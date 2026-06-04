Мантуров в студии VK Видео: «Безлюдное, автоматизированное производство – это то будущее, к которому мы идем»

Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров. Кадр из видео VK

Безлюдные автоматизированные производства (прим. редакции: «Тёмное производство (также «тёмные фабрики» или «тёмные цеха») — это концепция полностью автоматизированных предприятий), где рутинный физический труд полностью заменяют машины, являются стратегическим ориентиром для российской промышленности. Один человек сможет обеспечивать работу сразу десяти роботизированных манипуляторов, что позволит перераспределить кадры и найти для каждого сотрудника «интересное место в будущем». Такое заявление сделал первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров в Блогерской студии VK Видео в рамках Петербургского международного экономического форума – 2026.

Отвечая на вопрос о том, как сегодня выглядят современные заводы, первый вице-премьер подчеркнул, что отрасль кардинально меняется. «Безлюдное, «тёмное» производство – это то будущее, к которому мы идем», – заявил Мантуров.

При этом он пояснил, речь идет не об исчезновении рабочих мест, цель – это автоматизация «банального, рутинного труда». «Не надо таскать, не надо тянуть. И это все замещается сегодня машинными изделиями», – сказал первый вице-премьер.

Он привел конкретный пример работы современного высокоавтоматизированного предприятия. «Ячейка, например, из восемнадцати обрабатывающих центров с девятью или десятью манипуляторами, которые переносят детали или вставляют инструмент с каретками, обеспечивать будет один человек. Вместо двадцати или кратных, когда мы говорим о сменности», – уточнил Мантуров.

На вопрос блогера Иды Галич, не приведет ли это к потере рабочих мест, глава правительственного блока по промышленности ответил, что опасения напрасны.

«Вы знаете, это не потери, с учетом того, что я сказал. У нас потребность и дефицит», – пояснил он. По словам Мантурова, молодые люди сегодня активно выбирают инженерно-технические специальности, и государство сможет их всех трудоустроить. «Нам будет точно куда их трудоустроить и найти интересное место в будущем», – подчеркнул первый заместитель председателя правительства.

Он также напомнил, что государство оказывает поддержку инвесторам, компенсируя скидку на роботизированное оборудование, что позволяет окупить затраты на автоматизацию за два-три года.

В качестве примера передового производства Мантуров упомянул, что накануне вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым открыл новое современное предприятие, отвечающее за технологический процесс и технологическую логистику.

Справочно:

VK Видео – крупнейшая видеоплатформа в России – в рамках ПМЭФ-2026 запустила уникальную Блогерскую студию VK Видео. Интервью у первых лиц власти и бизнеса берут популярные блогеры, которым доверяют миллионы людей. Такой формат позволит обсудить и официальную позицию по актуальным вопросам, и темы, которые волнуют общественность. Наша ключевая цель – сделать стратегические ориентиры развития государства максимально понятными и близкими для граждан, объясняя наиболее важные для развития страны вопросы понятным широкой аудитории языком. Переводим с государственного языка на народный!