Обыски и запреты: США превращают ЧМ по футболу в политический скандал

В прошлом большинство международных спортивных соревнований проводилось на олимпийских принципах равноправия. Ныненшний же мундиаль служит индикатором каких-то претензий американцев к отдельным странам Фото: REUTERS.

В преддверии стартующего 11 июня чемпионата мира по футболу, который на этот раз пройдет в США, Канаде и Мексике, в прессе рисуется картина далекая от международного праздника спорта. На первом месте - сплошные скандалы.

Прибывшему в США сомалийскому арбитру Омару Артану прямо в аэропорту отказали во въезде, несмотря на действующую визу, пишет Reuters. Правительство Сомали вступилось за Артана и обратилось к Вашингтону и ФИФА с просьбой допустить судью для участия в турнире. Однако футбольная ассоциация дистанцировалась от этого случая, заявив, что не влияет на миграционные правила принимающей стороны. В Таможенно-пограничной службе США подтвердили, что запрет был обусловлен некими причинами. Какими именно, в ведомстве не сообщили.

История вызвала широкий резонанс, поскольку Артан должен был стать первым сомалийским судьей в истории чемпионатов мира. Критики опасаются, что африканский арбитр окажется не единственной жертвой жесткой миграционной политики администрации Дональда Трампа. В зоне риска и болельщики, и участники соревнований.

НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ

В прошлом году Белый дом ввел ограничения на въезд в страну для граждан почти 40 государств. Среди них - Гаити, Иран, Кот-д’Ивуар и Сенегал, чьи сборные успешно отобрались на чемпионат мира. Для футболистов сделали исключение. Игроки, тренеры, официальные представители сборных и даже их ближайшие родственники получили право въехать в США для участия в турнире.

Особенно остро вопрос стоял вокруг сборной Ирана. В Тегеране на фоне военной операции США и Израиля против Исламской Республики активно обсуждался отказ от участия в чемпионате. Но за четыре дня до старта турнира иранская сборная прибыла в Мексику. Правда, и тут не обошлось без скандала. Федерация футбола Ирана заявила, что за три дня до начала ЧМ-2026 США отозвали выделенную квоту билетов для иранских болельщиков на матчи с участием национальной сборной. Все три встречи группового этапа она проведет в Штатах. Кроме того, 15 членов иранской делегации так и не получили американские визы.

Миграционные ограничения, скорее всего, серьезно ударят по числу болельщиков на стадионах. Многие жаловались на трудности с получением виз. Но, как показывает история сомалийского арбитра, наличие визы - еще не гарантия въезда в страну.

ДОСМОТР С ПРИСТРАСТИЕМ

Футболисты сборной Узбекистана, для которой участие в чемпионате мира станет дебютным, еще до начала турнира прибыли в Нью-Йорк для товарищеского матча с Нидерландами. Приключения начались сразу: спортсменов обыскали сотрудники американских служб безопасности с собаками. Возможно, причиной столь пристального внимания мог стать визит президента США Дональда Трампа на баскетбольный матч, который проходил в том же районе Нью-Йорка.

Футболисты сборной Узбекистана, для которой участие в чемпионате мира станет дебютным, еще до начала турнира прибыли в Нью-Йорк Фото: REUTERS.

Ранее аналогичного внимания удостоилась сборная Сенегала. По прибытии в США футболисты подверглись тщательному досмотру прямо на аэродромном поле. Сотрудники службы безопасности потребовали от спортсменов снять обувь и проверили содержимое их сумок.

ПОЛЦАРСТВА ЗА БИЛЕТ

Еще один скандал касается астрономических цен на билеты. В этот раз средняя стоимость оказалась значительно выше, чем на мундиале в Катаре в 2022 году. Самые дешевые билеты на финал, поступившие в продажу в декабре прошлого года, стоили $3885 (287,5 тысяч рублей).

Еще один скандал касается астрономических цен на билеты Фото: REUTERS.

В марте организация Football Supporters Europe (FSE), представляющая интересы болельщиков по всей Европе, подала официальную жалобу на ФИФА. Организацию обвинили в махинациях. Динамическое ценообразование, искусственный дефицит и путаница с категориями мест привели к тому, что многие болельщики назвали покупку билетов «полосой препятствий». Президент ФИФА Джанни Инфантино был вынужден оправдываться, объясняя высокие цены повышенным интересом со стороны зрителей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- В прошлом большинство международных спортивных соревнований проводилось на олимпийских принципах равноправия. Ныненшний же мундиаль служит индикатором каких-то претензий американцев к отдельным странам, - говорит KP.RU политолог-американист Владимир Оленченко. - США переносят на иностранных спортсменов свои неудовольствия в политической, экономической области, что, конечно, весьма нездорово. В случае с судьей из Сомали можно предположить, что США так пытаются воспитывать всю страну. За что? - в истории был известный случай, когда сомалийцы прижали американских военных, и те сбежали из страны.

Подобные действия не только подрывают авторитет Соединенных Штатов но и лишают международный спорт того назначения, которое изначально было в него заложено, - честного соревнования между спортсменами разных стран.

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