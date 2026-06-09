История с огнетушителем: Разгадай рисунок-детектив

История с огнетушителем Фото: Сергей СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда капитан Правдолюбов шел вдоль дороги, к нему подбежала испуганная женщина с огнетушителем в руках. Она рассказала, что случилось: «Я ехала на машине, и вдруг под капотом что-то хлопнуло и повалил белый дым. Я остановилась, достала огнетушитель, но не знаю, как он работает. Помогите потушить пожар, пока вся машина не сгорела!»

Выслушав просьбу, Правдолюбов отказался тушить машину. Почему? Неужели струсил?

Ответ

Правдолюбов знал, что белый дым - это пар. Машина не горит, но, похоже, у нее серьезная неисправность.