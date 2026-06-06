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В мире6 июня 2026 10:25

"Война получит новый виток": Переговоры США и Ирана зашли в тупик, начались обстрелы

Иран нанес удары по американским базам после атак США
Мария БЕРК
Женщина проходит мимо антиамериканского мурала на одной из улиц Тегерана

Женщина проходит мимо антиамериканского мурала на одной из улиц Тегерана

Фото: REUTERS.

Военный советник верховного лидера Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи рассказал в интервью CNN, что будущее мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном зависит от согласия администрации Дональда Трампа разморозить иранские активы на сумму 24 млрд долларов.

Переговоры по войне Ирана и США

- Переговоры зашли в тупик, и Трамп должен преодолеть этот тупик, - сказал Резаи. - Мяч на стороне американского президента.

Сообщается, что Тегеран настаивает на разморозке 12 млрд долларов сразу после подписания промежуточного соглашения с США, а еще 12 млрд долларов на последующих этапах переговоров. Однако в Белом доме опасаются, что даже частичная разморозка иранских активов на данном этапе может лишить США ключевого рычага давления на Тегеран.

Иранский политик и генерал Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи. Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Иранский политик и генерал Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи. Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

В свою очередь власти Ирана рассматривают разблокировку средств как шаг по укреплению доверия между странами.

- Если Трамп хочет достичь соглашения с Ираном, то эти 24 млрд долларов - это проверка на доверие, которую Иран хочет пройти с Трампом. Это проверка, которую Америка должна пройти, и тогда путь двигаться дальше станет свободным, - подчеркнул Резаи.

Обстрелы между США и Ираном

Несмотря на длительный переговорный процесс с американцами, власти Исламской Республики готовы к возобновлению боевых действий. Если США снова начнут обстреливать Иран, Тегеран расширит географию ответных ударов - от Ормузского пролива до Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива, Красного и Средиземного морей.

- Война получит новый виток, мы будем атаковать другие американские базы, которые до сих пор не трогали, - предупредил военный советник.

Тем временем американские войска минувшей ночью атаковали иранские вышки связи в прибрежных районах Кешм и Сирик после того, как иранские военные якобы запустили беспилотники в сторону Ормузского пролива.

В ответ КСИР нанес ракетный удар по американским базам в Кувейте и Бахрейне и открыл огонь по четырем танкерам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив без его разрешения. Американское военное командование отчиталось о том, что шесть иранских баллистических ракет были сбиты.

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