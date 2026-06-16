Помнить историю - значит не допустить ее искажения: Книги о войне от издательства «Комсомольска правда»

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«От Советского информбюро»

(16+)

Владимир Долматов

Книга соединяет прошлое и настоящее - это документальный мост к подлинной истории войны.

В основе - сотни архивных документов и оперативные сводки Совинформбюро: именно они 1418 дней давали миллионам людей надежду. Издание охватывает период с 18 ноября 1940 года (планирование «Барбароссы») до последней сводки 15 мая 1945 го - от подготовки к войне до полного разгрома врага.

Вас ждут рассекреченные материалы спецслужб и разведки, подлинные приказы и резолюции, правда о трагических страницах войны, развенчание мифов на основе фактов. Уникальное издание для историков и всех, кому дорога память о Победе.

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«Ким Филби и «Кембриджская пятёрка»

16+

Андрей Лаврентьев, Владимир Долматов

Они учились в Кембридже - и выбрали путь, сделавший их героями для одних и предателями для других. «Кембриджская пятёрка» - группа советских разведчиков, действовавших в сердце британской элиты.

Ким Филби и его соратники десятилетиями передавали в Москву секреты, способные переломить ход сражений: планы Гитлера по нападению на СССР, стратегические замыслы в битве под Москвой и на Курской дуге, сведения о сепаратных переговорах гитлеровцев и военных замыслах Японии.

Ким Филби, организационный стержень группы, виртуозно балансировал на грани разоблачения. Многие добытые «кембриджцами» документы рассекречены лишь сегодня. Книга прослеживает их путь - от первых шагов в разведке до жизни в СССР: история интриги, героизма и гениальной конспирации.

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«Сталин. Главные документы»

16+

Владимир Долматов

Как мальчик Сосо Джугашвили стал «отцом народов» Иосифом Сталиным. История его семьи, привычки и привязанности, то, как он жил, что читал, какие фильмы смотрел, что любил и не любил, личная переписка.

И особенно документы и резолюции, написанные им собственноручно в годы революционной деятельности, Гражданской войны, индустриализации, репрессий, распоряжения тяжелейших лет Великой Отечественной и после нее…

Все эти документы вы сможете прочесть сами. И сами сделать выводы.

В книге собраны почти 1000 документов, сотни фотографий, рисунков и карт, прежде, как правило, хранившихся под грифом «совершенно секретно».

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«СМЕРШ. 1943 - 1946»

16+

Владимир Долматов

В разгар Второй мировой войны родилась одна из самых эффективных спецслужб - военная контрразведка Смерш. В сложнейших условиях она успешно противостояла спецслужбам нацистской Германии и ее сателлитов: выявляла шпионов, диверсантов, террористов и предателей - и в итоге помогла их разгромить.

Книга открывает доступ к недавно рассекреченным оперативным документам из государственных архивов, в т. ч. из архивов ФСБ. Материалы детально воссоздают повседневную работу сотрудников Смерша - без прикрас и вымысла.

Издание будет интересно всем, кто увлечен военной историей и хочет узнать правду о подвигах и буднях контрразведчиков.

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«ГРУ. На острие Победы»

16+

Владимир Лота

Что стояло за ключевыми решениями руководства СССР в годы войны? Ответы - в книге Владимира Ивановича Бойко (псевдоним - Владимир Лота), кадрового разведчика ГРУ и доктора исторических наук.

Автор приоткрывает завесу над операциями советской разведки и связывает их с глобальными событиями в Европе и США. Вы узнаете, как еще в 1938 году немецкие лидеры поделили Европу, почему Сталин недооценил угрозу со стороны Германии, а Берия игнорировал донесения нелегалов. Как разведчики сорвали химическую атаку Гитлера, каким образом были добыты материалы американского атомного проекта.

Секретные операции, роковые просчеты и победы невидимого фронта - история, полная интриг и неожиданных открытий.

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НОВИНКИ

«Русское безграничье»

16+

Григорий Кубатьян

Книга военкора «Комсомольской правды» Григория Кубатьяна - не хроника, а искренние репортажи из зоны СВО, написанные на передовой. Автор - журналист и доброволец, получивший ранение, - делится взглядом «изнутри»: без цензуры, официозности и прикрас.

В фокусе - люди: бойцы, медики, волонтеры, газовики, мирные жители. Истории раскрывают, как в экстремальных условиях проявляются сила и глубина русской души.

От 2022 до 2025 года - хроника ключевых этапов СВО через судьбы обычных людей. Многоголосый портрет приграничья, где главное не политика, а человечность: сострадание, стойкость, взаимовыручка. Книга заставляет увидеть за событиями - лица, за датами - судьбы.

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«Курск. Боль и слава»

16+

Александр КОЦ

25 лет спустя после вторжения банд Басаева и Хаттаба в Дагестан (7 августа 1999 года) история словно повторилась - на этот раз в Курской области. Тогда террористы захватили села Дагестана; теперь новоявленные оккупанты посягнули на священную землю Курщины, политую кровью наших дедов.

Сколько сил и мужества потребовалось, чтобы выстоять? Как шло освобождение - день за днем, ночь за ночью? Об этом - фронтовые заметки военкора «Комсомольской правды» Александра Коца. 264 дня и ночи борьбы, запечатленные в текстах, написанных сердцем: свидетельства стойкости и подвига тех, кто защищал Курскую землю до последнего.

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«Священная Военная Операция. Между светом и тьмой»

16+

Дмитрий СТЕШИН

Вместе с военкором «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным вы окажетесь в эпицентре перемен: штурмовые группы сокращаются до 2 - 3 человек, снабжение идет по воздуху - дронами.

Вы почувствуете реальность войны: упакуете воду и патроны для сброса на позиции, бережно замотаете ампулы с антибиотиками для раненого бойца. Автор был рядом с врачами эвакуаторами в Артемовске, жил под землей на Времьевском выступе, вместе со снайперами действовал в лесопосадке под Работином - и потерял на фронте друзей.

Книга фиксирует малоизвестные детали «здесь и сейчас», а не спустя годы. Память о товарищах - главное послание этой истории.

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