Как дети с диагнозом РАС выигрывают чемпионаты по адаптивному тхеквондо

Анна Журавлева

Когда сыну Анны Журавлевой было два с половиной года, она заметила, что развитие ребенка идет иначе, чем у сверстников. Тогда она еще не знала, что впереди будут годы поиска ответов, учебы, работы с собственными страхами и создание организации, которая поможет десяткам семей.

Сегодня Анна — клинический психолог, мама подростка с аутизмом и руководитель АНО «Мир возможностей» в Нижнем Новгороде.

Диагноз, который меняет все

Анна вспоминает, что никаких резких перемен не было.

Сын Никита родился здоровым, развивался нормально, но постепенно родители начали замечать, что речь и другие навыки развиваются медленнее, чем у сверстников.

— Не было такого, что ребенок вечером разговаривал, а утром замолчал. Просто постепенно стало понятно, что развитие идет по другому пути, — рассказывает Анна.

Диагноз расстройство аутистического спектра стал для семьи серьезным испытанием.

Самым сложным оказалось не лечение и не поиск специалистов, а принятие новой реальности.

— Ребенка я приняла полностью. Но сам диагноз до конца, наверное, не приняла даже сейчас, спустя годы, — признается она.

Сегодня Никите уже 13 лет.

Анна Журавлева Фото: Личный архив.

От поиска помощи к новой профессии

После постановки диагноза семья начала искать способы помочь ребенку.

Как и многие родители, Анна пробовала разные подходы, консультировалась со специалистами, изучала информацию.

Со временем она познакомилась с методикой прикладного анализа поведения — одним из наиболее изученных и доказательных подходов в работе с детьми с РАС.

Именно тогда начался ее профессиональный путь.

Анна получила профильное образование, прошла многолетнее обучение, стала специалистом международного уровня и магистром по прикладному анализу поведения.

Но главное произошло позже.

Она поняла, что подобная помощь нужна не только ее сыну.

Почему появился «Мир возможностей»

В 2023 году Анна создала автономную некоммерческую организацию «Мир возможностей».

Позже появился Центр развития и сопровождения для детей и подростков с аутизмом.

Главная цель проекта — помочь семьям не оставаться один на один с диагнозом.

Здесь работают логопеды, психологи, дефектологи и специалисты по прикладному анализу поведения.

Детям помогают:

— развивать речь;— осваивать навыки общения;— готовиться к школе;— учиться бытовой самостоятельности;— находить друзей и новые интересы.

Сегодня поддержку центра получают уже более 60 семей.

Спорт, который меняет детей

Одним из самых необычных направлений стала Школа адаптивного тхэквондо.

На первый взгляд идея кажется неожиданной.

Многие считают, что детям с аутизмом сложно заниматься спортом в группе.

Однако практика показывает обратное.

— Наше тхэквондо отличается от обычного. Здесь нет поединков и ударов. Дети изучают специальные комплексы движений, работают по четкой структуре и постепенно учатся взаимодействовать друг с другом, — объясняет Анна.

Именно предсказуемость и последовательность делают занятия комфортными.

Родители отмечают изменения уже через несколько месяцев:

— дети становятся более дисциплинированными;— лучше концентрируются;— увереннее чувствуют себя среди сверстников;— успешнее справляются со школьной программой.

154 медали за два года

Сегодня в школе адаптивного тхэквондо занимаются 48 спортсменов.

За два года команда посетила 11 турниров и завоевала 154 медали.

Весной 2026 года сборная центра заняла второе место на чемпионате России по тхэквондо ГТФ в Казани, уступив только команде Москвы.

Для многих ребят эти соревнования становятся настоящим событием.

— Нет ни одного ребенка, который был бы равнодушен к своим успехам. Они ждут соревнований, радуются медалям, гордятся своими результатами, — говорит Анна.

Именно поэтому организация ищет партнеров и спонсоров, которые помогут семьям оплачивать поездки на турниры.

Когда ребенок начинает общаться

Еще одно направление работы центра — коммуникативные группы.

Здесь дети учатся взаимодействовать друг с другом в безопасной и понятной среде.

Кто-то играет в настольные игры.

Кто-то участвует в небольших театральных постановках.

Кто-то впервые начинает общаться со сверстниками.

— Самое удивительное — видеть, как ребенок, которого родители считали замкнутым и некоммуникабельным, постепенно раскрывается и начинает взаимодействовать с окружающими, — рассказывает Анна.

Такие изменения становятся настоящими победами для всей семьи.

Учиться жить самостоятельно

По мере взросления детей в центре все больше внимания уделяют бытовым навыкам.

Специалисты помогают подросткам освоить то, что для большинства людей кажется обычным:

— самостоятельно одеваться;— готовить простую еду;— пользоваться бытовой техникой;— поддерживать порядок;— планировать свои дела.

По словам Анны, именно эти навыки помогают ребенку чувствовать себя увереннее и готовиться ко взрослой жизни.

В ближайших планах организации — запуск направления предпрофессиональной подготовки для подростков с аутизмом.

Во второй части мы расскажем, как центр помогает родителям пережить диагноз ребенка, почему поддержка семьи так же важна, как занятия для детей, и какие новые проекты готовит команда «Мира возможностей».

Анна Журавлева Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА

АНО «Мир возможностей» — некоммерческая организация из Нижнего Новгорода, помогающая людям с расстройством аутистического спектра и их семьям.

Организация создана в 2023 году. В том же году начал работу Центр развития и сопровождения детей и подростков с РАС.

В 2024 году проект «Школа адаптивного тхэквондо "Мир возможностей"» получил поддержку Фонда президентских грантов.

Сегодня организация помогает 63 семьям, а спортсмены центра входят в сборную Нижегородской области по тхэквондо ГТФ. За два года команда завоевала 154 медали на региональных и всероссийских соревнованиях.

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