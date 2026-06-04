Владимир Путин встретится с руководителями мировых информационных агентств. Фото: Владимир Смирнов\ТАСС

ВАЖНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ВСТРЕЧЕ С ГЛАВАМИ МИРОВЫХ СМИ НА ПМЭФ

Что Владимир Путин имел в виду, когда заявил, что военный конфликт на Украине перешел в новое качество? Как будет Россия отвечать на провокации и атаки Киева на гражданских? Какой может быть реакция на санкции США, о которых объявил госсекретарь США Марко Рубио?

4 июня Владимир Путин встретился с руководителями мировых информационных агентств. А сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию события и расскажет о самых главных темах.

КОГДА ПУТИН ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ СМИ?

Как сообщает официальный Кремль, встреча Путина с главами СМИ пройдет в первый день пребывания президента на ПМЭФ, 4 июня, в формате «вопрос-ответ». Мероприятие пройдет в Константиновском дворце, и ориентировочно начнется в 18:00 по московскому времени, однако из-за плотного графика главы государства мероприятие может быть перенесено на полчаса-час.

КТО БУДЕТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ?

Список участников мероприятия официально не оглашен. Но традиционно география собеседников Владимира Путина максимально широкая - приглашаются СМИ со всего мира.

Так, в прошлом году во встрече принимали участие главы российских агентств РИА Новости и ТАСС, а также представители СМИ США, Франции, Великобритании, Испании, Китая, Германии, Турции, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Вьетнама, Индонезии и Узбекистана.

О ЧЕМ РУКОВОДИТЕЛИ МИРОВЫХ СМИ МОГУТ СПРОСИТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА?

В последние годы одной из главных тем становятся последние события вокруг конфликта на Украине. Конечно же, беседа затронет Старобельск - несколько дней назад президент резко раскритиковал западные СМИ за то, что правда о теракте киевского режима замалчивается.

Кроме того, на предыдущих встречах президента спрашивали о переговорах, санкциях, готовности России вернуться к диалогу с Европой - эта тема может быть очень актуальной, учитывая, что в странах ЕС все громче звучат «голоса разума», предлагающие возобновить работу с нашей страной, вернуться к закупкам более дешевых и качественных энергоресурсов.

Традиционно, обсуждают международную повестку - речь обязательно затронет ситуацию вокруг Ормузского пролива, конфликт Ирана и США, дружеские и партнерские отношения России со странами Востока.

Журналисты и руководители крупных информагентств из Европы часто пробуют задать Путину провокационные вопросы - вероятно, попытаются и на этой встрече.

ВСТРЕЧА ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ГЛАВАМИ МИРОВЫХ СМИ 4 ИЮНЯ 2026 ГОДА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ

Сайт KP.RU проведет видеотрансляцию выступления Владимира Путина - главного политического события 4 июня.