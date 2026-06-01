Мама Наташи Королевой помирилась с зятем Тарзаном: вся семья отправилась в круиз

Наташа Королева увезла большую семью в круиз Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Наташа Королева встретила свое 53-летие в кругу семьи. Певица собрала всех близких и отправилась с ними в круиз на огромном лайнере. По случаю Дня рождения певицы ее мама Людмила Порывай помирилась с зятем Сергеем Глушко, известным как Тарзан.

Сергей Глушко и мама Наташи Королевой вдрызг разругались в 2022 году. Тогда бойкая Людмила Порывай скакала по сцене и размахивала украинским флагом и хихикала в ответ на провокационные вопросы о зяте-патриоте. Как известно, Тарзан поддержал спецоперацию России и открыто об этом говорит. Он не раз высказывался в поддержку российских военных и клеймил позором тех, кто не согласен с его позицией.

В итоге дошло до того, что артист и его теща публично отреклись друг от друга. Они отписались от аккаунтов в соцсетях.

Сергей Глушко помирился с тещей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наташа последние четыре года летала к маме в США одна. Людмила Ивановна уже много лет живет в Майами.

Поклонники сочувствовали исполнительнице "Желтых тюльпанов", разрывающейся между любимым мужем и не менее любимой мамой. "Я прекрасно понимаю, что мы живем в очень сложное время. Вокруг - много горя, злобы, агрессии... Сейчас всем непросто", - вздыхала вокалистка.

И вот спустя годы Тарзан не только помирился с тещей, но и отправился с ней в совместный круиз на американском лайнере. Компанию им составили самые близкие. Помимо Королевой в путешествие поехали Архип Глушко с женой Мелиссой Волынкиной и сестра певицы Ирина Осауленко.

Наташа не скрывает своего счастья. Радости ей добавляет и тот факт, что она похудела на 5 кг. "С легкостью бабочки впорхнула в свои 53!" - похвасталась Королева.

Певица отмечает 53-летие Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глушко, к слову, публично поздравил жену с днем рождения. "Любовь моя! Будь счастлива! Спасибо, что ты есть!" - обратился он к супруге в блоге.