Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан отстранен от должности и может сесть в тюрьму за сексуальные домогательства. Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, в 2023 году направивший ходатайство об аресте президента России Владимира Путина, отстранен от должности и может сесть в тюрьму за сексуальные домогательства.

Напомним, что к Хану – гражданину Британии с пакистанскими корнями – есть вопросы и у российского правосудия. После того, как судьи МУС на основе его ходатайства выдали ордер на арест Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марии Львовой-Беловой, российский суд заочно приговорил прокурора к 15 годам лишения свободы за незаконное привлечение российских граждан к уголовной ответственности.

Впрочем, сейчас 56-летний Карим Хан рискует попасть в тюрьму британскую. Основное обвинение выдвинуто по поводу его действий 2023-2024 года. Выяснилось, что мистер в тиши своего офиса и личных апартаментов в Гааге занимался (цитата из обвинения) «не основанными на взаимном соглашении сексуальными действиями в отношении своей подчиненной». Имя жертвы не разглашается, известно лишь, что она замужняя мусульманка из Малайзии. Распоясавшийся прокурор не только грязно приставал к зависимой от него по службе женщины, но и «без согласия ложился к ней в постель» во время зарубежных командировок. А при попытках пожаловаться угрожал лишить несчастную работы и выставить сумасшедшей кляузницей. В 2025 году выяснилось, что Хан домогался и еще одной женщины – практикантки в возрасте чуть за 20 лет. Ее имя также не называется.

Имя жертвы Карима Хана не разглашается, известно лишь, что она замужняя мусульманка из Малайзии. Фото: Reezky Pradata/Shutterstock/Fotodom

Если верить сообщениям Associated Press и Guardian, угрозы Хана в адрес грозившей пожаловаться на него малазийки были вполне реальны. Он слыл весьма влиятельной фигурой, и еще в начале нынешнего года совет назначенных органами ООН судей «не нашел достаточных доказательств» для обвинений в адрес Хана. Между тем Associated Press сообщает, что обвинения малазийки были подтверждены другими сотрудницами прокурорского офиса, пославшими по этому поводу официальное письмо в Бюро ассамблеи стран-участниц МУС.

Guardian отмечает, что в отношении пострадавшей от него гражданки Малайзии Хан использовал основанное на политике моральное давление. Дело в том, что в момент, когда она грозила пожаловаться на его приставания, Хан готовил ордер на арест израильского премьера Нетаньяху за убийство гражданского населения в Газе. В разговорах с малазийкой Хан давил на исламскую солидарность: мол, ее жалоба против него, автора обвинения в адрес «убийцы мусульман», помогут Нетаньяху и навредят единоверцам.

Тем не менее, коллеги убедили женщину не смущаться и вывести негодяя на чистую воду. И результат не замедлил сказаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не надо мило улыбаться»: Захарова обличила журналиста BBC на Петербургском форуме

Макрон развоевался: задержанный танкер Tagor отправили в залив под конвоем