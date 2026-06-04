«А это мой брат!»: Чебурашка впервые познакомит со своей семьей

Премьеру третьей части «Чебурашки» готовят к январю 2027 года. Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 3».

Кто бы мог подумать, что переложение сказки Эдуарда Успенского на большие экраны сулит золотые горы создателям? Едва ли продюсеры «Чебурашки» могли такое просчитать. Однако запредельный кассовый успех первой части (6,7 млрд руб.) полнометражного фильма про ушастого и мохнатого зверька неизвестной генеалогии, которого всерьез обсуждает даже континентальный русский философ Александр Дугин, как и безоговорочная победа второй части (обошла «Буратино» и собрала 6,2 млрд руб.), не оставили зрителю шансов — третьей части тоже быть.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 3».

А пока дистрибьютеры занимаются распространением «Чебурашки» по всей планете, создатели картины представили трейлер третьей части семейной мелодрамы. В нем можно подглядеть некоторые фишки и повороты сюжета.

Во-первых, сценаристы, очевидно, исчерпав сюжеты для продолжения проекта, по старой традиции принялись копать «вширь» — и теперь познакомят публику с семьей главного героя.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 3».

— Помните, я обещал вас познакомить со своей семьей? Это мой дедушка, а это мой папа.

В кадре показан заросший старец — по типу кавказского аксакала — с посохом (Дед) и бодрый, усатый и бровастый мужчина тоже южного типажа (Отец). Они поочередно забрасывают буквы «У» и «Б» на афишу так, чтобы сложилось слово «Чебурашка».

— Моя мама! — комментирует Чебурашка, а к компании присоединяется ни чем не отличающаяся от него модель Чебурашки. Разве что бедра пошире и живот побольше (у главного героя будет сестра?!).

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 3».

Через несколько секунд после этого зритель получает удар под дых, потому что в кадр заходит БРАТ персонажа. Кто-нибудь что-нибудь слышал вообще про брата Чебурашки?! А он есть. Очевидно, старший — потому что здоровый, агрессивный, сильный и громкий зверек закидывает сразу несколько букв на доску афиши, где складывается слово «Шубаречка» (это шутка!). После чего Чебурашка говорит фирменное «ой!» и тушит свет.

После включения все встает на свои места — и перед публикой появляется не только стройная шеренга семьи Чебурашки (герои, кстати, не обозначены по именам), но и правильная афиша. С датой — 1 января 2027 года.