Вопрос дня: А вы какую книгу читаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Москалев, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. акад. Петровского, доктор биологических наук:

- Перечитываю Айзека Азимова, цикл про будущее. Он описывает общество космонитов, которые создали систему управления возрастом и стали жить сотни лет. По данным исследований, чтение качественной литературы полезно для поддержания здоровья мозга. Читайте больше, это полезно!

Ярослав Сумишевский, певец

- Признаться честно, в век быстрых технологий информацию я предпочитаю воспринимать визуально или в аудиоформате. Но что касается книг, то я увлекся чтением автобиографий интереснейших людей. Читаю про преодоление, смелость, вызовы судьбы. У всех они разные, но интересно наблюдать, как человек находит выход из сложных ситуаций, где находит поддержку и опору.

Недавно наткнулся на автобиографию Фредди Меркьюри. Прочитал с огромным удовольствием, узнал много новых интересных фактов о жизни и творчестве этого музыканта. Признаюсь честно, на мой музыкальный вкус и даже на выбор профессии во многом повлияло творчество группы Queen.

Формат автобиографий мне особенно интересен сейчас еще и потому, что я сам пишу книгу о своей жизни, творческом пути и преодолениях. Планирую уже этой осенью выпустить свою первую книгу.

Наталья Вороная, журналист, мать 11-летнего Богдана:

- Отличную книгу купили в издательстве «Комсомолки»! «За руку с лесом» Валерии Скрипко - про грибы, птиц, растения: какие у кого перья, характер, что за зрачки у змей. Сын увлекся, читает с удовольствием.

Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН:

- Поскольку я уже 12 лет связан с проектом «Тотальный диктант», мой круг чтения в последнее время - отечественные авторы, наши современники. Читаю книгу рассказов Марины Степновой «Кот Блед». Это рассказы о хрупкости бытия, предчувствии и незримости катастроф, но главное - о маленьких людях, которые справляются, несмотря ни на что.

Татьяна Васильева, читательница «КП», мать 10-летней Александры:

- С дочкой начали читать «Добруши и Кошули. Тайна башни» Александра Рогозы. Выбирала я, по аннотации: школьницу отправили на лето к бабушке, и она переживает, что будет скучно, у моей такое же настроение. Начало книги захватывающее и интригующее. Дочь сказала, что не хуже «Гарри Поттера».

Наиля Исхакова, министр труда и занятости населения Оренбургской области:

- Сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди». Одна из любимых цитат: «Ничего не пустует там, где положено продлиться жизни». Когда впервые прочла ее, отложила книгу, потому что эту фразу нужно прочувствовать.

Николя Жакоб, учитель международной англоязычной Школы имени Хинксона (Москва):

- Читаю книгу «За жизнь мира» Александра Шмемана. Это русский священник, родившийся в эмигрантской семье, живший во Франции и США. Его книги стали популярными в России уже после его кончины, ведь в СССР такие, как он, считались изгоями. Он выступает за лучшую жизнь всего мира, за его евангелизацию.