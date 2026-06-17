Тайное сообщение Фото: Сергей СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В колонии для особо опасных преступников осужденные уже не первый раз поднимали бунт. Сотрудников тюрьмы мучил вопрос: каким образом осужденным удавалось бузить одновременно, ведь обитатели колонии никак не пересекались? Одним из немногих мест общего посещения был музей, созданный руками осужденных. Сидельцы охотно пополняли полки музея своим творчеством.

Правдолюбов, посетив музей, выдвинул версию, как уголовники передавали друг другу информацию о дате и времени заварушек. А у вас есть версия?

Ответ

На полке с экспонатами лежат счеты. На счетах выставлено число 17061235, что вполне может соответствовать дате и времени бунта.