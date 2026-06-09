Журнал «Свиноводство»

Илья Ефимович сурово посмотрел поверх очков, Троянов сгорбился:
- Хорошо, тогда своими словами сформулируйте основной постулат научного коммунизма!
- Ну, - замялся Троянов, пытаясь изобразить на своем вспотевшем лице мыслительный процесс.
- Вы какой раз приходите ко мне на зачет? - с уже явным раздражением поинтересовался доцент Мальцев, буравя собеседника колющим взглядом.
- Третий, - тяжко вздохнул студент, не поднимая головы.
- Вы третий раз приходите и третий раз что-то там мямлите!
- Но я же не на философа учусь, а на врача, - робко возразил Троянов, - по остальным предметам у меня хорошие оценки! Единственная проблема - это ваш предмет!
- Ничего себе! - вспыхнул доцент - Это самая большая проблема и есть! Как советский, подчеркиваю, советский врач может работать по специальности, не зная научного коммунизма?!
- Да обыкновенно, - сжал зубы Троянов и с ненавистью исподлобья посмотрел на своего мучителя, - как все нормальные люди работают. Они же не вашим научным коммунизмом лечат.
- Что-о?! Моим коммунизмом? Ну, знаешь, Троянов, это уже переходит все мыслимые границы! Незачет! К госэкзамену по своему предмету я тебя не допускаю!
- Илья Ефимович, - взмолился враг научного коммунизма, - но как же так?! Глупо из-за какого-то там коммунизма, пускай и научного, не давать допуск к госам!
- Глупо наплевательски относиться к предмету, вынесенному на государственный экзамен! - твердо произнес доцент и склонил свою плешивую угловатую голову над листком ведомости.
Троянов быстро обернулся, прислушался к тишине в коридоре за закрытой дверью и засунул правую руку в стоящий у ног портфель. Нащупал в нем деревянную рукоятку молотка.
Студент вперил взгляд в ненавистный лысый череп, склонившийся перед ним. На мгновение затаил дыхание, собираясь с силами, а потом резко вскочил на ноги. Размахнувшись, со всей силы огрел доцента Мальцева тяжелым молотком по голове. Округлой формы металл, к удивлению Троянова, легко пробил кость и глубоко погрузился в головной мозг. Доцент как-то неестественно дернулся и упал на крышку стола. Из поврежденного кожного покрова брызнула темная кровь...
* * *
В дверь кабинета негромко постучали.
- Разрешите? - В дверь протиснулся среднего роста коротко стриженный крепыш и улыбнулся. - Вы Владимир Ильич? Я следователь СК лейтенант Пахомов Юрий Кириллович. Я вам звонил, - незнакомец показал раскрытое удостоверение.
- Да, это я. Помню ваш звонок. Присаживайтесь. Чем обязан? - хозяин кабинета широким жестом указал на свободный стул напротив себя.
- Меня к вам привело одно давнее дело, - сообщил незваный гость, - дело 1988 года.
- Да? - удивленно вскинул кверху кустистые брови собеседник. - Может, чай, кофе? Или чего покрепче? Есть настоящий французский коньяк, - дрогнувшим голосом предложил Владимир Ильич.
- Нет, спасибо. Позвольте, я сразу перейду к делу. Владимир Ильич, вы же в 1988 году окончили N-ский мединститут?
- Окончил.
- А где вы жили во время учебы? У Марьи Спиридоновны Одинцовой?
- У Марьи Спиридоновны Одинцовой. А с ней что-то не так?
- С Марьей Спиридоновной? - Следователь поскреб пальцем кончик носа. - Нет, с ней как раз все так, если не считать, что она умерла в 1998 году.
- Умерла?!
- А чему вы удивляетесь? Ей на момент смерти было 92 года.
- Что-то припоминаю, - ответил собеседник, - с ней еще дочка и внучка тогда жили.
- Дочка тоже умерла в прошлом году. А вот внучка вышла замуж и до сих пор там живет с мужем и тремя детьми. Она, кстати, мне и помогла.
- В чем помогла?
- Позже все расскажу. А теперь, когда я убедился, что у вас хорошая память... Может, вы помните убийство доцента кафедры научного коммунизма Мальцева?
- Ну, что-то смутно, - замялся Владимир Ильич. - Перед самыми нашими госами кто-то его шарахнул по голове молотком. Но, насколько я знаю, убийцу так и не нашли, а преступление осталось нераскрытым и дело закрыли.
- Да, дело тогда закрыли. А сейчас вновь открыли.
- Зачем? Кому это надо? Ведь столько лет прошло!
- Да, лет прошло немало! А для истины нет временных ограничений. Поэтому я и решил раскрыть старое дело.
- Начинаю понимать... - Владимир Ильич достал носовой платок и вытер им выступившую на лбу испарину. - Вы решили всем доказать, что вы гений сыска?
- Решил, - улыбнулся крепыш, - и раскрыл.
- Раскрыли? Поздравляю! А почему вы с этим пришли ко мне? Не понимаю...
- Все вы прекрасно понимаете: потому что вы - убийца! Вы, Владимир Ильич Троянов!
- Вы отдаете отчет своим словам?! - попытался изобразить на своем лице праведный гнев Троянов. - С чего вы решили, что это именно я убил Кащея? Там желающих было вагон и маленькая тележка.
- Кащея?
- Да, Кащея. Мы, студенты, так про себя называли убиенного. Внешность у него подходящая: сухой, лысый, кожа словно пергаментная. Когда ходил, всегда шаркал тонкими своими ножками. Казалось, что вот-вот упадет навзничь и окочурится. Но нет! Ничего его не брало. По-моему, даже на больничном ни разу не был. Редкая сволочь!
- Вы его до сих пор ненавидите? Спустя столько лет?
- Да его весь курс ненавидел! Каждый мечтал его грохнуть. Заметьте, мечтал, но не убивал, боялись, что посадят.
- А вы вот не побоялись?
- А я не побоялся! Потому как он очень достал меня! - в сердцах крикнул Владимир Ильич.
Наступила неловкая пауза.
* * *
- Кажется, пауза у нас затянулась, - первым нарушил молчание Владимир Ильич.
- Однако вы так быстро сознались в убийстве. Признаться, не ожидал! Полагал, что придется мне с вами здорово попотеть.
- 35 лет я ждал этого дня, 35 лет трясся от страха, что за мной придут. Последние лет 10 страх притупился, но никуда не делся. Понимаете? Я просто устал бояться. Это не жизнь, а сплошные мучения. Я успешный врач, руководитель, педагог. Я же еще преподаю в медицинском. Ко мне студенты ходят. Учу их спасать людей. А сам? - Он устало махнул рукой.
- Владимир Ильич, расскажите о мотивах, побудивших вас на такое ужасное преступление.
- Мотивы? Да все очень просто. Этот старый козел не давал мне шанса окончить институт. Я сам из глухой деревни. Пятый ребенок у родителей. Сам поступил в институт. Сам работал, чтобы у родителей денег не брать. И вагоны разгружал, и... Да чего там! А Мальцев ко мне неровно дышал. С таким именем-отчеством, говорит, нельзя не знать мой предмет. Стыдно вам, Владимир Ильич, не знать научный коммунизм!
- Ну хорошо, допустим, поставил бы он вам зачет, а как бы экзамен сдали? - прищурился лейтенант.
- Тогда бы я к другому преподавателю сел отвечать. Там не все такие принципиальные, как Мальцев, были. Могли и тройкой одарить. Да, я убил! Но я глубоко раскаиваюсь! Я всю жизнь жалел о своем мерзком поступке.
- Почему же тогда не пришли куда следует и не признались?
- Боялся. Элементарно трусил! А теперь вот выговорился перед вами и больше не боюсь! Арестовывайте меня! - Троянов решительно встал и начал расстегивать белый халат. - Переоденусь и готов идти за вами.
- Это лишнее, тем более я к вам приходил просто побеседовать. Даже протокол не пишу.
- Подождите, а что мне будет?
- Не знаю, - пожал плечами лейтенант, - завтра придете ко мне в Следственный комитет к 10 часам. Оформим вам явку с повинной.
- Явку с повинной? - растерялся Троянов. - И вы меня арестуете?
- Насчет «арестуете» не уверен. Срок давности истек. Но в любом случае решать дальше вашу судьбу уже буду не я. Я только расставил точки над i. А вам не интересно, как я вас вычислил?
- О, конечно, интересно! - встрепенулся Владимир Ильич. - Как?!
- Помог журнал «Свиноводство».
- «Свиноводство»?!
- Да! Почему-то никто в 1988 году, когда проводили первичное расследование, не обратил на этот факт внимание. Тогда допросили массу народа. В том числе и вас. И оказалось, что многие имели зуб на Мальцева. А видеокамер тогда еще не существовало. И с кем он в тот вечер занимался, осталось неизвестным. Ведь ведомость вы утащили с собой?
- Утащил! А вот молоток оставил.
- Да, ведомость вы утащили, а молоток оставили на полу. Правда, перед этим успели с него стереть все свои отпечатки. И вылезли вы через окно. И вас никто не заметил. Просто повезло! Кстати, а почему вы оставили молоток на месте преступления?
- Он выскользнул из рук, когда я стер отпечатки. Хотя я хотел его унести с собой и позже выкинуть в реку. Даже газету для этого с собой прихватил. Кажется, я ее тоже там оставил.
- Вот! - Следователь соскочил со стула и принялся расхаживать по кабинету. - Газету! Только это оказалось не газетой! А вырванными страницами из журнала «Свиноводство» за январь 1988 года. Вы их где взяли? Листы эти.
- Уже не помню. Кажется, баба Маша что-то такое выписывала. А когда прочитывала, оставляла на веранде. Я в темноте на ощупь вырвал и не разглядел.
- Представляете, листы сохранились в деле. Я установил, из какого они журнала. А в тот год во всем городе журнал «Свиноводство» выписывали всего два человека. Один преподаватель из сельхозинститута и ваша баба Маша. Она как-никак всю жизнь проработала зоотехником в свиноводческом комплексе. Уже не работала, но старалась руку держать на пульсе.
- Гениально! - расширил глаза Троянов и с восхищением посмотрел на молодого собеседника. - А 1988 году никто этого не заметил.
- Возможно, просто не придал значения. - Лейтенант перестал ходить и занял свое место на стуле. - Я нашел внучку бабы Маши. Она сохранила подшивку журнала «Свиноводство» за 1988 год. А в первом номере не хватает именно тех страниц, что хранились в нашем архиве! Тех, которые вы вырвали, собираясь на дело!
- Да уж, - нахмурился Владимир Ильич, - если бы тогда нашелся такой гений сыска, не сидел бы я сейчас в этом кабинете.
- Возможно, но судьбу не переделаешь. И она дала вам шанс стать хорошим врачом. Я наводил о вас справки. И пациенты, и персонал просто вас боготворят.
- Не преувеличивайте, - слегка зарделся Троянов.
- Я преуменьшаю! Вы действительно врач от бога. Поэтому я сам к вам пришел, а не вызвал повесткой. Лично убедился, что вы искренне раскаиваетесь в своем преступлении. Ладно, мне пора. Да, вам, наверное, будет интересно узнать, - сказал следователь, - что у доцента Мальцева был запущенный рак легких на последней стадии со множественными метастазами. Эксперты говорят, от силы месяц мог еще протянуть.
Может, эта информация вас хоть как-то успокоит. Вы били молотком, по сути, ходячий труп.
- А он знал про свой диагноз? - опешил Троянов.
- Да, знал! Он обращался в онкодиспансер и отказался от предложенной химиотерапии.
- Вот же какой мерзкий Кащей! - почти шепотом произнес бывший шестикурсник. - Одной ногой в могиле стоял, а все равно гадости людям чинил!
- Все, до завтра, - произнес следователь СК и вышел из кабинета.
Владимир Ильич Троянов - заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы, кандидат медицинских наук - остался стоять в пустой комнате один на один со своими невеселыми мыслями.
КОНКРЕТНО
Условия участия
Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.
История должна содержать интригу, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.
Приветствуются свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.
Участвовать могут и начинающие, и опытные авторы.
Подача заявок
Отправьте:
завершенный рассказ;
краткий синопсис (до 1000 знаков);
короткую информацию об авторе (примерно 3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».
Критерии оценки
Оригинальность идеи.
Наличие интриги.
Качественное литературное повествование.
Убедительность персонажей и логика событий.
Жюри
Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».
Александр Рогоза - писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.
Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.
Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».
Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».
Призы
Публикация рассказа в газете «Комсомольская правда».
Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.
PR-поддержка для автора.
Сроки проведения
Начало подачи заявок: 28 января 2026 года
Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года
Определение финалиста года - январь 2027 года.
Контакты
Почта для отправки заявок: detective@kp.ru
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