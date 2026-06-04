Тарифы ОСАГО хотят «привязать» к техническому состоянию автомобилей: владельцы каких машин будут платить больше

ОСАГО и сейчас считается по «хитрой» формуле, которая учитывает аж 7 переменных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ

Мало нам споров про полисы ОСАГО, цены на которые за 12 лет выросли в два раза (при том, что максимальная сумма выплат – 400 тысяч рублей за ущерб «железу» - не меняется с 2014 года). Так скоро будут новые! Правительство поручило Банку России, МВД и Минпромторгу проработать вопрос «дополнительной индивидуализации тарифов» автогражданки. Все – в рамках реализации Стратегии по развитию безопасности дорожного движения до 2036 года. «Индивидуализировать» будут «в зависимости от рисков, степень которых определяется характеристиками транспортного средства». Если вкратце – чем «опаснее» считается машина, тем выше будет стоимость полиса.

Напомним, что цена ОСАГО и сейчас считается по «хитрой» формуле, которая учитывает аж 7 переменных. Базовый тариф, рамки которого утверждены Центробанком, перемножается на дополнительные коэффициенты. Считают все – мощность мотора, возраст и стаж водителя, его «аварийную историю» (как часто попадал в ДТП по собственной вине), регион «прописки» автомобиля (где именно он стоит на учете в ГАИ) и т.д.

- Теперь, видимо, добавится еще один – коэффициент, отражающий безопасность конкретного транспортного средства, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Вопрос – как именно ее будут оценивать?

Это тоже прописано. Учитывать предлагается «оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации ТС, единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP)». А основой для тарифов должны стать статистические сведения «о технических характеристиках ТС, попавших в ДТП с учетом тяжести последствий данных происшествий». То есть, будут изучать и смотреть – какие автомобили чаще попадают в аварии. Не только марки и модели, но и каково их состояние – возраст, пробег, оснащение современными системами активной и пассивной безопасности… Сбором данной статистики займется ГАИ – его «озадачили» дополнительным поручением.

СЧИТАТЬ – НЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ

На бумаге – выглядит логично. Если машина – новая, современная, «напичкана» продвинутыми опциями, облегчающими процесс управления, то она по умолчанию надежнее и безопаснее, чем старое «ведро» родом из 90-х, не оснащенное даже АБС. А значит – платить за страховку на такое авто можно и меньше – ведь ниже риск аварии.

- Но это так «красиво» лишь в теории. А вот на практике возникнут трудности со сбором тех самых статистических данных, - рассуждает Антон Шапарин. – Вы представляете, сколько разных машин ездит по нашим дорогам? Сотни и тысячи разных моделей и брендов, всех возрастов, самых различных комплектаций. Часть из них никогда не продавали у нас официально, а завозилось по параллельному импорту либо «частниками». По ним нет данных, что на них установлено, какие есть системы безопасности. А главное – работали ли эти системы в момент конкретного ДТП? Это формула с феноменальным массивом из переменных, которые нереально ни собрать, ни тем более – обработать. То есть, внятной статистики аварийности в привязке к конкретным моделям и их техническому состоянию мы все равно не получим.

Вызывает сомнения и перспектива привязки тарифов ОСАГО к национальному рейтингу на основе краш-тестов RuNCAP (эту программу также предлагается возродить в рамках реализации упомянутой выше Стратегии). Как именно будут тестировать машины? Каких именно комплектаций? Они же разнятся! В одной – одна подушка безопасности, в другой – их восемь. В одной - есть система контроля разметки и ESP, в другой – нет. А модель-то – одна!

- Кроме того, делать краш-тесты будут только с машинами, которые есть на рынке сейчас либо готовятся на него выйти. Никто не станет изучать модели, которые сняли с продажи – и они представлены лишь на «вторичке». Это попросту дорого и бессмысленно – в виду, опять же, их огромного многообразия, - продолжает Антон Шапарин. – А значит, владельцы этих машин по умолчанию получат повышающий коэффициент – ведь подтвердить безопасность их автомобиля по методике RuNCAP не получится. Надо ли говорить, что этих владельцев – подавляющее большинство? Так что пока идея с привязкой цен на ОСАГО к рейтингу безопасности транспортных средств выглядит как завуалированная схема подъема тарифов.

Впрочем, время у нас еще есть. Срок реализации данной программы – 2030-2031 гг. Возможно, на выходе все окажется не так страшно.

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