«Я семь лет жила в гонке»: как мама ребенка с аутизмом создала пространство возможностей для десятков семей

Анна Журавлева

Когда в школе появляются дети с аутизмом, многие взрослые опасаются, что им будет трудно встроиться в коллектив, а сверстники не смогут принять их особенности. Однако опыт нижегородской школы, где работает Анна Журавлева, показывает обратное: инклюзия начинается не с громких программ и отчетов, а с обычного знакомства, совместных праздников и ежедневного общения. Сегодня ученики ресурсных классов стали для школы такой же привычной частью жизни, как и все остальные дети.

В первой части мы рассказывали, как Анна Журавлева превратила личную историю воспитания сына с аутизмом в большой проект помощи семьям. Во второй — о том, как работает инклюзия в обычной школе, почему подростков с РАС готовят к будущей профессии и зачем самим родителям нужна поддержка не меньше, чем детям.

Инклюзия начинается со знакомства

В обычной общеобразовательной школе, где работает Анна Журавлева, уже несколько лет действуют специальные классы для детей с аутизмом. Сегодня там обучаются девять учеников.

По словам Анны, в начале пути интерес со стороны других школьников был огромным. Дети заглядывали в ресурсную зону, задавали вопросы, хотели понять, кто такие их новые соседи по школе.

— Сейчас на нас уже практически никто не обращает внимания. Для детей это стало нормой. Они видят наших ребят каждый день и воспринимают их как часть школьного сообщества, — рассказывает она.

Особенно важным элементом стала так называемая обратная инклюзия. Старшеклассники сами приходят в ресурсные классы, играют с детьми на переменах, помогают проводить праздники и участвуют в театрализованных постановках.

То, что начиналось как любопытство, постепенно превратилось в естественное общение и дружбу.

Анна Журавлева Фото: Личный архив.

Почему детям с аутизмом нужна не только школа

Анна отмечает, что многие годы семьи сосредоточены на одной цели — подготовить ребенка к школе и помочь ему освоить образовательную программу.

Однако со временем возникает другой вопрос: что будет дальше?

— Где-то к окончанию начальной школы родители начинают понимать, что школа — это хорошо, но ребенку нужно жить взрослой жизнью. И тогда на первый план выходят бытовые навыки, спорт и будущая самостоятельность, — говорит она.

В центре «Мир возможностей» детей учат самым обычным вещам: самостоятельно одеваться, готовить простую еду, пользоваться бытовой техникой, ухаживать за одеждой и поддерживать порядок.

По мнению специалистов, именно такие навыки становятся фундаментом будущей независимости.

Мастерские для будущей профессии

Следующий большой шаг организации — запуск программы предпрофессиональной подготовки подростков с аутизмом.

В планах создание нескольких мастерских: типографской, швейной и гончарной.

Подростки смогут освоить базовые профессиональные навыки и попробовать себя в различных направлениях деятельности под руководством наставников.

Анна уверена: многие работодатели просто не знают сильных сторон людей с аутизмом.

— Нашим ребятам нет равных в скрупулезности, внимании к деталям и выполнении повторяющихся задач. Они могут часами заниматься тем, что большинству людей быстро надоедает, и делать это качественно, — объясняет она.

По ее словам, такие сотрудники способны успешно работать в сферах, где важны порядок, точность и соблюдение алгоритмов.

Грант, который дал старт

Одним из ключевых проектов центра стала школа адаптивного тхэквондо «Мир возможностей».

В 2024 году инициатива получила поддержку Фонда президентских грантов. Благодаря этому удалось оборудовать спортивный зал, организовать регулярные тренировки и привлечь десятки новых участников.

За два года школа выросла в полноценное спортивное сообщество. Сегодня здесь занимаются 48 спортсменов, а команда регулярно выступает на всероссийских соревнованиях.

— Именно благодаря этой поддержке школа состоялась. Сейчас она продолжает работать уже самостоятельно, — говорит Анна.

«Мы мечтаем о своем доме»

Сегодня организация помогает 63 семьям Нижегородской области.

Самой большой мечтой команды остается собственное помещение, где можно будет объединить все направления работы под одной крышей: подготовку к школе, занятия по развитию речи, адаптивный спорт, мастерские и программы профессиональной подготовки.

Но даже сейчас главной задачей остается помощь семьям, которые только сталкиваются с диагнозом.

Анна Журавлева Фото: Личный архив.

«Я плохо помню те семь лет»

В последние годы Анна все больше занимается психологической поддержкой родителей.

Она признается: сама долгое время жила в постоянной гонке за развитием сына.

— Я очень плохо помню те семь лет. Я не жила, а просто летела мимо своей жизни с мыслью, что еще можно сделать для ребенка, — говорит она.

Именно поэтому будущие проекты центра будут связаны с терапией принятия и ответственности, которая помогает родителям найти опору и научиться жить не только проблемами ребенка.

— Когда родитель принимает диагноз и начинает жить рядом со своим ребенком, а не бороться с ним каждую минуту, появляются счастливые семьи. Они продолжают помогать детям, но при этом сами начинают жить, отдыхать, путешествовать и радоваться обычным вещам, — убеждена Анна.

Именно это она сегодня хотела бы сказать себе самой в тот день, когда впервые услышала диагноз сына:

— Все так, как должно быть. Иди вперед. Ты обязательно придешь туда, где должна быть.

СПРАВКА

АНО «Мир возможностей» — некоммерческая организация из Нижнего Новгорода, помогающая людям с расстройством аутистического спектра и их семьям.

Организация создана в 2023 году. В том же году начал работу Центр развития и сопровождения детей и подростков с РАС.

В 2024 году проект «Школа адаптивного тхэквондо "Мир возможностей"» получил поддержку Фонда президентских грантов.

Сегодня организация помогает 63 семьям, а спортсмены центра входят в сборную Нижегородской области по тхэквондо ГТФ. За два года команда завоевала 154 медали на региональных и всероссийских соревнованиях.

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».