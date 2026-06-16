Как дети с диагнозом РАС выигрывают чемпионаты по адаптивному тхеквондо

Когда сыну Анны Журавлевой было два с половиной года, она заметила, что развитие ребенка идет иначе, чем у сверстников. Тогда она еще не знала, что впереди будут годы поиска ответов, учебы, работы с собственными страхами и создание организации, которая поможет десяткам семей.
Сегодня Анна — клинический психолог, мама подростка с аутизмом и руководитель АНО «Мир возможностей» в Нижнем Новгороде.
Анна вспоминает, что никаких резких перемен не было.
Сын Никита родился здоровым, развивался нормально, но постепенно родители начали замечать, что речь и другие навыки развиваются медленнее, чем у сверстников.
— Не было такого, что ребенок вечером разговаривал, а утром замолчал. Просто постепенно стало понятно, что развитие идет по другому пути, — рассказывает Анна.
Диагноз расстройство аутистического спектра стал для семьи серьезным испытанием.
Самым сложным оказалось не лечение и не поиск специалистов, а принятие новой реальности.
— Ребенка я приняла полностью. Но сам диагноз до конца, наверное, не приняла даже сейчас, спустя годы, — признается она.
Сегодня Никите уже 13 лет.
Фото: Личный архив.
После постановки диагноза семья начала искать способы помочь ребенку.
Как и многие родители, Анна пробовала разные подходы, консультировалась со специалистами, изучала информацию.
Со временем она познакомилась с методикой прикладного анализа поведения — одним из наиболее изученных и доказательных подходов в работе с детьми с РАС.
Именно тогда начался ее профессиональный путь.
Анна получила профильное образование, прошла многолетнее обучение, стала специалистом международного уровня и магистром по прикладному анализу поведения.
Но главное произошло позже.
Она поняла, что подобная помощь нужна не только ее сыну.
В 2023 году Анна создала автономную некоммерческую организацию «Мир возможностей».
Позже появился Центр развития и сопровождения для детей и подростков с аутизмом.
Главная цель проекта — помочь семьям не оставаться один на один с диагнозом.
Здесь работают логопеды, психологи, дефектологи и специалисты по прикладному анализу поведения.
Детям помогают:
— развивать речь;— осваивать навыки общения;— готовиться к школе;— учиться бытовой самостоятельности;— находить друзей и новые интересы.
Сегодня поддержку центра получают уже более 60 семей.
Одним из самых необычных направлений стала Школа адаптивного тхэквондо.
На первый взгляд идея кажется неожиданной.
Многие считают, что детям с аутизмом сложно заниматься спортом в группе.
Однако практика показывает обратное.
— Наше тхэквондо отличается от обычного. Здесь нет поединков и ударов. Дети изучают специальные комплексы движений, работают по четкой структуре и постепенно учатся взаимодействовать друг с другом, — объясняет Анна.
Именно предсказуемость и последовательность делают занятия комфортными.
Родители отмечают изменения уже через несколько месяцев:
— дети становятся более дисциплинированными;— лучше концентрируются;— увереннее чувствуют себя среди сверстников;— успешнее справляются со школьной программой.
154 медали за два года
Сегодня в школе адаптивного тхэквондо занимаются 48 спортсменов.
За два года команда посетила 11 турниров и завоевала 154 медали.
Весной 2026 года сборная центра заняла второе место на чемпионате России по тхэквондо ГТФ в Казани, уступив только команде Москвы.
Для многих ребят эти соревнования становятся настоящим событием.
— Нет ни одного ребенка, который был бы равнодушен к своим успехам. Они ждут соревнований, радуются медалям, гордятся своими результатами, — говорит Анна.
Именно поэтому организация ищет партнеров и спонсоров, которые помогут семьям оплачивать поездки на турниры.
Еще одно направление работы центра — коммуникативные группы.
Здесь дети учатся взаимодействовать друг с другом в безопасной и понятной среде.
Кто-то играет в настольные игры.
Кто-то участвует в небольших театральных постановках.
Кто-то впервые начинает общаться со сверстниками.
— Самое удивительное — видеть, как ребенок, которого родители считали замкнутым и некоммуникабельным, постепенно раскрывается и начинает взаимодействовать с окружающими, — рассказывает Анна.
Такие изменения становятся настоящими победами для всей семьи.
По мере взросления детей в центре все больше внимания уделяют бытовым навыкам.
Специалисты помогают подросткам освоить то, что для большинства людей кажется обычным:
— самостоятельно одеваться;— готовить простую еду;— пользоваться бытовой техникой;— поддерживать порядок;— планировать свои дела.
По словам Анны, именно эти навыки помогают ребенку чувствовать себя увереннее и готовиться ко взрослой жизни.
В ближайших планах организации — запуск направления предпрофессиональной подготовки для подростков с аутизмом.
Во второй части мы расскажем, как центр помогает родителям пережить диагноз ребенка, почему поддержка семьи так же важна, как занятия для детей, и какие новые проекты готовит команда «Мира возможностей».
Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП
АНО «Мир возможностей» — некоммерческая организация из Нижнего Новгорода, помогающая людям с расстройством аутистического спектра и их семьям.
Организация создана в 2023 году. В том же году начал работу Центр развития и сопровождения детей и подростков с РАС.
В 2024 году проект «Школа адаптивного тхэквондо "Мир возможностей"» получил поддержку Фонда президентских грантов.
Сегодня организация помогает 63 семьям, а спортсмены центра входят в сборную Нижегородской области по тхэквондо ГТФ. За два года команда завоевала 154 медали на региональных и всероссийских соревнованиях.
Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.
Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».