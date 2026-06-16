«Сейчас эта история меня смущает»: Дана Борисова рассказала о письме от Эпштейна с приглашением на остров

Дана Борисова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Дана Борисова в день своего 50-летия сделала неожиданное признание. В эфире программы Андрея Малахова звезда рассказала, что однажды получила приглашение от американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого позже обвинили в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

По словам Борисовой, недавно она разбирала старую электронную почту и наткнулась на письмо 2012 года. Как призналась телеведущая, тогда она не придала ему особого значения и даже не представляла, кто именно его отправил.

«Обнаружила письмо от небезызвестного персонажа. Эпштейн приглашал меня на свою вечеринку. Правда, я понятия не имела, что это такое. Обещал, что мне очень понравится на его прекрасном острове, что он сделает все, чтобы я была счастлива. И сейчас, конечно, эта информация заставляет меня смущаться», — рассказала Дана.

Телеведущая призналась: она сейчас рада тому, что поездка так и не состоялась. По словам Борисовой, тогда она даже не догадывалась, с чем связано имя финансиста и какая репутация появится у него спустя годы. «Я уверена, там были бы настоящие приключения. Но слава богу, этого не произошло», — добавила телеведущая.

Юбилей Дана отметила в студии Андрея Малахова, где также прокомментировала несколько громких историй из мира шоу-бизнеса. Так, телеведущая отказалась поддерживать слухи о том, что блогер Лерчек могла придумать историю о тяжелом заболевании ради продвижения косметики.

«Нет, конечно, я очень сочувствую ей и шлю слова поддержки. Девушка в такой ситуации… тут я не вправе комментировать, попридержу язык», — отметила Борисова.

Высказалась именинница и о Виктории Боне. Несмотря на прежние конфликты, сейчас Дана относится к ней гораздо теплее и считает, что телеведущая заслуживает поддержки.

Кроме того, Борисова призналась, что довольна тем, как выглядит в свои 50 лет. По ее словам, она чувствует себя значительно моложе и регулярно получает комплименты. При этом сама цифра в паспорте до сих пор кажется ей непривычной. Действительно, знаменитость появилась в студии у Малахова в пиджачном костюме с шикарным макияжем и кудрявыми длинными волосами под аплодисменты зрителей. Телеведущий подарил своей коллеге огромный букет алых роз.

«Мне нравится, как я выгляжу, нравится то, как я себя ощущаю. Гораздо моложе, к тому же мне постоянно делают комплименты, что я не выгляжу на 50 лет», — сказала Дана.

Во время беседы телеведущая вспомнила и один из самых известных эпизодов своей карьеры — съемку для журнала Playboy. Тогда, будучи молодой звездой программы «Армейский магазин», она стала первой российской телеведущей, появившейся на обложке издания. Однако сегодня, как призналась Борисова, на подобное предложение уже вряд ли согласилась бы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вика Боня хотела проучить бывшую невесту Лепса: чем закончился суд по иску экс-участницы «Дома-2» к Авроре Кибе