Больше, чем просто магазин: как «Пятёрочка» становится центром притяжения в регионах и открывает новые возможности для местных жителей

Магазин в поселке Красная Поляна Краснодарского края. Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Торговая сеть «Пятёрочка» уже давно вышла за пределы мегаполисов. Сегодня магазины можно встретить в алтайских горах, на побережье Черного моря, в туристическом Суздале и Великом Устюге, в небольших деревнях и селах. В этих местах, где зачастую, кроме почты, больше ничего нет, «Пятёрочка» берет на себя особую социальную роль. Местные жители приходят сюда не только за покупками, но и чтобы встретить знакомых, а для путешественников магазины служат удобным ориентиром и даже популярной фотолокацией.

Одним из ярких примеров является «Пятёрочка» в поселке Красная Поляна Краснодарского края. Благодаря захватывающему виду на гору, который пользователи соцсетей сравнивают с японским магазином у подножия Фудзи, он стал местной достопримечательностью. Особенная история и у ее директора Ксении Чалых: в 2023 году она приехала в горы на лето обычным администратором, а через три месяца уже управляла магазином.

«Я родом из Череповца. В "Пятёрочку" пришла шесть лет назад на должность администратора. В 2023 году я поехала на Красную Поляну просто пожить и поработать в горах, а спустя три месяца стала директором. Через два года приняла в управление магазин, фотографии которого сейчас активно вирусятся в Интернете. Сегодня это место является сердцем всего поселка: местные приходят сюда пообщаться, а туристы — за эмоциями и красивыми пейзажами. Работать здесь — большая удача, ведь каждый день меня окружают чистая природа и новые знакомства. Особенно приятно встречать покупателей, которые помнят меня еще администратором. Они подходят, здороваются и благодарят за работу, для меня это особенно ценно», — рассказала Ксения.

Поселок Пяльма в Карелии — полная противоположность шумным курортам, это место тишины и покоя. Тем не менее, появление здесь современного магазина не нарушило привычный уклад жизни, а органично его дополнило. Как «Пятёрочка» изменила жизнь маленького поселка, рассказала директор-партнер Любовь Алдонина.

«Я переехала в Пяльму, когда познакомилась с будущим мужем — он коренной житель этих мест. Как раз в то время открывалась "Пятёрочка". У меня уже был хороший опыт в торговле, поэтому я откликнулась на вакансию и вот уже 12 лет исполняю обязанности директора. С появлением магазина жизнь поселка заметно улучшилась: появились дополнительные рабочие места, а также доступ к свежим и качественным продуктам в любое время. За эти годы мы так хорошо изучили покупателей, что порой можем определить настроение человека даже по интонации его голоса. Для многих наш магазин стал центром встреч и общения, ведь других подобных мест в поселке почти нет», — поделилась Любовь.

В городе Гдове Псковской области, население которого составляет около 3000 человек, успешно работают три магазина «Пятёрочка». Один из них расположен в здании бывшего советского кинотеатра, которым руководит директор-партнер Сергей Борминский.

«Я пришел в компанию в 2010 году после армии. Начинал заместителем директора, а в 2012 году принял свой первый магазин в Гдове как руководитель. Город совсем небольшой, но в летний период за счет "дачников" население увеличивается в разы, что дает сильный прирост в товарообороте. Практически всех местных жителей я знаю в лицо, а многих и по именам. Сейчас под моим управлением работают два магазина. Особенно горжусь зданием одного из них — это бывший советский кинотеатр, который восстановил частный инвестор и превратил его в современный торговый объект, привлекающий внимание местных жителей и туристов», — рассказал Сергей.

Магазин при железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе Волгоградской области. Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Еще один пример того, как «Пятёрочка» меняет жизнь в отдаленных населенных пунктах к лучшему, — магазин при железнодорожной станции Качалино в Иловлинском районе Волгоградской области. Это живописное место на берегу Дона известно своим сероводородным источником и санаторием для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Я пришел в "Пятёрочку" по рекомендации бывших коллег, — поделился директор магазина-партнер Алексей Макаров. — С открытием нашего магазина жизнь местных жителей улучшилась в разы: раньше, чтобы добраться до ближайшего магазина, нужно было ехать за 40 километров от дома. Сегодня я дорожу каждым постоянным покупателем — за три года их число приблизилось к 500. Каждый из них знает меня в лицо, при встрече мы обязательно здороваемся. Несмотря на удаленность, я чувствую себя частью большой компании и всегда могу рассчитывать на поддержку коллег. Моя работа дает мне уверенность в завтрашнем дне, стабильность и возможности для карьерного роста. Недавно я подал заявку на участие в программе "Директор магазина партнер-франчайзи", хочу попробовать себя в роли предпринимателя».

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