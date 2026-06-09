Игры снежных барсов

Мальчишки-ирбисы дурачатся, как обыкновенные домашние коты. Фото: Пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Хорошие новости и отличные кадры пришли из Красноярского края. Фотоловушка, установленная в самом труднодоступном уголке Западного Саяна, где до сих пор лежат снега, зафиксировала четырех снежных барсов - самку и трех ее детей. За ними уже несколько месяцев следят специалисты заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».

Что нового удалось узнать благодаря автоматической фото- и видеосъемке?

Если говорить о науке, то подтвердилась правильность выбранной стратегии защиты и приумножения ирбисов. В нулевых эта редкая и прекрасная кошка просто исчезла из этих мест. По горам бродил одинокий самец по кличке Ихтиандр и грустным рыком призывал подруг... Тщетно...

Ситуация улучшилась, когда по инициативе Владимира Путина и при поддержке Русского географического общества началась уникальная программа «Снежный барс - живой символ Западного Саяна».На уровне президентов России и Таджикистана была достигнута договоренность о передаче двух таджикских ирбисов в 2018 и 2019 годах.

Один из хвостатых хулиганов решил оторвать фотоловушку, и сам попался в кадр. Фото: Пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Барсы прижились, появились котята, а позже молодые самочки привлекли женихов из соседних регионов. В итоге в Саяно-Шушенском заповеднике сейчас уже примерно два десятка редких зверей. И снежная барсиха с нежным именем Муся как раз родилась в этих горах сама и принесла новое потомство.

Новая съемка помогла установить пол детей - два сыночка и лапочка-дочка. Им примерно год, и через шесть месяцев красавцы-парни отправятся в самостоятельный путь, а девочка пробудет с матерью до следующей весны.

Есть у данной съемки и научно-эстетическое содержание. Мы увидели поведение ирбисов в дикой среде. А ведут они себя так же развязно, как обычные домашние коты - дурачатся, прыгают друг на друга, играют в догонялки. И, конечно, шкодят. Молодой ирбис попытался отгрызть ремень фоторегистратора. Вообще молодежь часто портит технику: пару лет назад в другом заповеднике котята сыграли в футбол довольно дорогой камерой. Хорошо, что вторую не заметили и она засняла все эти безобразия. В этот раз фотоловушка выдержала - закрепили на совесть. Молодой кот смог лишь немного завалить горизонт великих Саянских гор...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поздравляем!

Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» исполнилось 5 лет. Благодаря именно этой организации система охраны и приумножения редких видов - ирбиса, кабарги, аргали, манула, сокола-балобана - вышла на такой уровень, что наш опыт стали изучать другие страны! Один из главных показателей эффективности - количество снежных барсов превысило цифру в 80 особей, хотя в нулевых этот зверь в России находился на грани исчезновения.

Поздравляем с первым юбилеем Ассоциацию «Ирбис» и лично председателя Попечительского совета Али Узденова и директора Дарью Петрову. Желаем успеха в вашем сложном, но таком важном и прекрасном труде.

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Бегемотов Эскобара примут в Московском зоопарке

Месяц назад мы писали о трагической ситуации, сложившейся в Колумбии в районе, где находилась вилла самого богатого и жестокого наркобарона Пабло Эскобара. После его гибели гиппопотамы из частного зоопарка (абсолютно инвазивный вид) расплодились так сильно, что стали угрозой для экологии и людей. В ответ власти решили истребить всех, как их прозвали в народе, «кокаиновых» бегемотов. Сейчас особей примерно 80, среди них много малышей.

Несчастных животных спасают всем миром. Фото: Wang FEIi/Xinhua /Global Look Press

Однако мир не без добрых зоологов, которые заявили протест против такого варварства. И договорились разобрать бегемотов по зоопаркам разных стран.

Несколько животных приютят в нашей столице. Кстати, именно гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выступила инициатором глобального спасательного проекта. Бегемотным «хабом» станет индийский центр спасения дикой природы «Вантара», откуда животные разъедутся по зоопаркам Европы, Южной Америки, Африки и Азии.