Вопрос дня: А вы на мундиале за кого болеть будете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Максим Глушенков, полузащитник сборной России по футболу:

- Специально за кем-то на ЧМ-2026 следить точно не буду. Ни за игроками, ни за командами. Но если попадутся на глаза какие-то матчи, наверное, посмотрю.

Константин Клюшев, гендиректор клуба российской премьер-лиги «Акрон»:

- Пропустить такое событие трудно. В первую очередь буду переживать за нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола из сборной Кабо-Верде, которая впервые в истории пробилась на мундиаль. Надеемся, ему удастся достойно представить наш клуб на чемпионате мира.

Игорь Бушманов, адвокат:

- Интересно будет понаблюдать и поболеть за новичками чемпионата - сборной Узбекистана, в составе которой собраны довольно сильные игроки. А поскольку Криштиану Роналду проведет свой последний чемпионат мира, жду победного выступления от его сборной Португалии.

Степан Белов, Герой России, танкист:

- Смотреть не буду. Футбол - не моя игра, вызывает какое-то отторжение. Даже в детстве никогда в нее не играл. Тем более что там не будет участвовать сборная России, а я болею только за нее. А вообще я хоккей и баскетбол люблю.

Александр Сучков, ветеран Следственного комитета (Ставрополь):

- Как раз недавно пересматривал матч 1/8 чемпионата мира 2018 года - когда наши победили испанцев в серии пенальти благодаря «ноге Акинфеева». А в этот раз просто буду болеть за красивый футбол!

Дмитрий Ляшов, президент Национальной федерации воздушной гимнастики:

- Мне всегда интересно наблюдать не только за фаворитами турнира, но и за командами, которые впервые получают шанс заявить о себе миру. В этом году послежу за Иорданией. А кто станет чемпионом, предсказать сложно. Чемпионат мира всегда преподносит сюрпризы.