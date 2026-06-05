Как не дать панике сорвать экзамен: рекомендации психолога для родителей и выпускников

Тревожность и нервы только мешают показать реальные знания на экзамене. Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Для выпускников сейчас самое тревожное время. Экзамены, неопределенность - сдал - не сдал, сколько баллов, хватит ли для поступления. Нервничают и дети, и родители. И все понимают, что это только мешает показать знания. Психологи советуют папам и мамам успокоиться в первую очередь самим, а потом «надеть маску» на ребенка.

- Важно понимать, что родители и дети влияют друг на друга, поэтому свои плохие мысли нужно проверять на реалистичность. Родителям данный подход поможет заменить катастрофические сценарии в голове на взвешенные взгляды на ситуацию, - объясняет Галина Лайшева, клинический психолог, КПТ, куратор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно». Когда взрослый человек меньше тревожится и сохраняет спокойствие, выпускник проще справляется со стрессом и концентрируется на подготовке и повторе пройденного школьного материала.

Психолог обращает внимание: наши эмоции и поведение во многом определяются не самими событиями, а тем, как мы их интерпретируем. Нужно тормозить в себе тревожные мысли и проверять их на реалистичность. Вместо накручивания: «Сын плохо сдаст ЕГЭ — его будущее будет разрушено, я не справился с ролью родителя» стоит напомнить себе, что результаты экзамена важны, но не определяют всю дальнейшую жизнь.

Кроме того, нужно разделять то, что находится в зоне нашего контроля, и то, на что мы повлиять не можем. В период сдачи экзаменов родители часто переживают о сложности заданий, работе организаторов, конкурсе в вузах или возможных ошибках. Психологи советуют сосредоточиться на том, что действительно зависит от семьи: поддержке ребёнка, соблюдении режима дня, полноценном отдыхе и спокойной атмосфере дома.

Используйте сами и научите выпускника простым дыхательным техникам, которые помогут овладеть собой при подступающей панике.

Например, «дыхание квадратом». Дышим на четыре счета: вдыхаем(1-2-3-4), задерживаем дыхание (1-2-3-4), глубоко выдыхаем (1-2-3-4) и снова задерживаем дыхание. Такой цикл повторяют несколько раз. Ритмичное дыхание помогает замедлить сердцебиение и снизить уровень стресса.

Техника «5–4–3–2–1» помогает, когда тревожные мысли захватывают внимание. Назовите про себя последовательно пять предметов, которые видите вокруг, четыре звука, которые слышите, три вещи, к которым можете прикоснуться, два запаха и один вкус. Это способ переключиться с переживаний на настоящий момент.

Галина Лайшева подчеркивает: спокойствие родителей становится для выпускника своеобразной опорой. Оно создаёт ощущение стабильности даже в самые стрессовые дни экзаменационной кампании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕГЭ все ближе: Как родителям не сойти с ума от тревоги и не свести с него ребенка

Семь способов укротить нервы перед ОГЭ и ЕГЭ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

В семье подросток: стихийное бедствие или повод наконец-то поговорить по-взрослому