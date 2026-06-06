В Японии неделю ищут американца, пропавшего после ссоры с матерью из-за ChatGPT

Последний раз Джеймса Хиггинботэма видели возле туристической тропы в горном районе Киото Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Японии вот уже неделю пытаются отыскать 20-летнего американского студента Бернского университета Джеймса «Уэстона» Хиггинботэма. Юноша отправился в отпуск вместе с семьей, чтобы отметить окончание школы его младшим братом Грейтоном. 29 мая после ссоры с матерью из-за использования ее ChatGPT при планировании поездки он заявил, что ему нужно побыть одному и самостоятельно осмотреть Киото. Родители отнеслись к его решению с пониманием и отправились на экскурсию в местный храм.

Но вечером Уэстон не вернулся. Обычно парень делился своим местоположением с семьей с помощью приложения в телефоне. Родители установили, что, пока они были в храме, сын в 18:00 сел на поезд, сделал пересадку, во время которой зашел в несколько магазинов, и продолжил свой путь. После этого трансляция геопозиции была отключена, пишет New York Post. Такой поступок напугал родных Уэстона, – это не было на него похоже.

При себе у парня было около 10 тысяч йен (около 62 долларов) и почти разряженный телефон.

В последний раз американец попал в объектив уличных камер видеонаблюдения, когда шел в одиночестве по дороге, ведущей к лесной туристической тропе в районе Ямасина, недалеко от границы между префектурами Киото и Сига.

- Все знают Уэстона как большого любителя прогулок и непродолжительных походов. Он может отправиться погулять в любое время суток. Однажды он позвонил мне в три часа ночи, когда в одиночку поднимался на гору в Пиренеях, просто чтобы встретить рассвет, - рассказала мать юноши Нэнси. - Для Уэстона не редкость выпустить пар, отправившись в лес и просто побродив по окрестностям. Это его любимое место. Я думаю, он просто заблудился в лесу. Мы не уедем из Японии, пока не найдем его.

Женщина отметила, что ее сын любопытен и очень открыт всему новому. Путешествия и защита окружающей среды - смыслы его жизни.

Лучший друг Уэстона, Хию Шикари, с кем пропавший студент учился в одной школе в США, поделился подробностями их переписки. Незадолго до исчезновения приятели встретились в Токио. Молодой человек признался журналистам, что не заметил ничего необычного в поведении друга, добавив, что Уэстон был рад семейной поездке.

Последнее сообщение Шикари отправил другу в понедельник. Он знал, что на Киото надвигается непогода, поэтому волновался за семью одноклассника: «Привет! Как проходит ваш отдых? Надеюсь, вы хорошо проводите время в Киото! Дай знать, если понадобятся какие-либо рекомендации». Но это сообщение уже не было доставлено.

Местная полиция прочесала район, где в последний раз был замечен Уэстон, включая горный хребет Хигасияма, поросший лесом. Поиски были осложнены из-за тайфуна, который 30 мая пронесся в этих местах. Проливной дождь сопровождался сильнейшими порывами ветра, которые доходили до 120 км/ч. Спасательная бригада вернулись в лагерь по пояс в грязи.

- Поскольку пропавший молодой человек не знаком с местностью, мы считаем крайне важным найти его как можно скорее и делаем все возможное, чтобы обеспечить его безопасное возвращение при первой же возможности, - заявил начальник полиции префектуры Киото.

По его словам, власти считают, что его исчезновение не связано с криминалом. Для этого нет никаких оснований.

К поискам были привлечены более 100 правоохранителей, кинологи со служебными собаками и вертолеты. По итогу было решено сократить поисковую операцию. Семья американца обратилась за помощью к волонтерам и профессиональным поисковикам.

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