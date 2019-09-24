2019-09-24T19:36:10+03:00
Звезды

56-летняя Ингеборга Дапкунайте в пачке села на поперечный шпагат

Актриса умеет удивлять
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ингеборга ДапкунайтеИнгеборга ДапкунайтеФото: Евгения ГУСЕВА
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Ингеборга Дапкунайте относится к той категории женщин, чей возраст замер на отметке 40. Последние 15 лет артистка практически не меняется. А ее коллеги-актрисы пытаются выведать у звезды секрет ее вечной молодости. Но знаменитость хранит свою тайну, впрочем, как и детали личной жизни.

Ингеборга Дапкунайте была замужем трижды. Ее первым мужем стал актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Студенческий брак продлился недолго. Ингеборга влюбилась в британского театрального режиссера Саймона Стоукса, у которого играла в спектакле. Ингеборга сама сообщила мужу о том, что влюбилась и им пора развестись. Однако вторая попытка построить семейное счастье не увенчалась успехом. Через несколько лет отношения актрисы и режиссера сошли на нет.

Ее третьим мужем стал ресторатор Дмитрий Ямпольский. Состоятельный и привлекательный мужчина был на 10 лет младше избранницы, но это не помешало их счастью. Влюбленные сыграли свадьбу в Англии подальше от любопытных глаз.

d.ingeborgad.ingeborga
Подтянутой фигуре Ингеборги Дапкунайте позавидуют даже девушки
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Но настоящим шоком стало признание актрисы в начале 2018 года. Дапкунайте познакомила общественность со своим маленьким сыном Алексом, которому на тот момент было уже два года. Подробности появления на свет единственного наследника она сообщать не стала. По слухам, мальчика звезде, которой тогда было 53 года, родила суррогатная мать. Сама актриса не обсуждает эту тему даже с близкими друзьями. Известно лишь, что Алекс очень похож на свою знаменитую маму.

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Цирк сегодня
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А через два месяца стало известно о разводе Ингеборги с третьим мужем. Как водится, актриса отказалась комментировать эту новость. Неизвестны и причины расставания звезды с возлюбленным.

Сейчас артистка полностью погружена заботами о наследнике, служит в Театре Наций и активно занимается спортом. Ее подтянутой фигуре позавидуют даже девушки.

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А может спектакль быть вкусным?
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На одном из свежих снимков, который разместила в блоге одна из зрительниц, Ингеборга предстала в балетной пачке, сидя в поперечном шпагате. "Соскучилась по разного рода сюрреалистическим фантасмагориям. Нежно любимый фильм «Цирк» с Любовью Орловой и фразой, что в СССР можно рожать любых детишек воплотился сегодня в театре наций в спектакле «Цирк» в смешении идеи утопического будущего, положенного на картину советского прошлого. Ингеборга Дапкунайте удивительна. Идеальное воплощение идеального образа советской актрисы", - подписала восторженная поклонница.

Фото произвело настоящий фурор. Публика оставляет восторженные комментарии в адрес Ингеборги Дапкунайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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