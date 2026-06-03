«Не надо мило улыбаться»: Захарова обличила журналиста BBC на Петербургском форуме

Мария Захарова назвала «абсолютным цинизмом» замалчивание западной прессой удара ВСУ по автобусу в Енакиево. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «абсолютным цинизмом» замалчивание западной прессой удара ВСУ по автобусу в Енакиево. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, дипломат отметила аномальность позиции Запада на примере корреспондента BBC в России Стивена Розенберга, который нашел время приехать на форум, но не дал ни одного сообщения о енакиевской трагедии.

Захарова призвала к жесткому общению с необъективными журналистами западных СМИ: «Не надо делать вид, не надо мило им улыбаться. Надо начинать каждый разговор с ними словом «Старобельск». Представитель МИД обещала на ближайшем брифинге рассказать о каждом из 21 студентов, погибших в результате удара украинской ракеты по колледжу в Старобельске.

Репортер BBC Стивен Розенберг, когда журналисты на форуме попросили его отреагировать на слова Захаровой, пообещал, что его канал «расскажет о трагедии в Енакиево позже». При этом Розенберг отказался называть удар по автобусу терактом, сославшись на то, что BBС, мол, в любых своих репортажах избегает слово «теракт» - поскольку оно считается слишком оценочным. Да что вы говорите...

Во второй части своего выступления Мария Захарова отметила двойственность позиции лидеров Запада – канцлера ФРГ Мерца, президента Финляндии Стубба, генсека НАТО Рютте – поскольку все они объявляют все новые поставки вооружений Украине «путем к миру». Такой подход абсолютно неверен и циничен. Добиться поражения России ни Украине, ни стоящим за ней странам НАТО не удастся. А вот к новому кровопролитию на украинской земле дальнейшие поставки оружия киевскому режиму приведут точно. Между тем у Украины и так уже осталось мало человеческих ресурсов – в первую очередь, по вине тех самых западных лидеров, имена которых были названы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Двери были закрыты, но окна выбило взрывной волной»: Бывший водитель автобуса «Москва-Симферополь», попавшего под атаку БПЛА в Енакиево, рассказал о его маршруте

Били по мирно спящим отпускникам, пострадал ребенок: что известно про удар ВСУ по автобусу в Енакиево ДНР 3 июня 2026

Пострадавшие идут на поправку, двух фигурантов дела объявили в международный розыск, а удар был целенаправленным: Последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев