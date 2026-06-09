Ингеборга Дапкунайте прервала молчание после отъезда с сыном из России: "Мы больше не можем жить там"

Ингеборга Дапкунайте сейчас живет в Лондоне Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ингеборга Дапкунайте в 2022 году покинула Россию и сначала перебралась в Бельгию с сыном Алексом, которого родила в 53 года. У актрисы гражданство Латвии и Великобритании, есть заграничная недвижимость, поэтому она комфортно чувствует себя в Европе. Недавно знаменитость впервые за долгое время рассказала о своей жизни.

Ингеборга Дапкунайте не скучает по России, которая сделала ее богатой и знаменитой. Звезда снялась в фильмах "Интердевочка", "Морфий", "Утомленные солнцем" и других. Сейчас она живет в Лондоне, много работает. Сейчас она занята в спектакле по собственному сценарию. Постановку осуществлял ее бывший муж - британский театральный режиссер Саймон Стоукс.

В России артистка не была четыре года. "Представляю ли, что могу в перспективе приехать в Россию? Я не думаю об этом. Во-первых, я даже формально не могу поехать, потому что мне нужна виза. А так... Я не знаю, насколько все должно измениться. Я не знаю, захочу ли", - высказалась актриса в недавнем интервью.

Актриса покинула Россию в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Она напомнила, что прожила в России чудеснейшую жизнь. "Так получилось, мы больше не можем жить там. Можно ли было дальше жить? Я не могу на этот вопрос ответить. Очень бы хотела. Но не знаю. Я сделала тогда так, как сделала. Все! Этого уже нет! У меня были близкие друзья. Кто-то из них остался, кто-то нет…" - добавила 63-летняя знаменитость.

В России у Дапкунайте была элитная недвижимость. В мае 2023 года Ингеборга продала трехкомнатную квартиру в Москве за 100 миллионов рублей.