последнего, правда, не без элементов гнусного шантажа, прислать ему побольше противоракет РАС-3 к ЗРК «Пэтриот» и сделать это как можно быстрее. Трамп молчит, как будто письмо к нему и не дошло, но ведь невозможно же, чтобы посол Украины в Вашингтоне Стефанишина, которой было поручено выступить в амплуа почтальона, потеряла письмо по дороге, выронив его из дамской сумочки.

Молчит и спикер Палаты представителей Конгресса США, и руководители профильных Комитетов Палаты представителей, которым было продублировано послание. Только министр войны США, как теперь называют должность главы Пентагона, Питер Брайан Хегсет скупо обронил, что, мол, мы поможем, чем сможем. Но чем смогут, так и не рассказал. Пит, правда, пообещав помощь, тут же несколько раз отжался вместе с американскими морпехами на одной из военных баз США, продемонстрировав изрядное разнообразие татуировок на теле, но вряд ли это можно считать за обещанную помощь Украине.

Буквально на днях Киеву пришли около 40 противоракет к «Пэтриот» собранных в Европе «с миру по нитке». Немцы пожертвовали сразу 5 противоракет РАС-3, и это стало самым крупным взносом среди всех участников сбора. Но, похоже, что не все обстоит ладно с этими ракетами. Поскольку некоторые из них решили, что лучше не лететь на перехват, а самим ударить по жилым квартала Киева, а другие некоторые кинулись догонять русские «Цирконы», но в результате лишь повторно влетели в те же цели, что наши гиперзвуковые ракеты, можно предположить, что Европа с Киевом поделилась либо ракетами с истекшим сроком эксплуатации, либо теми, которые хранились с нарушениями. В общем, их, скорее, утилизировали «за бесплатно», чем усилит ими украинскую ПВО/ПРО.

Киеву пришли около 40 противоракет к «Пэтриот» собранных в Европе. Фото: Jens Büttner/Shutterstock/Fotodom

Понятное дело, что «просроченный» в таких условиях нервничает и уже даже не скрывает этого. Ведь вместо обещанных им населению ракет это самое население регулярно начало разбивать на ночлег палатки на платформах станций метро, да еще драться друг с другом, на чистом русском языке, а не на мове крича в лицо конкурентам: «Вас тут не лежало!» Начало происходить бурление в массах, и «просрочке» Зеленскому пришлось срочно выступать с успокоительным заявлением.

- Провел совещание по дополнительным путям поставок ПВО в Украину-системам и ракетам для них. У нас есть договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении «Пэтриотов», и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось, - отчитался «просрочка» в своем ТГ-канале. - Были на совещании сегодня представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды офиса. Задача абсолютно четкая-ускориться с этим контрактом по «Пэтриотам», и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц. Средства из Европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни.

С какой страной контракт на противоракеты «на самом высоком политическом уровне», Зеленский, конечно же умолчал. Зато из его слов про ожидание реализации на «финансовом, юридическом, техническом» уровнях следует только одно – никакого контракта нет, потому что в любом контракте всегда прописываются конкретно сроки поставки, объемы, логистика и прочие технические детали. А что же тогда имеется? Скорее всего, некое устное соглашение, которое никого ни к чему не обязывает. Косвенно это заключение подтверждается словами про использование для решения данной и другой задач «средств из Европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро». А эти деньги в реальности Киеву еще не выделены, не то что миллиарды, а и жалкой сотни евро из сего кредита не направлено в Киев. А без денег нет никакого контракта.

Впрочем, что по якобы контракту о «ракетах для «Пэтриотов» еще конь не валялся, подтверждает и сам «просроченный», который продолжил путаться между понятиями «контракт» и «договоренности».

- К сожалению, по состоянию на сегодня даже юридические шаги еще не проработаны по этому контракту. Поставил финальный срок - неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по «Пэтриотам», либо серьезные кадровые выводы, - отдал приказ «просроченный», видимо, забыв, что пятница – это уже послезавтра, а не неделя, и привычно «сугсанул». Или же он имел в виду следующую пятницу? Но это тоже тогда не неделя.

В общем, учитывая, что оружейные контракты с непроработанной юридической базой штука очень небыстрая, Зеленскому впору уже сейчас готовить обещанные «кадровые решения». Это Трампу, скажем прямо, повезло, что «просроченный» не может к нему «кадровые выводы» применить …

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