Наташа Королева раскрыла правду о тяжелом состоянии невестки: вот что случилось

Наташа Королева души не чает в своей невестке Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наташа Королева и ее невестка Мелисса Волынкина недавно вернулись из Китая. Красавицы участвовали в экстремальном шоу в надежде заработать денег на операцию. Однако авантюра обернулась провалом.

Наташа Королева раскрыла, что творилось с ее невесткой Мелиссой Волынкиной на шоу в Китае. Певица заявила, что жене Архипа Глушко стало плохо на съемках.

Во время одного из конкурсов участникам приходилось дегустировать местные деликатесы. Если артистка как-то справлялась, то Мелисса после такого испытания чувствовала себя ужасно. "Самочувствие было очень плохое, ее тошнило сутки!" - поделилась 53-летняя Наташа.

Мелиссе нужны деньги на операции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По ее словам, Мелисса искренне переживала из-за поражения в шоу, ведь она надеялась заработать денег на операцию. Однако удача отвернулась от них. Из реалити их выгнали.

Королева также призналась, что главной проблемой стала акклиматизация в горах и физические нагрузки. Съемки начинались в восемь утра после завтрака и могли затягиваться до глубокой ночи.

"Муж сказал, когда уезжала на шоу, что я спринтер, а там надо быть марафонцем. О, как он был прав! Мне хватило! Реалити - не моя история", - откровенничает исполнительница. А вот ее невестка настроена решительно. "Мелисса рвется в бой", - резюмировала Королева.

Напомним, в 2025 году Волынкина решилась на ряд сложных пластических операций на челюсть. Хирургическое лечение уже обошлось звездной семье более чем в 10 миллионов рублей. "Она меняется, идет большим трудным путем и будет еще долго им идти. Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девчонка, проходит все стойко", - говорила звездная свекровь.