Фото: Александр Река/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 5 июня:

1. Новости с фронта: освобождено Комсомольское

2. Сырский недоволен российскими дронами

3. Донбасс ищет защиту для бензовозов

4. Боевики атаковали электричку в Крыму

5. Жену украинского игрока душит зависть к Сафонову

6. Рейтинги экс-разведчика и бывшего главкома ВСУ сблизились

7. К Киеву стянули все «Пэтриоты» в ущерб другим городам

8. В бундестаге требуют прекратить помощь Зеленскому

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 5 ИЮНЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя 195 солдат противника и две бронемашины.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: 210 боевиков, два американских БТР М113 и девять автомобилей.

«Южная» группировка войск выбила из рядов ВСУ 165 человек, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

На счету «Центра» - свыше 370 военнослужащих, по три бронемашины и артиллерийских орудия.

Штурмовики «Востока» освободили Комсомольское в Запорожской области. Противник потерял 430 бойцов. Подбиты четыре бронемашины и восемь автомобилей.

«Днепр» уничтожил полсотни националистов. Сжег три автомобиля и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы. Поразили два чешских реактивных снаряда «Vampire». Приземлили шесть сотен дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 5 ИЮНЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Сырский недоволен российскими дронами

Главкома ВСУ Александра Сырского посетила головная боль. В своем Telegram-канале выпускник Московского высшего общевойскового командного училища написал: «Враг постоянно меняет тактику применения БПЛА. Увеличивает их количество, улучшает качество. Агрессор планирует дотянуть долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы». По словам генерала, перед самостийной армией остро встал вопрос о количестве боевых частей для дронов-перехватчиков. Но, как он уверяет, Киев «наращивает собственные способности» в производстве этих элементов. А на этих элементах мелкими буквами не нацарапано Made in Germany?

Главком ВСУ Александр Сырский Фото: REUTERS.

На Донбассе защитят свои бензовозы

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике разрабатывают меры защиты транспорта, который перевозит топливо, от наглых нападений дронов ВСУ. В эфире «Соловьев.Live» руководитель региона заявил: «Если раньше нужно было защищать другие объекты, теперь нужно защищать бензовозы. Научимся...». В это же время и на Донбассе, и в Крыму задерживали людей, которые выкладывали видео с колоннами бензовозов. Таким «операторам»-самоучкам светит статья «Содействие диверсионной деятельности». А это, на минутку, от 10 до 20 лет за решеткой. Не меняйте картинку на свободу.

Боевики атаковали электричку в Крыму

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, при атаке беспилотника ВСУ на электричку Азовское-Керчь один человек погиб, еще трое получили ранения. Также прошли удары дронов по нежилым объектам в столице республики. При этом в Симферополе три человека погибли, еще семеро были ранены. Горбатых дроноводов надо править

Жену украинского футболиста жаба душит

Девушке Роксане повезло — смогла захомутать крепыша из Житомира Руслана Малиновского. Спортивная судьба занесла экс-игрока донецкого «Шахтера» и луганской «Зари» в Геную. В клуб «Дженоа». Его жене Роксане, похоже, стало скучно в этом красивом итальянском городе. От безделья супруга хавбека решила пособачиться. Она обвинила Марину Кондратюк, жену русского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, которая вышла с триколором на поле после победы парижан в финале Лиги чемпионов, во вранье. Роксана брызгала слюной: «Российский флаг запрещен правилами! Не надо ничего придумывать! Его бы не разрешили пронести. Неужели непонятно, по какой причине?». А жена нашего вратаря всего лишь поведала, что флаг России сделали из флажков Франции, которые раздавали на стадионе (там те же цвета, что и у российского). Но Малиновскую жаба душит, что Сафонов дважды брал Лигу чемпионов и вошел в семерку самых ценных голкиперов мира, а ее Руслану в его 33 года и с его травмами высокие звезды уже светят тускло.

Украинский футболист Руслан Малиновский. Фото: Jacopo CanÃ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Рейтинги Буданова* ползут к показателям Залужного

«Украинская правда» выдала «сенсацию»: в незалежной растут рейтинги главы офиса президента Кирилла Буданова* и сползают вниз рейтинги бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который осел послом в Лондоне. При том, что характерно, рейтинг их босса Зеленского ниже. Бывший главный разведчик, а ныне глава офиса президента, в приватных беседах не скрывает, что следит за рейтингами и «понимает свои перспективы на выборах». Издание констатирует: «Если сегодня моделировать второй тур президентских выборов, то и Залужный, и Буданов* побеждают Зеленского. Но если еще недавно между двумя генералами была огромная дистанция, то сейчас она быстро сокращается». Чрезмерная политактивность главы своей администрации настораживает украинского лидера. По данным майских опросов Киевского международного института социологии лишь 28% украинцев хотят видеть президентом страны Зеленского на следующих выборах. Да когда они еще будут....

К Киеву стянули все Patriot

Украинским СМИ стало известно, что командование ВСУ все доступные ЗРК Patriot стянули к украинской столице. В итоге другие регионы к началу июня остались лишь со средствами радиоэлектронной борьбы Lima. Эти комплексы РЭБ стоят 60 тысяч евро. Они хорошо сбивают с курса дроны, но против крылатых ракет беспомощны. Военный эксперт Андрей Марочко информацию о том, что все системы ПВО свезли к Киеву, оценил так: «Украина сейчас ввиду того, что им мало поступает боеприпасов для ЗРК ПВО, в общем, во многом безоружна в небе. Стоит бесполезная без ракет груда техники. Они не могут обеспечивать то действие, которое ПВО должна выполнять функционально». Воздушное пространство над незалежной эксперт сравнил с дуршлагом. Решето — звучит лучше, как-то по старославянски.

В бундестаге требуют с помощью Киеву кончать

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Берлину пора перекрыть помощь Киеву. Причина - широкое распространения в незалежной крайне радикальных взглядов и героизации нацистских коллаборационистов. Политик выразила возмущение тем, что власти ФРГ тратят миллиарды евро налогоплательщика в той стране, где чествуют сотрудничавших с Гитлером антисемитов. Так и сказала: «В то время, как правительство Зеленского с помпой преклоняется перед украинским нацистом Андреем Мельником, германские политики хотят подарить Киеву новые миллиарды». Так ваши политики чтят своих дедушек!

* Внесен в России в список экстремистов и терорристов