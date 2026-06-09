Журнал «Свиноводство»

Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

Илья Ефимович сурово посмотрел поверх очков, Троянов сгорбился:

- Хорошо, тогда своими словами сформулируйте основной постулат научного коммунизма!

- Ну, - замялся Троянов, пытаясь изобразить на своем вспотевшем лице мыслительный процесс.

- Вы какой раз приходите ко мне на зачет? - с уже явным раздражением поинтересовался доцент Мальцев, буравя собеседника колющим взглядом.

- Третий, - тяжко вздохнул студент, не поднимая головы.

- Вы третий раз приходите и третий раз что-то там мямлите!

- Но я же не на философа учусь, а на врача, - робко возразил Троянов, - по остальным предметам у меня хорошие оценки! Единственная проблема - это ваш предмет!

- Ничего себе! - вспыхнул доцент - Это самая большая проблема и есть! Как советский, подчеркиваю, советский врач может работать по специальности, не зная научного коммунизма?!

- Да обыкновенно, - сжал зубы Троянов и с ненавистью исподлобья посмотрел на своего мучителя, - как все нормальные люди работают. Они же не вашим научным коммунизмом лечат.

- Что-о?! Моим коммунизмом? Ну, знаешь, Троянов, это уже переходит все мыслимые границы! Незачет! К госэкзамену по своему предмету я тебя не допускаю!

- Илья Ефимович, - взмолился враг научного коммунизма, - но как же так?! Глупо из-за какого-то там коммунизма, пускай и научного, не давать допуск к госам!

- Глупо наплевательски относиться к предмету, вынесенному на государственный экзамен! - твердо произнес доцент и склонил свою плешивую угловатую голову над листком ведомости.

Троянов быстро обернулся, прислушался к тишине в коридоре за закрытой дверью и засунул правую руку в стоящий у ног портфель. Нащупал в нем деревянную рукоятку молотка.

Студент вперил взгляд в ненавистный лысый череп, склонившийся перед ним. На мгновение затаил дыхание, собираясь с силами, а потом резко вскочил на ноги. Размахнувшись, со всей силы огрел доцента Мальцева тяжелым молотком по голове. Округлой формы металл, к удивлению Троянова, легко пробил кость и глубоко погрузился в головной мозг. Доцент как-то неестественно дернулся и упал на крышку стола. Из поврежденного кожного покрова брызнула темная кровь...

* * *

В дверь кабинета негромко постучали.

- Разрешите? - В дверь протиснулся среднего роста коротко стриженный крепыш и улыбнулся. - Вы Владимир Ильич? Я следователь СК лейтенант Пахомов Юрий Кириллович. Я вам звонил, - незнакомец показал раскрытое удостоверение.

- Да, это я. Помню ваш звонок. Присаживайтесь. Чем обязан? - хозяин кабинета широким жестом указал на свободный стул напротив себя.

- Меня к вам привело одно давнее дело, - сообщил незваный гость, - дело 1988 года.

- Да? - удивленно вскинул кверху кустистые брови собеседник. - Может, чай, кофе? Или чего покрепче? Есть настоящий французский коньяк, - дрогнувшим голосом предложил Владимир Ильич.

- Нет, спасибо. Позвольте, я сразу перейду к делу. Владимир Ильич, вы же в 1988 году окончили N-ский мединститут?

- Окончил.

- А где вы жили во время учебы? У Марьи Спиридоновны Одинцовой?

- У Марьи Спиридоновны Одинцовой. А с ней что-то не так?

- С Марьей Спиридоновной? - Следователь поскреб пальцем кончик носа. - Нет, с ней как раз все так, если не считать, что она умерла в 1998 году.

- Умерла?!

- А чему вы удивляетесь? Ей на момент смерти было 92 года.

- Что-то припоминаю, - ответил собеседник, - с ней еще дочка и внучка тогда жили.

- Дочка тоже умерла в прошлом году. А вот внучка вышла замуж и до сих пор там живет с мужем и тремя детьми. Она, кстати, мне и помогла.

- В чем помогла?

- Позже все расскажу. А теперь, когда я убедился, что у вас хорошая память... Может, вы помните убийство доцента кафедры научного коммунизма Мальцева?

- Ну, что-то смутно, - замялся Владимир Ильич. - Перед самыми нашими госами кто-то его шарахнул по голове молотком. Но, насколько я знаю, убийцу так и не нашли, а преступление осталось нераскрытым и дело закрыли.

- Да, дело тогда закрыли. А сейчас вновь открыли.

- Зачем? Кому это надо? Ведь столько лет прошло!

- Да, лет прошло немало! А для истины нет временных ограничений. Поэтому я и решил раскрыть старое дело.

- Начинаю понимать... - Владимир Ильич достал носовой платок и вытер им выступившую на лбу испарину. - Вы решили всем доказать, что вы гений сыска?

- Решил, - улыбнулся крепыш, - и раскрыл.

- Раскрыли? Поздравляю! А почему вы с этим пришли ко мне? Не понимаю...

- Все вы прекрасно понимаете: потому что вы - убийца! Вы, Владимир Ильич Троянов!

- Вы отдаете отчет своим словам?! - попытался изобразить на своем лице праведный гнев Троянов. - С чего вы решили, что это именно я убил Кащея? Там желающих было вагон и маленькая тележка.

- Кащея?

- Да, Кащея. Мы, студенты, так про себя называли убиенного. Внешность у него подходящая: сухой, лысый, кожа словно пергаментная. Когда ходил, всегда шаркал тонкими своими ножками. Казалось, что вот-вот упадет навзничь и окочурится. Но нет! Ничего его не брало. По-моему, даже на больничном ни разу не был. Редкая сволочь!

- Вы его до сих пор ненавидите? Спустя столько лет?

- Да его весь курс ненавидел! Каждый мечтал его грохнуть. Заметьте, мечтал, но не убивал, боялись, что посадят.

- А вы вот не побоялись?

- А я не побоялся! Потому как он очень достал меня! - в сердцах крикнул Владимир Ильич.

Наступила неловкая пауза.

* * *

- Кажется, пауза у нас затянулась, - первым нарушил молчание Владимир Ильич.

- Однако вы так быстро сознались в убийстве. Признаться, не ожидал! Полагал, что придется мне с вами здорово попотеть.

- 35 лет я ждал этого дня, 35 лет трясся от страха, что за мной придут. Последние лет 10 страх притупился, но никуда не делся. Понимаете? Я просто устал бояться. Это не жизнь, а сплошные мучения. Я успешный врач, руководитель, педагог. Я же еще преподаю в медицинском. Ко мне студенты ходят. Учу их спасать людей. А сам? - Он устало махнул рукой.

- Владимир Ильич, расскажите о мотивах, побудивших вас на такое ужасное преступление.

- Мотивы? Да все очень просто. Этот старый козел не давал мне шанса окончить институт. Я сам из глухой деревни. Пятый ребенок у родителей. Сам поступил в институт. Сам работал, чтобы у родителей денег не брать. И вагоны разгружал, и... Да чего там! А Мальцев ко мне неровно дышал. С таким именем-отчеством, говорит, нельзя не знать мой предмет. Стыдно вам, Владимир Ильич, не знать научный коммунизм!

Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

- Ну хорошо, допустим, поставил бы он вам зачет, а как бы экзамен сдали? - прищурился лейтенант.

- Тогда бы я к другому преподавателю сел отвечать. Там не все такие принципиальные, как Мальцев, были. Могли и тройкой одарить. Да, я убил! Но я глубоко раскаиваюсь! Я всю жизнь жалел о своем мерзком поступке.

- Почему же тогда не пришли куда следует и не признались?

- Боялся. Элементарно трусил! А теперь вот выговорился перед вами и больше не боюсь! Арестовывайте меня! - Троянов решительно встал и начал расстегивать белый халат. - Переоденусь и готов идти за вами.

- Это лишнее, тем более я к вам приходил просто побеседовать. Даже протокол не пишу.

- Подождите, а что мне будет?

- Не знаю, - пожал плечами лейтенант, - завтра придете ко мне в Следственный комитет к 10 часам. Оформим вам явку с повинной.

- Явку с повинной? - растерялся Троянов. - И вы меня арестуете?

- Насчет «арестуете» не уверен. Срок давности истек. Но в любом случае решать дальше вашу судьбу уже буду не я. Я только расставил точки над i. А вам не интересно, как я вас вычислил?

- О, конечно, интересно! - встрепенулся Владимир Ильич. - Как?!

- Помог журнал «Свиноводство».

- «Свиноводство»?!

- Да! Почему-то никто в 1988 году, когда проводили первичное расследование, не обратил на этот факт внимание. Тогда допросили массу народа. В том числе и вас. И оказалось, что многие имели зуб на Мальцева. А видеокамер тогда еще не существовало. И с кем он в тот вечер занимался, осталось неизвестным. Ведь ведомость вы утащили с собой?

- Утащил! А вот молоток оставил.

- Да, ведомость вы утащили, а молоток оставили на полу. Правда, перед этим успели с него стереть все свои отпечатки. И вылезли вы через окно. И вас никто не заметил. Просто повезло! Кстати, а почему вы оставили молоток на месте преступления?

- Он выскользнул из рук, когда я стер отпечатки. Хотя я хотел его унести с собой и позже выкинуть в реку. Даже газету для этого с собой прихватил. Кажется, я ее тоже там оставил.

- Вот! - Следователь соскочил со стула и принялся расхаживать по кабинету. - Газету! Только это оказалось не газетой! А вырванными страницами из журнала «Свиноводство» за январь 1988 года. Вы их где взяли? Листы эти.

- Уже не помню. Кажется, баба Маша что-то такое выписывала. А когда прочитывала, оставляла на веранде. Я в темноте на ощупь вырвал и не разглядел.

- Представляете, листы сохранились в деле. Я установил, из какого они журнала. А в тот год во всем городе журнал «Свиноводство» выписывали всего два человека. Один преподаватель из сельхозинститута и ваша баба Маша. Она как-никак всю жизнь проработала зоотехником в свиноводческом комплексе. Уже не работала, но старалась руку держать на пульсе.

- Гениально! - расширил глаза Троянов и с восхищением посмотрел на молодого собеседника. - А 1988 году никто этого не заметил.

- Возможно, просто не придал значения. - Лейтенант перестал ходить и занял свое место на стуле. - Я нашел внучку бабы Маши. Она сохранила подшивку журнала «Свиноводство» за 1988 год. А в первом номере не хватает именно тех страниц, что хранились в нашем архиве! Тех, которые вы вырвали, собираясь на дело!

- Да уж, - нахмурился Владимир Ильич, - если бы тогда нашелся такой гений сыска, не сидел бы я сейчас в этом кабинете.

- Возможно, но судьбу не переделаешь. И она дала вам шанс стать хорошим врачом. Я наводил о вас справки. И пациенты, и персонал просто вас боготворят.

- Не преувеличивайте, - слегка зарделся Троянов.

- Я преуменьшаю! Вы действительно врач от бога. Поэтому я сам к вам пришел, а не вызвал повесткой. Лично убедился, что вы искренне раскаиваетесь в своем преступлении. Ладно, мне пора. Да, вам, наверное, будет интересно узнать, - сказал следователь, - что у доцента Мальцева был запущенный рак легких на последней стадии со множественными метастазами. Эксперты говорят, от силы месяц мог еще протянуть.

Может, эта информация вас хоть как-то успокоит. Вы били молотком, по сути, ходячий труп.

- А он знал про свой диагноз? - опешил Троянов.

- Да, знал! Он обращался в онкодиспансер и отказался от предложенной химиотерапии.

- Вот же какой мерзкий Кащей! - почти шепотом произнес бывший шестикурсник. - Одной ногой в могиле стоял, а все равно гадости людям чинил!

- Все, до завтра, - произнес следователь СК и вышел из кабинета.

Владимир Ильич Троянов - заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы, кандидат медицинских наук - остался стоять в пустой комнате один на один со своими невеселыми мыслями.

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы!

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут и начинающие, и опытные авторы.

Подача заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (примерно 3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Наличие интриги.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза - писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация рассказа в газете «Комсомольская правда».

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Не упустите шанс заявить о себе! Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!