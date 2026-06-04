Названы самые востребованные профессии этого лета: курьерам обещают зарплату в среднем 190 тысяч рублей

В теории курьер может заработать 190 тысяч, но физически это сделать невозможно Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В целом по России в мае 2026 года работодатели открыли более 680 тысяч новых вакансий. В топ-5 самых востребованных профессий оказались менеджеры по продажам (6%), продавцы-консультанты и кассиры (6%), разнорабочие (5%), а также курьеры и водители-экспедиторы (по 4%), выяснили аналитики портала hh.ru. Конечно же, экономике нужны и другие специалисты – например, в сельским хозяйстве, транспорте и логистике, в строительстве. Но именно на продавцов, курьеров и разнорабочих пришлось 25% от общего объема вакансий.

Сколько же им нынче платят? По словам Марии Игнатовой, директора по исследованиям hh.ru, среднее медианное предложение по всем секторам экономики - 85,2 тысячи рублей в месяц. (Медианная зарплата делит всех работников на две равные половины: одна получает меньше этой суммы, а другая - больше). При этом самые щедрые зарплатные обещания адресованы курьерам (их медиана - 190 тыс. рублей), водителям и экспедиторам (118,2 тыс. рублей) и разнорабочим (118,1 тыс. рублей),

Медианная предлагаемая зарплата менеджеров по продажам составила 101,1 тыс. рублей, а для продавцов-консультантов и кассиров - 61,8 тыс. рублей.

Комментируя результаты исследования, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что на самом деле вакансии, которые hh.ru называет «новыми», часто таковыми не являются.

- В топ-5 вошли высокоротируемые рабочие места, - подчеркнул эксперт в беседе с KP.RU.

Говоря иначе, труд продавцов, кассиров, курьеров и разнорабочих - довольно тяжелый, утомительный и монотонный. Отработав непродолжительное время, многие увольняются, а работодатели объявляют новый набор. И так без конца.

- Второй фактор – накануне лета компании могли увеличить активность в надежде привлечь молодежь и студентов на период каникул, - продолжает Александр Сафонов. – Но при этом объем открытых вакансий не соответствует реальному штатному расписанию.

Не все так радужно и относительно зарплатных посулов.

- В объявлениях работодатели указывают рамки «от» и «до», - объясняет Александр Сафонов. – Получается, что в теории курьер может заработать 190 тысяч, но физически это сделать невозможно: чтобы получить такую сумму, ему придется работать по 12 часов в сутки и без выходных.

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