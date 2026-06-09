Директор ФСБ России Александр Бортников провёл заседание Национального антитеррористического комитета

Александр Бортников отметил, что обстановка в области противодействия терроризму на территории Северо-Западного федерального округа остаётся сложной Фото: скриншот видео.

Сегодня в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, Директора ФСБ России А.В. Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы совершенствования профилактики актуальных террористических угроз на территории Северо- Западного федерального округа в условиях проведения специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие члены Комитета, Генеральный прокурор Российской Федерации, руководители профильных федеральных органов исполнительной власти, председатели ряда антитеррористических комиссий, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители спецслужб и правоохранительных органов.

Александр Бортников: за три года на территории СЗФО более чем в три раза возросло число терактов

Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что обстановка в области противодействия терроризму на территории Северо-Западного федерального округа остаётся сложной.

Профилактика террористических угроз на территории Северо-Западного федерального округа

Стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак с использованием беспилотных воздушных судов и в попытках вовлечения в террористическую деятельность наших граждан, преимущественно из числа подростков и молодёжи. Это находит отражение в трёхкратном по сравнению с 2023 годом увеличении на территории округа числа преступлений террористической направленности.

Складывающаяся обстановка требует внесения существенных коррективов в организацию работы по обеспечению антитеррористической защищённости объектов, выработки адекватных мер реагирования на попытки противника совершать диверсионно-террористические акты, активизации работы по профилактике терроризма, прежде всего, в молодёжной среде.

Представитель Информационного центра Михаил Романов - о заседании НАК

Антитеррористическим комиссиям необходимо задействовать самый широкий спектр возможностей для повышения качества воспитательной работы в школах и вузах, формирования у учащихся и студентов неприятия террористической, неонацистской и экстремистской пропаганды.

На заседании выработаны дополнительные меры, направленные на дальнейшее совершенствование системы противодействия террористическим угрозам на территории СЗФО с учетом остроты современной оперативной и социально-политической обстановки.