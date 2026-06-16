Толкнул женщину под автобус и был пойман 9 лет спустя: арестована особа королевской крови

В Лондоне арестован мужчина, толкнувший женщину под автобус девять лет назад. Фото: Loch Earn/Shutterstock/Fotodom

В Британии близка к развязке драматическая история, которая не давала покоя Скотленд Ярду в течение почти 10 лет. В мае 2017 года английские таблоиды делились ужасающими кадрами с камеры видеонаблюдения. Во время утренней пробежки по лондонскому мосту Патни неизвестный мужчина в футболке и шортах с силой толкнул 33-летнюю девушку-пешехода под двухэтажный автобус. К счастью, трагедии удалось избежать - водитель резко свернул в сторону, едва не задев голову упавшей. Бегун, не оглядываясь, продолжил свой путь.

Прохожие бросились на помощь пострадавшей. Она отделалась сильным испугом и парой ушибов. Кем была та британка, так и осталось тайной — ее имя не было обнародовано. Пока толпа помогала девушке придти в себя, через 15 минут злоумышленник снова пробежал мимо своей жертвы, но уже в обратном направлении, проигнорировав ее призывы остановиться.

В ходе расследования столичные полицейские допросили 50 человек и арестовали троих подозреваемых, в том числе американского инвест-банкира. Все они подходили под описание: белый мужчина в возрасте 30-35 лет, плотного телосложения, короткие каштановые волосы. Позднее все обвинения с них были сняты, а банкир и вовсе доказал свое алиби - в момент преступления он находился в США.

- Это все равно что искать иголку в стоге сена, - оправдывается в интервью Daily Mail бывший главный инспектор полиции Сью Хилл. - Он просто случайный бегун. Нет никакого криминального следа, нет никакой связи между ним и жертвой. Хорошо, что есть камеры видеонаблюдения, хотя качество изображения довольно зернистое. Но до тех пор, пока никто его не опознал, других зацепок практически нет.

Полиция закрыла дело в 2018 году, но осадочек у общественности остался. В прессе продолжали вспоминать загадочного бегуна. Многим не давал покоя тот факт, что Скотленд Ярд опубликовал видеозапись спустя три месяца после инцидента.

- Нужно помнить, что никто серьезно не пострадал. Женщина не умерла. А у нас в приоритете были убийства, которых в тот момент было много, - объясняет Хилл.

Спустя почти 10 лет полицейские получили новую информацию, благодаря которой расследование возобновилось, а у следователей появился еще один подозреваемый - 44-летний директор частного банка, в прошлом - бывший офицер британской армии, участвовавший в нескольких военных операций за рубежом. На днях его арестовали в собственном доме на западе Лондона.

Его имя не разглашается. Известно, что по завершению армейской службы он сделал успешную карьеру, став авторитетным и востребованным бизнес-консультантом. Кроме того, мужчина приходится родственником нескольким королевским династиям Европы, включая Виндзоров.

Сейчас он находится под арестом. Расследование продолжается.

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