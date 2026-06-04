Май-чародей: Продажи новых машин в последний месяц весны выросли на 20%

В мае 2026 года россияне приобрели 109 892 новых машин. Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ

Как ни пугали эксперты плохими прогнозами на нынешний год, но пока каждый месяц преподносит сюрпризы. Несмотря на инфляцию, высокие цены и все еще малодоступные кредиты, продажи автомобилей – растут! И довольно уверенно. Май не стал исключением – за последний месяц весны владельцев нашли 109 892 новых машин (согласно данным Автостата). Это если смотреть только на легковушки. В апреле было больше (117,5 тысяч), так что рекорда не случилось. Но это связано, в основном, с длинными праздниками в начале месяца, которые немного охладили покупательскую активность. Зато ближе к началу лета она стала заметно расти. В итоге, если сравнивать с прошлым годом, реализация новых машин только за май выросла на 20,5%! А в сумме за пять месяцев – на 11,8%. Всего за это время продано 492,3 тысяч автомобилей – против 440,2 тысяч в 2025-м.

Напомним, что оптимистичным прогнозом считалось сохранение уровня прошлого года. Рост – тем более, столь значительный – стал сюрпризом для всех. И для экспертов, и даже для дилеров.

- С другой стороны – никто не торопится радоваться, - признается вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Все-таки, мы сравниваем с низкой базой 2025-го, когда вплоть до лета продажи шли очень плохо. Связано это было, в первую очередь, с выжидательной позицией россиян. Кто-то надеялся на солидные скидки (и, кстати, их надежды оправдались). Кто-то рассчитывал на возвращение западных брендов. А кто-то просто копил деньги, поскольку брать кредиты под высокий процент не хотелось, а собственных средств на покупку машин не хватало. Но в июне-июле рынок очнулся и начал набирать обороты. Так что торопиться с прогнозами по итогам текущего года не стоит. Надо еще посмотреть, сохранится ли нынешний рост в течение наступившего лета.

ПОДЪЕМ «ТОЙОТЫ»

Что касается популярных моделей и брендов, тут без особых изменений. Лучшим по показателям продаж с большим запасом остается АвтоВАЗ. Несмотря на снижение спроса на «Гранту» и «Весту», российский гигант смог прибавить в своих показателях 11% в сравнении с прошлым годом. В основном – за счет «Нивы» и новой «Искры». Второе место удерживает китайский Haval – единственный бренд из Поднебесной, владеющий в России собственным заводом (в Тульской области). «Бронзу» сохраняет российская марка Tenet, по сути сменившая у нас Chery, и вышедшая на рынок только осенью прошлого года.

Сборка автомобилей Haval на заводе в Тульской области. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

При этом удивляет Toyota, продажи которой по итогам мая выросли более, чем вдвое! При том, что японская марка у нас официально не представлена, так что в данном случае речь идет исключительно о параллельном импорте.

- Опять же – это большой рост при малых величинах. Три тысячи машин на такую страну, как Россия, за целый месяц – все равно «ни о чем», - говорит Ян Хайцеэр. – Но любовь наших граждан к «Тойоте», тем не менее, подтверждается. Активно везут и дорогие модели – вроде внедорожников Land Cruiser 300 или пикапов Hilux. Кстати, многие из них в итоге оседают в корпоративных парках. Пользуются спросом бюджетные Corolla и популярные у нас седаны Camry. Активно покупают Toyota Venza. Которые, хоть и делают в Индии (что отражается на их невысокой цене), но все равно считаются «Тойотами», а значит – россияне этих машин не боятся.

При этом две марки в топ-10 самых популярных брендов все равно показали падение. Речь о Changan и Jetour. Эксперты связывают это с относительно высокой стоимостью машин данных компаний, по сравнению с их прямыми конкурентами.

- Если присмотреться внимательнее, то мы видим – россияне берут, что дешевле. «Лады», доступные кроссоверы Haval и Tenet... Чуть более дорогие модели и бренды чувствуют себя не так уверенно. Многие дилеры вовсе закрываются. И это – главная причина, почему рано говорить о подъеме российского рынка. Да, он растет – но, скажем так, от безысходности. Автомобили все равно нужны, чего-то ждать – снижения цен, падения ставок по кредитам, возвращения западных брендов – уже не приходится. А денег у людей больше не стало. Так что берут, что могут. И нынешний рост в любой момент может закончиться, - резюмирует Ян Хайцеэр.

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