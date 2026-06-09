Это показало бы, что с Россией шутить не нужно: эксперт объяснил, что НАТО отрабатывает на учениях у наших границ и как можно ответить

Учения продлятся до 19 июня Фото: REUTERS.

Накануне НАТО начали учения ВВС Ramstein Flag 2026. Они будут проходить, в том числе, у границ России. Военные маневры планируются на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании. Учения продлятся до 19 июня. Всего в них примут участие 19 стран северо-атлантического альянса. По данным Объединенного командования ВВС НАТО, самолеты ежедневно будут осуществлять до 150 вылетов.

В это же время поступила информация, что Киев готов выпустить новую баллистическую ракету, а Лондон, Париж и Берлин стряпают для ВСУ новое дальнобойное оружие.

Какова наша реакция? Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам продолжается, но Россия принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, заявил официальный представитель Кремля.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с доцентом кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, экспертом ассоциации военных политологов Олегом Глазуновым.

ОТРАБАТЫВАЮТ МАРШРУТЫ

- Учения военно-воздушных сил НАТО, в том числе, вблизи границ России - плановые? Что именно на них отрабатывают?

- На таких учениях проводится отработка маршрута. На военно-воздушные учениях летчики проходят по заранее заданному маршруту, который должен быть использован и в случае реальных боевых действий. Началась война - они уже этот маршрут знают как минимум неплохо. Они должны были по нему пройти несколько раз. У них есть постоянные наземные ориентиры и т.д. Поэтому такие учения военно-воздушных сил будут проходить и дальше.

- Какие силы в них участвуют?

- Там не только истребители, военно-транспортные «Боинги», но и беспилотники, и самолеты-разведчики, и самолеты наблюдения. К этому надо относиться серьезно — и реагировать. Мы же давно не проводили свои учения вблизи Соединенных Штатов или в небе Балтики, вблизи воздушных границ скандинавских стран, которые участвуют в этих маневрах…

- Полагаете, пора проводить?

- Технически это возможно. Да, затратно, но я бы провел такие учения. Они бы показали странам-участницам, что с Россией шутить не нужно.

НАРАБОТКИ У УКРАИНЫ ЕСТЬ

- Лондон, Париж и Берлин заявили, что наладят совместное производство дальнобойных систем вооружения для ВСУ, а Зеленский утверждает, что Киев подготовил баллистическую ракету, которая достанет до Москвы и Питера.

- Вспомните советские разработки - КБ «Южная» разрабатывала межконтинентальные баллистические ракеты. «Сапсан» назывались. А ОКБ-8, это Харьков, выпускал жидкостные ракетные двигатели. А НИИ «Квант-Киев» - системное управление ракетной технологией. Киевский завод «Арсенал», в который прилетает, но окончательно его так и не раздолбали, занимался головками самонаведения и приборами для ракет.

- То есть, все ракетные технологии незалежная сохранила?

- Скорее всего. Другой вопрос - достаточно ли у них квалифицированных рабочих рук, чтобы новые ракеты строить? За четыре года конфликта там призвали много рабочих, в том числе, из оборонки. А здесь нужны токари высокой квалификации, классные слесари и очень грамотные инженеры.

- И еще - чтобы сам завод соответствовал?

- «Южмаш», который делал межконтинентальные ракеты, - его уже нет. Но есть другие заводы, которые необходимо обработать, чтобы у Зеленского вообще не было возможности что-то подобное производить. Совсем не каждый завод может выпускать баллистические ракеты, даже если есть чертежи, вся документация, персонал.

ОТНОСИТЬСЯ К УГРОЗЕ СЕРЬЕЗНО

- Надеемся, наша разведка знает о каждом из них.

- В любом случае, к данному заявлению Зеленского надо относится серьезно. Они могут использовать ресурсы Евросоюза, чтобы создать новые ракеты баллистические, которые смогут наносить удары по Москве и Питеру.

- Ну, Евросоюз и сейчас ВСУ помогает, они это не скрывают, а мы это терпим — по какой причине?

- Думаю, наша власть не хочет окончательно ссориться с Евросоюзом и в целом с Западом. Наш президент способен на жесткие решения. В том числе на такие, которые могут удивить и ЕС, и США. Но он до последнего надеется на благоразумие. Не закрывает дверь перед Евросоюзом и Штатами. Но его терпение тоже не безгранично.

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